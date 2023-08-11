Блэкауты не страшны: как выбрать павербанк на все случаи жизни и правильно пользоваться

Павербанк позволит зарядить смартфоны, ноутбуки, роутеры или другие устройства, но нужно учесть много нюансов.

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Украинское правительство, "Укрэнерго" и эксперты не исключают вероятность массовых отключений света ближайшей зимой, поэтому украинцам есть смысл позаботиться об альтернативных источниках энергии. Фокус расскажет, как подобрать портативные аккумуляторы (павербанки) для питания смартфонов, ноутбуков и других приборов.

Павербанк (Power bank) — это устройство в виде внешнего аккумулятора, покрытого твердым корпусом с разъемами, кабелями и другими элементами, он позволяет хранить электроэнергию, чтобы подзарядить гаджет, когда нет доступа к сети. Технология довольно проста и популярна, поэтому сегодня производят сотни, если не тысячи моделей, среди которых покупателям бывает трудно выбрать нужную. И неудивительно, ведь павербанки имеют разные характеристики и могут использоваться для разных целей.

Например, Hotline — украинский онлайн-сервис для выбора товаров и сравнения цен, показывает 1287 товаров такого типа стоимостью от 229 до 24 000 грн. Его специалисты также разместили свои рекомендации, как выбрать павербанк.

Павербанк поможет зарядить гаджет в любом месте Фото: Скриншот

Емкость

Самая главная характеристика любого аккумулятора — это его емкость, то есть количество электроэнергии, которую можно накопить и хранить. Чем она больше, тем лучше, ведь сможет зарядить больше устройств. К тому же со временем характеристики батареи ухудшаются, а большая емкость позволит ей прослужить дольше.

Для начала стоит определить, какие устройства будут чаще всего заряжаться, узнать емкость их аккумуляторов, а затем выбрать павербанк с запасом. Стоит подсчитать так, чтобы одного заряда павербанка хватило хотя бы на одну-две полных зарядки гаджета. Например, для смартфона емкостью 5000 мАч подойдет модель на 6000 — 10000 мАч. А вот для многодневного похода и питания нескольких устройств одновременно стоит подобрать внешний аккумулятор емкостью 20 000-50 000 мАч. Впрочем не надо игнорировать и небольшие павербанки на пару-тройку тысяч мАч, ведь они не занимают много места и помогут немного подзарядить устройство в критический момент.

Функциональность

В основе всех павербанков лежит аккумулятор, но их возможности могут значительно отличаться, и все зависит от того, какие функции производитель заложил в корпус устройства. Например, одни модели имеют много различных портов для одновременной зарядки нескольких устройств, вторые имеют встроенные кабели, третьи оснащены фонариками или экраном для отображения уровня заряда. Стоит выбирать, учитывая собственные потребности и предпочтения.

Некоторые современные дорогие павербанки поддерживают технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 или Qualcomm Quick Charge 2.0, что значительно ускоряют процесс. Вот только работать такая функция будет только с теми приборами, которые тоже ее имеют. Существуют также модели с поддержкой беспроводной зарядки, и здесь такая же история с совместимостью.

Важно уделить внимание подключению самого павербанка к электросети. Существуют два типа:

кабель Micro-USB или USB Type-C для зарядки от розетки или компьютера;

солнечная панель.

В первом случае стоит выбирать порт Type-C, поскольку он более совершенен и обеспечивает более быструю передачу энергии, а также поддерживает технологии быстрой зарядки. Солнечные батареи — спорное решение, некоторые павербанки имеют встроенные панели, однако они настолько маленькие, что процесс идет очень долго. Кроме того, в жаркий день аккумулятор может перегреться и даже выйти из строя.

Совместимость

Важно, чтобы павербанк без проблем подключался к приборам, нужным пользователям, для этого он должен иметь соответствующие разъемы. Большинство моделей оснащены одним или двумя выходными USB-портами, некоторые также имеют USB Type-C и Apple Lightning. Есть также версии, поддерживающие зарядку от солнечных панелей — это также надо учитывать, если эта функция нужна.

Если батарея имеет два выхода, то чаще всего у одного из них меньший ток зарядки — это нужно для зарядки разных типов устройств, потому что смартфоны рассчитаны на силу тока на уровне 1 А, а планшеты — от 1,5 А. Подавляющее большинство батарей обеспечивают максимальный ток зарядки, когда подключено только одно устройство, если же подключить два или более, то они будут делить силу между собой.

Выбрать павербанк для ноутбука значительно сложнее, здесь надо учесть несколько важных факторов. Подключить через USB-кабель можно только те модели, которые оснащены портами USB Type-C. Если же такого нет, то нужно купить специальный кабель и переходник на разъем питания ноутбука, при этом они должны пропускать ток, достаточно сильный, чтобы запитать портативный компьютер.

Надо также обратить внимание на мощность павербанка — она должна равняться или даже превосходить мощность зарядного устройства ноутбука. Эти показатели указываются на дне ноутбука и блоке его "зарядки". Если мощность не написана, то можно рассчитать ее, умножив выходное напряжение, указанное в Вольтах (V) на силу тока, указанную в Амперах (А).

Владельцам игровых ноутбуков придется еще тяжелее, ведь из-за мощных процессоров и видеокарт они нуждаются в блоках питания мощностью около 100 Вт. Столь мощных павербанков на рынке немного, и стоят они довольно дорого.

Фокус уже писал, как подобрать павербанк для роутера, чтобы он работал даже при отключении электроснабжения. Для этого нужно подобрать модель с подходящим напряжением и мощностью, а также приобрести специальный кабель.

Размер и вес

Закономерность проста — чем больше емкость павербанка, тем больше он содержит энергетических элементов и тем больше места занимает. Пользователям приходится искать баланс между компактностью и производительностью. Современный рынок предлагает довольно компактные модели на 10 000-20 000 мАч, которые без проблем влезут в карман или дамскую сумочку, не причиняя больших неудобств. Модели с большей емкостью по размерам сами приближаются к сумкам или чемоданам, поэтому часто оснащаются ручками для более удобной переноски — такие можно возить в машине или установить в доме, но носить всегда с собой будет довольно тяжело.

Для смартфонов существуют чехлы со встроенными павербанками. Они избавляют пользователей носить отдельно и гаджет, и дополнительный аккумулятор для него, но увеличивают вес, который нужно носить в одной руке.

Материал тоже имеет значение. Павербанки с металлическим покрытием немножко тяжелее своих пластиковых аналогов, но больше подходят для повседневного использования и путешествий благодаря своей прочности — они вряд ли треснут от случайного удара или падения на асфальт, ограничившись царапинами.

Как правильно пользоваться Power Bank?

Чтобы портативный аккумулятор прослужил долго, нужно знать, как с ним обращаться, и сайт Gelius приводит подробные рекомендации по этому поводу. Павербанк стоит полностью зарядить от розетки сразу же после распаковки, используя фирменный кабель, если он идет в комплекте, или же любым имеющимся кабелем, который подходит к разъему. При покупке адаптера отдельно для павербанка рекомендуется выбирать чуть больше 2А, но слишком большой ток может повредить батарею.

Обычно такие устройства имеют индикатор заряда, который мигает во время питания, и надо дождаться, пока его уровень достигнет 100%. Из инструкции можно узнать, как именно модель сигнализирует об этом.

После уже можно использовать павербанк по прямому назначению и заряжать другие устройства. После подключения павербанк должен сразу же начать зарядку устройства, а если этого не произошло, то следует нажать кнопку включения/выключения один или несколько раз, или удерживать ее нажатой от двух до пяти секунд — все зависит от модели. Если индикатор заряда загорается, это сигнал о том, что устройство начало заряжаться. Когда заряд будет полным, павербанк автоматически выключится.

Для того, чтобы Power Bank отработал долго, производители рекомендуют придерживаться таких правил эксплуатации:

не оставлять прибор в местах с очень низкой температурой воздуха, ведь это снижает емкость;

во время зарядки использовать кабели питания высокого качества.

если павербанк долго не используется, то держать уровень заряда на 80%;

избегать перегрева аккумулятора при зарядке и во время работы, не оставлять под прямыми солнечными лучами.

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