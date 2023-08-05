Подготовка к блэкаутам: как выбрать зарядную станцию, чтобы не бояться отключений света

Энергетики предупреждают о возможных отключениях света в 2023 году. Обеспечить дома украинцев могут зарядные станции, но нужно учесть некоторые нюансы, о которых Фокусу рассказал эксперт.

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Осенью 2022 года россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, что привело к веерным отключениям электроснабжения — так называемым "блэкаутам", и этой зимой ситуация может повториться. Основатель международной технологической компании Валерий Яковенко в интервью Фокусу рассказал, как зарядные станции могут поддержать население в трудные времена и какую модель выбрать, чтобы не переживать из-за отсутствия света.

Валерий Яковенко рассказал, что вместе со своими коллегами знал о проблемах с электроэнергией в Украине еще до начала блэкаутов осенью 2022 года, но они не могли представить, насколько тяжелыми будут последствия российских ударов в зимний период. Осознавая потребности населения, предприятие начало готовить экосистему, чтобы каждый украинец имел доступ к резервным источникам электроэнергии, продолжая наращивать возможности даже после февраля 2023 года.

Угроза блэкаутов в Украине

Сейчас популярность зарядных станций в Украине — одна из самых высоких во всем мире. Далее из-за больших проблем с электроснабжением следует Южноафриканская Республика, и потом Германия — там другая причина, экономическая. Немцы могут получать и накапливать энергию благодаря солнечным батареям, установленным на крышах и балконах, чтобы экономить на коммуналке.

Прошлой зимой DroneUA обеспечила зарядными станциями более 70 000 украинских семей, общее количество электроэнергии, которую они предоставляют, достигло 91 МВт*ч. В этом году ситуация с веерными отключениями света может повториться.

"Энергетики, с которыми мы тесно сотрудничаем, предупреждали нас еще до официальных заявлений украинского правительства: блэкауты в Украине будут даже без новых повреждений из-за очень плохого состояния энергосистем. Это просто вопрос времени, когда они начнутся", — отметил Валерий Яковенко.

Спрос уже вырос: хватит не всем

После официальных сообщений чиновников компания, вероятно, одной из первых заметила увеличение спроса на аккумуляторы, зарядные станции и генераторы: украинцы начали активно интересоваться такими решениями и искать, чтобы обеспечить энергией свои дома. В текущей ситуации значительный риск, что украинский бизнес не сможет вовремя обеспечить спрос своими силами. Интересно, что с 4 августа 2023 года украинский поставщик энергетических услуг Yasno предлагает своим клиентам портативные и стационарные энергосистемы от бренда EcoFlow.

Блэкауты могут повлиять на все цепочки поставок оборудования, ведь оно не производится в каком-то отдельном кабинете или здании, а связано с системами логистики, связи, всеми возможными составляющими экономики. Когда начнутся блэкауты, их почувствуют абсолютно все, единственное, что меньшее влияние будет на те компании и тех украинцев, которые самостоятельно обезопасили свои собственные ресурсы от возможного отсутствия электроэнергии.

Поставщики получают запросы от корпоративного сектора, сотни компаний оборудуют зарядными станциями рабочие места и дома сотрудников. Валерий Яковенко поделился, что сейчас такое оборудование массово закупают неправительственные организации, такие как ООН, иностранные представительства, например, посольства. Сейчас в Украину поступают большие партии станций, заказанных еще несколько месяцев назад.

"Население проявляет очень большую активность, но, наверное, это лишь небольшая часть людей, которые будут обращаться за помощью в случае блэкаутов, потому что украинцы — очень специфическая нация. Мы не вспоминаем Бога, пока гром не грянет. Сейчас видим тех людей, которые хотят позаботиться о своей безопасности заранее", — заметил представитель DroneUA.

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Нужны ли зарядные станции украинцам

Он пояснил, что установка зарядных станций окупается не из-за электроэнергии, а благодаря комфорту или возможности что-то сделать, когда электричества нет. Например, подогреть еду ребенку, вскипятить воду, подогреть дом, приготовить еду, накачать воды в частном доме или держать низкую температуру в холодильнике. Эти вещи не являются крайне необходимыми для жизни, но людям без них очень трудно обходиться.

Как прогнозирует Валерий Яковенко, портативные источники энергии могут пригодиться украинцам и после завершения войны, поскольку придется пересмотреть стоимость электроэнергии для населения. Пример Германии показывает, что зарядные станции окупаются за полтора-два года эксплуатации, ведь дают возможность производить энергию с помощью солнечных панелей. Даже небольшие батареи мощностью 600-800 Вт, установленные на крыше или балконе, позволят сократить расходы на "свет" через систему распределенной генерации Net Billing, а излишки энергии — передавать в общую сеть за дополнительное вознаграждение.

Кроме того, аккумуляторные станции можно заряжать ночью, когда стоимость электроэнергии ниже, и использовать днем для экономии. С текущими тарифами в Украине такой способ не даст особого результата, но с европейской стоимостью это работает.

"Поэтому мы будем смотреть, как будут меняться наши платежки: будет ли повышаться тариф на электроэнергию. Если это будет происходить, то использование зарядных станций будет экономически целесообразным", — подчеркнул Валерий Яковенко.

Существуют значительные риски использования генераторов, поскольку они используют топливо, которое может загореться или даже взорваться. Валерий Яковенко утверждает, что зарядные станции являются безопасными альтернативами генераторам, которые можно без боязни устанавливать в квартирах или частных домах. Конечно, с ними тоже соблюдать определенные меры безопасности, например, не подключать к батарее приборы, когда сама она подключена к электросети, не заниматься самостоятельными модификациями.

Как правильно выбрать зарядную станцию для дома

Валерий Яковенко советует сначала выбрать приборы, которые наиболее необходимы во время отключений света, и определить их общую мощность — она должна соответствовать выходной мощности станции. Затем нужно определить, на какой период времени понадобится резервный источник питания (зимой свет выключали в среднем на 4 часа), спрогнозировать потребление энергии выбранными приборами и определить нужную емкость аккумулятора.

Стоит учитывать, что некоторая техника работает не постоянно, а лишь включается на короткий промежуток времени, к таким относятся чайник и микроволновая печь. Поэтому стоит учесть только пиковые нагрузки для станции, когда такие приборы будут работать.

По данным Валерия, сейчас самой популярной зарядной станцией в Украине является Ecoflow Delta 2 емкостью 1 КВт*ч стоимостью 48 000 грн — ей хватает мощности, чтобы запитать такие требовательные приборы, как чайник и микроволновка. Для зданий, где нужно больше автономности, закупают модель Ecoflow Delta 2 Max с емкостью от 2048 Вт*ч и мощностью до 3000 Вт за 83 000 грн. Она позволяет украинским семьям около 8 часов комфортно жить в привычном режиме, используя телевизор, холодильник, ноутбук, чайник и 99% всех типов бытовых приборов.

Для частных домов на рынке есть более крупные и мощные станции емкостью до 15 КВт*ч, но и стоят они гораздо больше: 700-750 тыс. грн вместе с распределительным оборудованием, позволяющим быстро подключить их к сети. Если же говорить о персональных потребностях украинцев, то приобрести можно небольшие станции семейства Ecoflow River на 660-750 КВт*ч, этого достаточно для скромных бытовых нужд, например, зарядить телефон, ноутбук или включить чайник.

Недавно Польша передала Украине 508 аккумуляторов Tesla Powerwall. По словам Валерия Яковенко, эти станции так же как и Ecoflow, могут питать дома и подключаться к солнечным батареям, чтобы поддерживать украинцев во время массовых отключений света, но требуют других навыков пользования и предназначены для других целей. Он добавил, что в конце августа в Украину начнут поступать новые, более мощные станции Ecoflow Power Ocean, которые вмещают до 100 КВт*ч электроэнергии, а некоторым домам этого хватит на целую неделю. Таким оборудование планируют массово питать здания и критические предприятия во время блэкаутов.

"Нам нужно больше приборов, больше производителей такого оборудования и то, что Tesla Powerwall в таком количестве поставляются для нужд украинцев — это хороший знак", — прокомментировал Валерий Яковенко.

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