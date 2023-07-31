Спасут во время блэкаута: Украине передали мощные аккумуляторы Tesla Powerwall (видео)

Аккумуляторы в Украине будут использовать для работы больниц, школ, а также для бесперебойной мобильной связи в период аварийных отключений электричества.

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Во время блэкаутов этой зимой Украина будет использовать 508 аккумуляторов Tesla Powerwall, которые стране передала Польша. Об этом написал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в понедельник, 31 июля.

Он отметил, что аккумуляторы во время веерных или аварийных отключений света в осенне-зимний период будут поддерживать жизнедеятельность школ, больниц, детсадов и других учреждений критической инфраструктуры. Также Tesla Powerwall планируют использовать для поддержания бесперебойной мобильной связи.

"Благодаря им врачи будут спасать жизни, учителя будут проводить уроки, а украинцы будут оставаться на связи с родными", — сказал Федоров.

Вице-премьер-министр напомнил, что у нашей страны уже есть позитивный опыт использования таких станций. Ведь год назад в Украину уже прибыли 50 таких систем. Они работали в медучреждениях деоккупированных областей. Кроме того Tesla Powerwall обеспечивали мобильной связью жителей Донецкой и Николаевской областей.

За поставку необходимого оборудования Федоров поблагодарил правительство Польши, Национальный институт телекоммуникаций страны и госсекретаря по цифровизации Польши Януша Цешинского. Также политик принес благодарность компании Tesla за оперативность.

Напомним, 31 июля украинцев предупредили о проблемах с электроэнергией. Бытовых потребителей призвали экономить свет, чтобы избежать частых проблем в виде аварийных отключений электроэнергии.

А несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский предупредил об опасности для Украины зимой. Он подчеркнул возможность продолжения российскими захватчиками ударов по энергетической инфраструктуре Украины в текущий зимний период.