Врятують під час блекауту: Україні передали потужні акумулятори Tesla Powerwall (відео)

Акумулятори в Україні використовуватимуть для роботи лікарень, шкіл, а також для безперебійного мобільного зв'язку в період аварійних відключень електрики.

Related video

Під час блекаутів цієї зими Україна використовуватиме 508 акумуляторів Tesla Powerwall, які країні передала Польща. Про це написав віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в понеділок, 31 липня.

Він зазначив, що акумулятори під час віялових або аварійних відключень світла в осінньо-зимовий період будуть підтримувати життєдіяльність шкіл, лікарень, дитсадків та інших установ критичної інфраструктури. Також Tesla Powerwall планують використовувати для підтримки безперебійного мобільного зв'язку.

"Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв'язку з рідними", — сказав Федоров.

Віцепрем'єр-міністр нагадав, що наша країна вже має позитивний досвід використання таких станцій. Адже рік тому в Україну вже прибули 50 таких систем. Вони працювали в медустановах деокупованих областей. Крім того, Tesla Powerwall забезпечували мобільним зв'язком жителів Донецької та Миколаївської областей.

За постачання необхідного обладнання Федоров подякував уряду Польщі, Національному інституту телекомунікацій країни та держсекретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинському. Також політик подякував компанії Tesla за оперативність.

Нагадаємо, 31 липня українців попередили про проблеми з електроенергією. Побутових споживачів закликали економити світло, щоб уникнути частих проблем у вигляді аварійних відключень електроенергії.

А кількома днями раніше президент Володимир Зеленський попередив про небезпеку для України взимку. Він підкреслив можливість продовження російськими загарбниками ударів по енергетичній інфраструктурі України в поточний зимовий період.