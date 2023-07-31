"Серпень буде складним": українців попередили про проблеми з електроенергією

Побутових споживачів закликали економити світло, щоб уникнути частих проблем у вигляді аварійних відключень електроенергії.

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В "Укренерго" попередили українців про можливий дефіцит електроенергії вже в серпні. У пресслужбі компанії 31 липня розповіли про причини, а також варіанти вирішення проблеми.

Зазначається, що протягом серпня розпочнуться масштабні ремонтні роботи на енергоблоках, унаслідок чого значно зменшиться виробництво електроенергії по всій країні.

"Серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення в ремонт деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання", — йдеться в повідомленні.

Рішення проблеми вже знайдено. НЕК "Укренерго" збирається компенсувати обсяг потужностей частково за допомогою імпорту електроенергії з Європи.

Також значну роль відіграє економне використання електрики українськими споживачами в пікові години.

Громадян закликають допомогти енергосистемі за допомогою кількох простих кроків:

охолоджуйте кімнату за допомогою кондиціонера не нижче 23 градусів тепла;

вимкніть потужні прилади або за можливості користуйтеся ними по черзі;

вимикайте світло, коли залишаєте приміщення;

переносьте використання електроприладів на ранок або нічний час доби.

Наразі обмеження споживання в Україні не прогнозується.

"Через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 402 населені пункти. Відновлення живлення відбувається з дозволу військових і в разі безпечної ситуації", — підсумували в "Укренерго".

Нагадаємо, 27 липня в "Укренерго" заявили, що ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути в холодну пору року. Українцям порадили не позбуватися генераторів, які врятували бізнеси та домогосподарства минулої зими, краще щоб вони були під рукою.