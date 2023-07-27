Ситуація в енергетиці: ніхто зараз не може сказати чи будуть блекаути, – "Укренерго" (відео)

Голова правління НЕК Кудрицький порадив українцям не поспішати позбавлятися генераторів, які врятували бізнес та домогосподарства минулої зими, краще щоб вони були під рукою.

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Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 27 липня у програмі "Подкаст на 11 каналі" заявив, що енергетики роблять усе можливе для забезпечення ефективного та стабільного опалювального сезону.

Кудрицький зазначив, що зараз, через спеку, ситуація в енергосистемі досить напружена, але в Укренерго не прогнозують відключень споживачів.

Наразі проводяться ремонтні роботи пошкодженого росіянами обладнання, відбувається модернізація інфраструктури. Зараз всі електростанції або планово готуються до зими. Літо — це сезон планового ремонту, Україна має менше генерації електроенергії, менше електростанцій в роботі, ніж взимку.

Кудрицький зауважив, що всім іноді варто згадувати минулу зиму: "Цю битву ми можемо виграти тільки разом: енергетики, Сили оборони, які збивають ракети й дрони, і український споживач, який ощадливо споживає енергоресурси".

Щодо втрат української енергетики голова правління "Укренерго" зазначив: "Калібри", "Кинджали", "Шахеди" — все, що у росіян було, все прилітало. Світ такого не бачив".

За словами Володимира Кудрицького, нам всім варто бути готовими до будь-яких сценаріїв цієї зими.

"Ніхто зараз не може сказати чи будуть блекаути, так само як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму", — на цьому наголосив голова правління НЕК "Укренерго".

Українцям Кудрицький порадив не поспішати позбавлятися генераторів, які врятували бізнес та домогосподарства цієї зими. Краще потурбуватися про їхній технічний стан та запастись додатковим паливом.

"Ми будемо робити все, щоб ви не користувались генераторами взимку, але якщо буде треба, краще щоб вони були під рукою", — підкреслив керівник "Укренерго".

В Укренерго розповіли, до чого готуватися взимку українцям

Нагадаємо, 21 липня в Укренерго звернулись до українців з проханням обмежити споживання електроенергії. Додаткове навантаження на енергосистему створюють одночасно ввімкнені потужні прилади.

Крім того, 12 липня в "Укренерго" заявили, що українці недостатньо економлять електроенергії за теперішніх умов. Зокрема, в Україні через спеку значно зросло споживання електроенергії, тому громадян просять зменшити споживання в певні години.