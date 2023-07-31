"Август будет сложным": украинцев предупредили о проблемах с электроэнергией

Бытовых потребителей призвали экономить свет, чтобы избежать частых проблем в виде аварийных отключений электроэнергии.

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В "Укрэнерго" предупредили украинцев о возможном дефиците электроэнергии уже в августе. В пресс-службе компании 31 июля рассказали о причинах, а также вариантах решения проблемы.

Отмечается, что в течении августа начнутся масштабные ремонтные работы на энергоблоках, в результате чего значительно уменьшится производство электроэнергии по всей стране.

"Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления", — говорится в сообщении.

Решение проблемы уже найдено. НЭК "Укрэнерго" собирается компенсировать объем мощностей частично при помощи импорта электроэнергии из Европы.

Также значительную роль сыграет экономное использование электричества украинскими потребителями в пиковые часы.

Граждан призывают помочь энергосистеме при помощи нескольких простых шагов:

охлаждайте комнату при помощи кондиционера не ниже 23 градусов тепла;

отключите мощные приборы или по возможности пользуйтесь ими поочередно;

выключайте свет, когда покидаете помещение;

переносите использование электроприборов на утро или ночное время суток.

В настоящее время ограничение потребления в Украине не прогнозируется.

"Из-за боевых действий и по другим причинам в общей сложности обесточенными остаются 402 населенных пункта. Восстановление питания происходит с разрешения военных и в случае безопасной ситуации", — подытожили в "Укрэнергоʼ.

Напомним, 27 июля в "Укрэнерго" заявили, что никто сейчас не может сказать будут ли блэкауты в холодное время года. Украинцам посоветовали не избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства прошлой зимой, лучше чтобы они были под рукой.