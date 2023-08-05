Підготовка до блекаутів: як обрати зарядну станцію, щоб не боятися відключень світла

Енергетики попереджають про можливі відключення світла у 2023 році. Забезпечити домівки українців можуть зарядні станції, але потрібно врахувати деякі нюанси, про які Фокусу розказав експерт.

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Восени 2022 року росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, що призвело до віялових відключень електропостачання — так званих "блекаутів", і цієї зими ситуація може повторитися. Засновник міжнародної технологічної компанії Валерій Яковенко в інтерв'ю Фокусу розповів, як зарядні станції можуть підтримати населення у скрутні часи і яку модель обрати, щоб не перейматися через відсутність світла.

Валерій Яковенко розповів, що разом зі своїми колегами знав про проблеми з електроенергією в Україні ще до початку блекаутів восени 2022 року, але вони не могли уявити, наскільки важкими будуть наслідки російських ударів у зимовий період. Усвідомлюючи потреби населення, підприємство почало готувати екосистему, щоб кожен українець мав доступ до резервних джерел електроенергії, продовжуючи нарощувати можливості навіть після лютого 2023 року.

Загроза блекаутів в Україні

Наразі популярність зарядних станцій в Україні є однією з найвищих у всьому світі. Позаду неї через великі проблеми з електропостачанням знаходиться Південноафриканська Республіка та Німеччина – там інша причина, економічна. Німці можуть отримувати та накопичувати енергію завдяки сонячним батареям, встановленим на дахах та балконах, щоб заощаджувати на "комуналці".

Минулої зими DroneUA забезпечила зарядними станціями понад 70 000 українських сімей, загальна кількість електроенергії, яку вони надають, досягла 91 МВт*год. Цього року ситуація із віяловими відключеннями світла може повторитися.

"Енергетики, з якими ми тісно співпрацюємо, попереджали нас ще до офіційних заяв українського уряду: блекаути в Україні будуть навіть без нових пошкоджень через дуже поганий стан енергосистем. Це просто питання часу, коли вони почнуться", — зазначив Валерій Яковенко.

Попит вже виріс: вистачить не всім

Після офіційних повідомлень чиновників компанія, ймовірно, однією з перших помітила збільшення попиту на акумулятори, зарядні станції та генератори: українці почали активно цікавити такими рішеннями та шукати, щоби забезпечити енергією свої будинки. У поточній ситуації значний ризик, що український бізнес не зможе вчасно забезпечити попит своїми силами. Цікаво, що з 4 серпня 2023 року український постачальник енергетичних послуг Yasno пропонує своїм клієнтам портативні та стаціонарні енергосистеми від бренду EcoFlow.

Блекаути можуть вплинути на всі ланцюжки постачання обладнання, адже воно не виробляється в якому окремому кабінеті чи будівлі, а пов'язано з системами логістики, зв'язку, всім можливими складовими економіки. Коли почнуться блекаути, їх відчують абсолютно всі, єдине, що менший вплив буде на ті компанії та тих українців, котрі самостійно убезпечили свої власні ресурси від можливої відсутності електроенергії.

Постачальники отримують запити від корпоративного сектору, сотні компаній обладнують зарядними станціями робочі місця і оселі співробітників. Валерій Яковенко поділився, що наразі таке обладнання масово закуповують неурядові організації, такі як ООН, іноземні представництва, наприклад, посольства. Зараз в Україну надходять великі партії станцій, замовлених ще кілька місяців тому.

"Населення проявляє дуже велику активність, але, напевне, це лише невелика частина людей, які будуть звертатися по допомогу у випадку блекаутів, бо українці — дуже специфічна нація. Ми не згадуємо Бога, допоки грім не гримне. Зараз бачимо тих людей, що хочуть подбати про свою безпеку заздалегідь", – помітив представник DroneUA.

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Чи потрібні зарядні станції українцям

Він пояснив, що встановлення зарядних станцій окуповується не через електроенергію, а завдяки комфорту чи можливості щось зробити, коли електрики нема. Наприклад, підігріти їжу дитині, скип'ятити воду, підігріти оселю, приготувати їсти, накачати води у приватному будинку чи тримати низьку температуру у холодильнику. Ці речі не є вкрай необхідними для життя, але людям без них дуже важко обходитися.

Як прогнозує Валерій Яковенко, портативні джерела енергії можуть стати у пригоді українцям і після завершення війни, оскільки доведеться переглянути вартість електроенергії для населення. Приклад Німеччини показує, що зарядні станції окуповуються за півтора-два роки експлуатації, адже дають можливість виробляти енергію за допомогою сонячних панелей. Навіть невеликі батареї потужністю 600-800 Вт, встановлені на даху чи балконі, дозволять скоротити витрати на "світло" через систему розподіленої генерації Net Billing, а надлишки енергії — передавати в загальну мережу за додаткову винагороду.

Крім того, акумуляторні станції можна заряджати вночі, коли вартість електроенергії нижча, і використовувати вдень задля економії. З поточними тарифами в Україні такий спосіб не дасть особливого результату, але з європейською вартістю це працює.

"Тож ми будемо дивитися, як будуть змінюватися наші платіжки: чи буде підвищуватися тариф на електроенергію. Якщо це буде відбуватися, то використання зарядних станцій буде економічно доцільним", – підкреслив Валерій Яковенко.

Існують значні ризики використання генераторів, оскільки вони використовують пальне, що може спалахнути або навіть вибухнути. Валерій Яковенко стверджує, що зарядні станції є безпечними альтернативами генераторам, котрі можна без остраху встановлювати у квартирах чи приватних будинках. Звичайно, з ними теж зберігати певні заходи безпеки, наприклад, не під'єднувати до батареї прилади, коли сама вона підключена до електромережі, не займатися самостійними модифікаціями.

Як правильно обрати зарядну станцію для оселі

Валерій Яковенко радить спочатку обрати прилади, які найбільш необхідні під час відключень світла, та визначити їх загальну потужність — вона має відповідати вихідній потужності станції. Потім Потрібно визначити, на який період часу знадобиться резервне джерело живлення (взимку світло вимикали в середньому на 4 години), спрогнозувати споживання енергії обраними приладами і визначити потрібну ємність аккумулятора.

Варто враховувати, що деяка техніка працює не постійно, а лише вмикається на короткий проміжок часу, до таких відносяться чайник та микрохвильова піч. Тому варто врахувати лише пікові навантаження для станції, коли такі прилади будуть працювати.

За даними Валерія, наразі найпопулярнішою зарядною станцією в Україні є Ecoflow Delta 2 ємністю 1 КВт*год вартістю 48 000 грн — їй вистачає потужності, щоб заживити такі вибагливі прилади, як чайник та мікрохвильовка. Для будівель, де потрібно більше автономності, закуповують модель Ecoflow Delta 2 Max з ємністю від 2048 Вт*год та потужністю до 3000 Вт за 83 000 грн. Вона дозволяє українським сім'ям близько 8 годин комфортно жити у звичному режимі, використовуючи телевізор, холодильник, ноутбук, чайник і 99% всіх типів побутових приладів.

Для приватних будинків на ринку є більші і потужніші станції ємністю до 15 КВт*год, але й коштують вони набагато більше: 700-750 тыс. грн разом з розподільчим обладнанням, що дозволяє швидко під'єднати їх до мережі. Якщо ж говорити про персональні потреби українців, то придбати можна невеликі станції сімейства Ecoflow River на 660-750 КВт*год, цього достатньо для скромних побутових потреб, наприклад, зарядити телефон, ноутбук чи увімкнути чайник.

Нещодавно Польща передала Україні 508 акумуляторів Tesla Powerwall. За словами Валерія Яковенка, ці станції так само як і Ecoflow, можуть живити будинки і підключатися до сонячних батерей, щоб підтримувати українців під час масових відключень світла, але потребують інших навичок користування та призначено для інших цілей. Він додав, що наприкінці серпня до України почнуть надходити нові, більш потужні станції Ecoflow Power Ocean, які вміщують до 100 КВт*год електроенергії, а деяким будинкам цього вистачить на цілий тиждень. Таким обладнання планують масово живити будівлі та критичні підприємства під час блекаутів.

"Нам потрібно більше приладів, більше виробників такого обладнання і те, що Tesla Powerwall у такій кількості постачаються для потреб українців — це хороший знак", – прокоментував Валерій Яковенко.

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