Віялові відключення вже влітку: в "Укренерго" розповіли, як в Україні впораються з дефіцитом потужності

Улітку через ремонти електростанцій в енергосистемі України знову виникне дефіцит потужності. В "Укренерго" пояснили: уникнути дефіциту можна буде лише завдяки імпорту, оскільки будівництво системи накопичення електроенергії займає кілька років і потребує багатомільярдних інвестицій.

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Українські енергетики пояснили, чому не зможуть накопичити за літній період електроенергію як резерв для покриття можливого дефіциту. Про це у понеділок, 15 травня, заявили у пресслужбі компанії "Укренерго".

За інформацією пресслужби, українська енергосистема за літо має активувати всі резерви для забезпечення споживачів, тоді як електростанції ремонтуються після обстрілів російських окупантів та виснажливої роботи на максимальних потужностях.

Водночас спосіб накопичити електроенергію, щоб потім використати, коли виникне дефіцит, Україні не підходить — у країні немає таких систем накопичення. Найбільша на сьогоднішній день система накопичення електроенергії (розташована в США) має потужність 400 МВт, що приблизно дорівнює обсягам двох блоків українських ТЕС. Місткості такої системи у 1600 МВт-год може вистачити для того, щоб забезпечити електроенергією близько 300 тисяч будинків протягом чотирьох годин.

При цьому будівництво такої системи займає близько двох років, вимагає багатомільярдних інвестицій і все одно не дозволяє зберігати енергію довше двох тижнів.

У приклад, в Укренерго розповіли про масштабний проект будівництва системи накопичення енергії в Данії, яка дозволить "консервувати" електроенергію вітрових електростанцій у вигляді тепла — у розплавленій солі при температурі 700 градусів. Незважаючи на те, що таке зберігання вважається тривалим, на практиці воно дозволить зберегти енергію максимум на два тижні.

Що говорять про стан української енергетики у Міненерго

За даними відомства, через ракетні обстріли з боку РФ з жовтня минулого року до березня поточного року, на українських ТЕС було пошкоджено 19 блоків, деякі з них по кілька разів. Серйозні ушкодження отримали також гідроелектростанції та теплоелектроцентралі. Наразі, згідно з даними Міненерго, енергетична система працює стабільно, а генерація повністю забезпечує споживання.

"Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури внаслідок постійних ворожих обстрілів на прифронтових та прикордонних з РФ територіях. Зокрема, без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Працюють над відновленням електропостачання та енергетики в областях, де ведуться бойові дії або ворожі обстріли. За добу вдалося повернути світло для 8,3 тисячі споживачів. Більшість з них – це абоненти в Запорізькій області", — йдеться у повідомленні міністерства.

Українська система накопичення енергії

На сьогоднішній день в Україні сертифіковано одну систему накопичення електроенергії потужністю всього 1 МВт та ємністю 2,25 МВт-годину. Також у процесі будівництва перебуває ще кілька проектів, однак у сучасних реаліях терміни їхнього введення в роботу передбачити складно.

Як покрити дефіцит потужності?

Найкращим рішенням для покриття дефіциту потужності в Укренерго називають імпорт електроенергії, який може здійснюватись з сусідніх країн-членів об'єднаної мережі континентальної Європи (ENTSO-E).

Влітку 2022 року було ухвалено рішення про поетапне збільшення обсягів імпорту електроенергії. 18 квітня в Укренерго повідомили, що "Укренерго" та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Тепер з зони континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності, що на 200 МВт більше, ніж було раніше.

Як повідомлялося, наприкінці березня стало відомо, що Євросоюз посилить підтримку енергетичного сектору України, анонсовано, що в країну буде направлено близько 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлювати зруйновані внаслідок війни з РФ об'єкти енергетичної інфраструктури Україна буде за допомогою європейських інвестицій.