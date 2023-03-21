Відродження з попелу: у Кабміні пояснили, як відновлюватимуть енергосистему України

Після кількох хвиль масованих ракетних ударів в Україні виявилися пошкоджені всі ТЕС і ГЕС країни. Відновлювати інфраструктуру потрібно вже зараз, і допоможуть із цим, як очікується, європейські партнери.

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Відновлювати зруйновані внаслідок війни з РФ об'єкти енергетичної інфраструктури Україна буде за допомогою європейських інвестицій. Для цього Кабмін розробляє масштабну програму відновлення енергосистеми. Про це у вівторок, 21 березня, повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Він пояснив, що на 2023 рік Кабмін формує ефективну інфраструктуру відновлення. При цьому проєкти та процедури будуть розроблені на основі європейських правил.

"Сьогодні уряд затвердить законопроєкт "Про проєкти національного інтересу у сфері енергетики". Ухвалення цього документа дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику", — розповів прем'єр-міністр.

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За його словами, цей законопроєкт дозволить розподіляти інвестиції у спільні енергетичні проєкти з європейськими партнерами. Так, українську енергосистему вдасться відновити швидше.

Тим часом, за інформацією представника Кабінету міністрів Тараса Мельничука, законопроєкт уже затверджено. Він передбачає:

визначення понять "проєкти національного інтересу у сфері енергетики", "проєкти спільного інтересу Енергетичного Співтовариства" та "проєкти взаємного інтересу";

визначення порядку відбору вищезазначених проєктів, критеріїв їхнього відбору;

створення міжвідомчої комісії із забезпечення реалізації проєктів;

національного інтересу у сфері енергетики, а також нормування питання визначення компетентного органу, який організовуватиме роботу відповідної комісії.

Наслідки для енергосистеми від ракетних ударів

Наслідком російського енергетичного тероризму стали не лише страждання українських громадян, а й величезні втрати економіки. Зокрема, Віктор Шулик, директор департаменту управління проєктами рейтингового агентства "IBI-Рейтинг" 10 березня 2023 року розповів Фокусу, що на його думку, без пошкоджень енергогенерувальних об'єктів скорочення економіки у 2022 році могло становити лише 12-14% проти нинішніх понад 30%.

"Після пошкодження генерації доводиться закуповувати дороге обладнання та імпортувати електроенергію хоча б для функціонування критичної інфраструктури. Іншою проблемою 2023 року, швидше за все, стане дефіцит сировини для генерації електроенергії з викопних джерел і для атомної генерації".

Тобто, як вважає Віктор Шулик, якщо бойові дії будуть триватимуть до кінця року, а удари по інфраструктурі продовжаться, у 2023 році спад в економіці очікується на рівні від 10 до 15% ВВП.

Раніше Фокус у своїй статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня" докладно розбирався в планах уряду переглянути тарифи на світло та якими можуть бути нові ціни.