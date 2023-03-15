Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня

Вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні не змінювалася ось уже шість років. Зараз, коли енергосистема країни серйозно постраждала від ударів ЗС РФ, у Кабміні активно обговорюють перегляд тарифів для населення. Фокус дізнався, що саме планують і яким може бути зростання ціни електроенергії.

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Пільгова ціна електроенергії — саме так називають вартість електроенергії для населення представники влади. А саме — про це йдеться, коли говорять про тарифи для побутових споживачів. Нинішні тарифи — 1,68 грн. за кВт-годину при споживанні понад 250 кВт-год та 1,44 грн./кВт-год при споживанні до зазначеного ліміту — діють до 31 березня 2023 року. Про це йдеться у постанові КМУ від 28 жовтня 2022 р. № 1206 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483".

"Документом передбачено продовження дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Таким чином, пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 рр.. — до 31 березня 2023 року", — зазначили раніше в Кабміні. Утім, не за горами година "ікс" — коли Кабміну доведеться видати нову постанову. І в новому березневому документі уряду можуть бути дані про перегляд вартості електроенергії для населення.

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В Україні ціни на електроенергію для побутових споживачів перебувають на рівні, який у декілька разів нижчий за так звані ринкові ціни. Для цього застосовується схема ПСО (спецзобов'язань), в якій основне навантаження, як компенсаторів пільгової ціни для населення, беруть на себе державні компанії — "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Тобто, ці компанії зобов'язані продавати на ринку електроенергію за фіксованими цінами, які є набагато нижчими за ринкові, щоб ціни для побутових споживачів продовжували залишатися на тому самому рівні (щоб уникнути різкого стрибка цін угору).

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Спочатку механізм ПСО створювався, як тимчасовий крок, поки Україна перебуває на перехідному етапі від адміністративно регульованих цін на електроенергію до впровадження повністю ринкового ціноутворення. Однак перехід до ринку затягнувся, і затверджені 2019 року спецзобов'язання з певними коригуваннями діють і зараз — навесні 2023 року. З одного боку, ПСО дає можливість побутовим споживачам оплачувати електроенергію за пільговими тарифами, з іншого — негативно впливає на фінансовий стан компаній-учасниць такого механізму, які недоотримують прибутки, а в умовах колосального обсягу збитку, завданого осінньо-зимовими обстрілами ЗС РФ, потребують уже набагато більшої підтримки з боку державного бюджету. Тобто, за надані населенню пільги доводиться досить дорого платити і самим енергокомпаніям, і державі.

Щоб населення платило менше за електроенергію, держава застосовує механізм ПСО — зобов'язує держкомпанії продавати електроенергію за низькою фіксованою ціною Фото: УНІАН

"В Україні тариф для побутових споживачів ніколи не покривав усіх витрат виробників. Він завжди був нижче економічно обґрунтованого рівня. І за цей період війни ми бачимо, що, фактично, плата і за розподіл, і за передачу електроенергії підвищується, тобто, тарифи "Укренерго" для цих компаній підвищуються. Є проблема пошкоджень унаслідок ударів по об'єктах, і компанії змушені платити великі гроші на відновлення. Плюс ми бачимо і загальний рівень інфляції та девальвації нацвалюти. Тобто, об'єктивно розрив між встановленою ціною і реальною вартістю електроенергії зростає", — пояснив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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Про потребу переходу до ринкового ціноутворення в секторі електроенергетики говорять багато експертів. На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, встановлення державою цін на електроенергію свідчить про те, що в енергетичному секторі — великі проблеми, і втручання держави в цінову політику вже впродовж 30 років Незалежності ні до чого доброго не призвело.

У країнах ЄС працює ринок електроенергії і там ціни не регулюються жорсткими умовами з боку держави. В Україні перехід до ринку затягнувся, хоч і планувався

"Не потрібно ставити питання підвищення або зниження цін для населення, потрібно ставити питання, переходимо ми до ринкового ціноутворення чи ні, будуть ціни ринкові чи ні, спроможна держава відмовитися від цінового контролю та залишити тільки опцію антимонопольного контролю і регулювання ринків через нормативні документи НКРЕКП? Якщо Україна має намір вступити до Євросоюзу, то державі слід терміново відмовитися від встановлення цін на електроенергію, природний газ, і найближчим часом переходити до ринкового ціноутворення, а не встановлювати ціни жорстким адміністративним шляхом", — каже Омельченко. Експерт вважає, що наявність неринкових підходів на ринку електроенергії призводить у підсумку до виснаження фінансового стану енергокомпаній, які просто позбавлені коштів на відновлення, а йдеться про понад сотню мільярдів гривень.

Новий тариф. Як може змінитися вартість електроенергії для населення

Опитані Фокусом експерти кажуть, що підвищення цін на електроенергію для населення назріло вже давно, і в самому Кабміні збиралися таке підвищення провести навесні 2022 року, проте напад Росії змусив уряд переглянути плани. Зараз уже очевидно, що розрив між оплачуваним населенням тарифом і реальною вартістю електроенергії вже занадто великий.

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"Якийсь перегляд цього тарифу потрібен для того, щоб хоча б індексувати зростання витрат енергетичних компаній. У нас виходить така ситуація, що багато споживачів за інтернет або мобільний платять більше, ніж, наприклад, за електропостачання. І ці послуги — Інтернет та мобільний зв'язок, вони ж зростають у ціні. І вони збільшувалися в ціні і минулого року, і раніше. Тому доцільно провести часткове підвищення тарифів на електроенергію, щоб просто знизити навантаження на ті компанії, які виступають "донорами", — вважає Андріан Прокіп.

Компанії несуть серйозне фінансове навантаження після масованих атак ЗС РФ на станції та мережі, що зумовлює потребу підвищення тарифів Фото: УНІАН

Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій, каже, що сьогодні вартість електроенергії для населення нижча, ніж тариф на розподіл електроенергії, який оплачують енергетичні компанії.

"Тариф на розподіл сьогодні десь у районі 2,2 грн. Тариф, якщо оцінювати всі витрати компаній, а саме так можна порахувати ринкову вартість, має бути в районі 5-7 гривень за кВт-год. Спочатку він, звісно, буде меншим, можуть підвищувати в 4 етапи, як було у 2014-2016 роках. Глобально йдеться про те, що ми маємо оплачувати майбутнє сектору атомної генерації", — зазначив Юрій Корольчук. За його словами, в уряду вже зараз є різні варіанти реалізації сценарію підвищення тарифів для населення.

Уряд розглядає різні варіанти, як можна підвищити тарифи для населення Фото: УНИАН

"Якщо говорити про політичне рішення, то воно буде таким, щоб не підвищувати. Але вже нікуди відступати і потрібно це зробити. Є різні думки, плани, різні варіанти. Чи буде декілька тарифів, чи буде один для всіх. Котли, електроопалення, можливо, буде різна ціна. Наскільки я знаю, планували на червень підвищувати до 2,5 грн за кВт-год, а ближче до початку нового опалювального сезону підвищити тариф до 4 грн/кВт-год", — розповів Юрій Корольчук.

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Офіційних заяв влади про планове підвищення тарифу на електроенергію для населення станом на 15 березня 2023 року не прозвучало. Найімовірніше, нова постанова Кабміну, яка або продовжить дію нинішніх тарифів для побутових споживачів, або пропише нові тарифи, з'явиться в період 22-29 березня. Наразі багато експертів енергосектору сумніваються, що у 2023 році буде ухвалено рішення підвищити тарифи, навіть незважаючи на всі ті чинники, які свідчать про необхідність такого кроку.

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"Шансів на підвищення тарифів найближчим часом я не бачу, політично ніхто до цього не готовий, незначно, звісно, тарифи можуть підвищити, але принципово схема ціноутворення не зміниться найближчими місяцями — ні політики, ні населення, ні бізнес не доросли до європейського розуміння економіки енергетики", — резюмував Володимир Омельченко.