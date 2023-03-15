Мораторій на підвищення комуналки: Раді пропонують зробити звернення до Кабміну

Проєктом постанови уряду пропонується вжити заходів не лише для запровадження мораторію на підвищення тарифів, а й запобігання збільшенню боргів населення за надані комунальні послуги.

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У Верховній Раді з'явився проєкт постанови, де депутатам пропонують звернутися до Кабінету міністрів з проханням встановити мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів для українців на період воєнного стану. Відповідний документ №9102 оприлюднено на сайті парламенту, його відправили на ознайомлення 14 березня 2023 року.

Як відомо, влітку 2022 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №7427 та встановила мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду на час війни з Росією. Але, на думку авторів ініціативи, законодавці залишили без уваги інші ринки таких послуг, які переживають не менш складну ситуацію.

"Враховуючи зазначене та стрімке зростання цін на всі товари, продукти та послуги, необхідний комплексний підхід для врегулювання питань сплати заборгованості за надані житлово-комунальні послуги, а також політична воля всіх гілок влади, як законодавчої, так і виконавчої щодо встановлення мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення", — сказано в пояснювальній записці.

Тому автори проєкту, серед яких депутати Дмитро Разумков, Роман Бабій та Дмитро Шпенов хочуть, щоб уряд "встановив ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги для побутових споживачів на період дії воєнного стану в Україні на рівні ціни/тарифу, що застосовувався у відносинах між постачальником та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року".

Тим часом в Україні розглядають можливість запровадити мінімальну межу споживання електрики та встановити нові тарифи на світ, які залежали б від обсягу споживання.

Так, за словами голови Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, зараз в Україні напрацьовуються нові моделі роботи ринку електроенергії, і у зв'язку з цим зараз розглядається кілька сценаріїв підвищення тарифів, зокрема й для населення.

Крім того, Нацкомісія вже оприлюднила попередні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Очікується, що тарифи підвищуватимуть у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Вартість послуг після підвищення подорожчає приблизно на 30%.