Мораторий на повышение коммуналки: Раде предлагают сделать обращение к Кабмину

Проектом постановления правительству предлагается принять меры не только для введения моратория на повышение тарифов, но и предотвращения увеличения долгов населения за предоставленные коммунальные услуги.

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В Верховной Раде появился проект постановления, в котором депутатам предлагают обратиться к Кабинету министров с просьбой установить мораторий на повышение всех коммунальных тарифов для украинцев на период военного положения. Соответствующий документ № 9102 обнародован на сайте парламента, его отправили на ознакомление 14 марта 2023 года.

Как известно, летом 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект №7427 и установила мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду на время войны с Россией. Но, по мнению авторов инициативы, законодатели обошли вниманием другие рынки таких услуг, которые переживают не менее сложную ситуацию.

"Учитывая указанный и стремительный рост цен на все товары, продукты и услуги, необходим комплексный подход для урегулирования вопросов уплаты задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а также политическая воля всех ветвей власти, как законодательной, так и исполнительной по установлению моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения", – сказано в пояснительной записке.

Поэтом авторы проекта, среди которых депутаты Дмитрий Разумков, Роман Бабий и Дмитрий Шпенов хотят, чтобы правительство "установило цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги для бытовых потребителей на период действия военного положения в Украине на уровне цены/тарифа, применявшегося в отношениях между поставщиком и соответствующими потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года".

Тем временем в Украине рассматривают возможность ввести минимальный предел потребления электричества и установить новые тарифы на свет, которые зависели бы от объема потребления.

Так, по словам главы Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского, в настоящее время в Украине нарабатываются новые модели работы рынка электроэнергии, и в связи с этим сейчас рассматривается несколько сценариев повышения тарифов, в том числе и для населения.

Кроме того, Нацкомиссия уже обнародовала предварительные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что тарифы будут повышать в два этапа: сначала 1 апреля, и еще раз 1 июля. Стоимость услуг после повышения подорожает примерно, на 30%.