Украинцам дважды пересчитают тарифы на воду: какими будут новые цены

Вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод в 2023 году Национальная комиссия собирается рассматривать уже в марте.

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В рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг для каждого отдельного украинского города подорожает по-разному. Информацию о новых тарифах обнародовала пресс-служба Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По данным Нацкомиссии, ориентировочно тарифы на воду будут следующими:

Оставить тарифы на прежнем уровне, как считают в комиссии, больше не представляется возможным Тарифы для каждого отдельного украинского города подорожают по-разному. Фото: НКРЭКУ

Оставить тарифы на прежнем уровне, как считают в комиссии, больше не представляется возможным. Среди причин роста:

повышение затрат на электроэнергию;

рост стоимости ремонтов и необходимость в обновлении водосетей;

сокращение количества потребителей примерно на 10%.

Новые тарифы на воду: когда ожидать повышения цен

Комиссия планирует повысить тарифы в два этапа: сначала 1 апреля, и еще раз 1 июля. Вопрос о повышении тарифов собираются внести в повестку дня заседания комиссии в форме открытого слушания в марте.

Отмечается, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет отвечает требованиям действующего законодательства.

"Чтобы сдержать финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить предоставление услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества, регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", – говорилось в сообщении Нацкомиссии 10 марта 2023 года.

Кроме того, Нацкомиссия также изучает возможность ввести минимальный предел потребления электричества и установить новые тарифы на свет, которые зависели бы от объема потребления.

Так, по словам главы Нацкомиссии Константина Ущаповского, в настоящее время в Украине нарабатываются новые модели работы рынка электроэнергии, и в связи с этим сейчас рассматривается несколько сценариев повышения тарифов, в том числе и для населения.

Напомним, ранее Фокус уже анализировал, какие еще факторы повлияют на уровень тарифов для населения, и почему в 2023 году может серьезно подорожать дизель и бензин.