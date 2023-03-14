Українцям двічі перерахують тарифи на воду: якими будуть нові ціни

Питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2023 році Національна комісія збирається розглядати вже у березні.

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У межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг для кожного окремого українського міста подорожчає по-різному. Інформацію про нові тарифи оприлюднила пресслужба Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

За даними Нацкомісії, орієнтовно тарифи на воду будуть такими:

Залишити тарифи на колишньому рівні, як вважають у комісії, більше неможливо. Тарифи для кожного окремого українського міста подорожчають по-різному. Фото: НКРЕКП

Залишити тарифи на колишньому рівні, як вважають у комісії, більше неможливо. Серед причин:

підвищення витрат за електроенергію;

зростання вартості ремонтів та необхідність в оновленні водомереж;

скорочення кількості споживачів приблизно 10%.

Нові тарифи на воду: коли очікувати підвищення цін

Комісія планує підвищити тарифи у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Питання про підвищення тарифів мають намір внести до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання у березні.

Зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.

"Щоб стримати фінансове навантаження на споживачів та забезпечити надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості, регулятором було мінімізовано витрати у структурі тарифів", – йшлося у повідомленні Нацкомісії 10 березня 2023 року.

Крім того, Нацкомісія також вивчає можливість запровадити мінімальну межу споживання електрики та встановити нові тарифи на світло, які залежали б від обсягу споживання.

Так, за словами голови Нацкомісії Костянтина Ущаповського, зараз в Україні напрацьовуються нові моделі роботи ринку електроенергії, і у зв'язку з цим зараз розглядається декілька сценаріїв підвищення тарифів, зокрема й для населення.

Нагадаємо, раніше Фокус вже аналізував, які ще фактори вплинуть на рівень тарифів для населення, і чому в 2023 році може серйозно подорожчати дизель та бензин.