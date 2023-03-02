Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Економіка Війна та гроші

В Україні підвищать тарифи на світло: кому і чому доведеться платити більше

тарифи на електрику, підвищення тарифів на світ, тарифи в Україні, тариф на світ
Зараз українці все ще платять по 1,68 за кіловат

За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, українці, які споживатимуть більше електроенергії, платитимуть за світло "адекватну ціну".

Related video

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядає питання щодо мінімальної межі споживання електрики та встановлення нових тарифів на світло, що залежатимуть від обсягу споживання. Про це 2 березня в ефірі телемарафону розповів голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

За його словами, зараз в Україні напрацьовуються нові моделі роботи ринку електроенергії, і у зв'язку з цим зараз розглядається декілька сценаріїв підвищення тарифів, зокрема й для населення. Ущаповський зазначив, що ті споживачі, які більше споживають, платитимуть за світло "адекватну ціну".

"Ті споживачі, які споживатимуть вище цієї межі і мають можливість платити за електроенергію за фактичними витратами на її виробництво та транспортування, платитимуть адекватну ціну", — пояснив він.

Чиновник уточнив, що по суті принцип розподілу цін на електрику не змінюватиметься. Наприклад, сьогодні за споживання до 250 кВт клієнти платять 1,44 грн, а вище 250 кВт — 1,68 грн за один кіловат, але самі розцінки будуть змінені.

Ущаповський пояснив, що розрахунок тарифів на світло здійснюється з урахуванням руйнувань в енергетичній сфері та інших факторів. Зокрема, зараз українці все ще платять по 1,68 за кіловат, але через російські удари по об'єктах "Укренерго" та "Енергоатому" буде проблематично як раніше покривати різницю у вартості електрики. Тому держава змушена шукати вихід із цієї ситуації.

Водночас він наголосив, що незахищеним верствам населення держава надасть субсидії, і для них платежі не підвищуватимуться.

Важливо
Рік змін. Як подорожчають у 2023 році для українців газ, електроенергія та бензин

Раніше Ущаповський говорив про те, як і коли в Україні підвищать тарифи на комунальні послуги. В інтерв'ю виданню Forbes він розповів, що перегляд тарифів може відбутися вже найближчим часом і причиною цього є удари російських військ по енергетичних об'єктах країни.