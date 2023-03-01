Час настав: як і коли в Україні можуть підвищити тарифи на комуналку

Атаки РФ на енергетичну систему пошкодили щонайменше половину об'єктів. Тепер для ремонтних робіт і заміни обладнання потрібні мільярди доларів.

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В Україні вже обговорюють майбутнє підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Перегляд тарифів може відбутися вже найближчим часом, розповів голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в інтерв'ю Forbes у вівторок, 28 лютого.

За його словами, головна причина підвищення тарифів — обстріли росіянами енергетичних об'єктів і знищення майже половини української енергосистеми.

"Потрібно думати, за які кошти ми її відновлюватимемо. Тарифи не переглядалися з 2017-го, вони економічно не обґрунтовані та не ринкові", — заявив він.

За його словами, уряд уже працює одразу над кількома варіантами перегляду тарифів. Щоправда, всі напрацювання передбачають одне — ціни в платіжках точно будуть збільшені. Крім того, в Україні планують переглянути систему субсидування незахищених верств населення та рівні тарифів залежно від обсягів споживання.

Водночас Forbes стверджують, що ідею про підвищення тарифів підтримують далеко не всі.

"Президент і міністр енергетики проти цього", — зазначив на правах анонімності співрозмовник видання в Міненерго.

Також наголошується, що фінальне рішення щодо долі тарифів буде за президентом Володимиром Зеленським. І, як вважає член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, глава держави ще може передумати й погодитися на перегляд цін.

"Президент ще може передумати, якщо йому зможуть довести, що це рішення не торкнеться бідних верств. Ефективний соціальний захист — ключовий фактор. Якщо аргументація буде недостатньо переконливою, перегляд тарифів відстрочиться", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Фокус уже аналізував, які ще фактори вплинуть на рівень тарифів для населення та чому у 2023 році може серйозно подорожчати дизель і бензин.

Водночас середня зарплата українців за підсумками 2022 року зросла на 3%. 23 лютого у Пенсійному фонді України повідомили, що у 2022 році громадяни в середньому отримували за свою працю 13 376,21 грн, що на 382,65 грн більше, ніж у 2021 році.