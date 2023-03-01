Время пришло: как и когда в Украине могут повысить тарифы на коммуналку

Атаки РФ на энергетическую систему повредили как минимум половину объектов. Теперь для ремонтных работ и замены оборудования нужны миллиарды долларов.

Related video

В Украине уже вовсю обсуждают будущее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Пересмотр тарифов может состояться уже в ближайшее время, рассказал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в интервью изданию Forbes во вторник, 28 февраля.

По его словам, главная причина для повышения тарифов — обстрелы россиянами энергетических объектов и уничтожение почти половины украинской энергосистемы.

"Нужно думать, за какие средства мы будем ее восстанавливать. Тарифы не пересматривались с 2017-го, они экономически не обоснованы и не рыночные", — заявил он.

По его словам, правительство уже работает сразу над несколькими вариантами пересмотра тарифов. Правда все наработки предусматривают одно — цены в платежках точно будут увеличены. Кроме того, в Украине планируют пересмотреть систему субсидирования незащищенных слоев населения и уровни тарифов в зависимости от объемов потребления.

При этом в Forbes утверждают, что идею о повышении тарифов поддерживают далеко не все.

"Президент и министр энергетики против этого", – отметил на правах анонимности собеседник издания в Минэнерго.

Также отмечается, что финальное решение о судьбе тарифов будет за президентом Владимиром Зеленским. И, как считает, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, глава государства еще может передумать и согласиться на пересмотр цен.

Президент еще может передумать, если ему смогут доказать, что это решение не коснется бедных слоев. Эффективная социальная защита – ключевой фактор. Если аргументация будет недостаточно убедительной, пересмотр тарифов отсрочится", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Фокус уже анализировал, какие еще факторы повлияют на уровень тарифов для населения, и почему в 2023 году может серьезно подорожать дизель и бензин.

Тем временем средняя зарплата украинцев по итогам 2022 года выросла на 3%. Так, 23 февраля в Пенсионном фонде Украины сообщили, что в 2022 году граждане в среднем получали за свой труд 13 376,21 грн, что на 382,65 грн больше чем в 2021 году.