Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине не менялась вот уже шесть лет. Сейчас, когда энергосистема страны серьезно пострадала от ударов ВС РФ, в Кабмине активно обсуждают пересмотр тарифов для населения. Фокус узнал, что именно планируют и каким может быть рост цены электроэнергии.

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Льготная цена электроэнергии – именно так называют стоимость электроэнергии для населения представители власти. А именно – об этом идет речь, когда говорят о тарифах для бытовых потребителей. Нынешние тарифы – 1,68 грн. за кВт-час при потреблении свыше 250 кВт-ч и 1,44 грн./кВт-час при потреблении до указанного лимита – действуют до 31 марта 2023 года. Об этом идет речь в постановлении КМУ от 28 октября 2022 г. № 1206 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 г. № 483".

"Документом предусмотрено продолжение действия специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода 2022/2023 гг. – до 31 марта 2023 года", — отметили ранее в Кабмине. Впрочем, не за горами час "икс" — когда Кабмину придется издать новое постановление. И в новом мартовском документе правительства могут быть данные о пересмотре стоимости электроэнергии для населения.

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В Украине цены на электроэнергию для бытовых потребителей находятся на уровне, который в несколько раз ниже так называемых рыночных цен. Для этого применяется схема ПСО (спецобязательств), в которой основную нагрузку, как компенсаторов льготной цены для населения, берут на себя государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". То есть, эти компании обязаны продавать на рынке электроэнергию по фиксированным ценам, что намного ниже рыночных, чтобы цены для бытовых потребителей продолжали оставаться на том же уровне (во избежание резкого скачка цен вверх).

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Изначально механизм ПСО задумывался, как временный шаг, пока Украина находится на переходном этапе от административно регулируемых цен на электроэнергию к внедрению полностью рыночного ценообразования. Однако переход к рынку затянулся, и утвержденные в 2019 году спецобязательства с определенными корректировками действуют и сейчас — весной 2023 года. С одной стороны, ПСО дает возможность бытовым потребителям оплачивать электроэнергию по льготным тарифам, с другой – негативно влияет на финансовое состояние компаний-участников такого механизма, которые недополучают прибыль, а в условиях колоссального объема ущерба, нанесенного осенне-зимними обстрелами ВС РФ, нуждаются уже в гораздо большей поддержке со стороны государственного бюджета. То есть, за предоставленные населению льготы приходится довольно дорого платить и самим энергокомпаниям, и государству.

Чтобы население платило меньше за электроэнергию, государство применяет механизм ПСО - обязывает госкомпании продавать электроэнергию по низкой фиксированной цене Фото: УНИАН

"В Украине тариф для бытовых потребителей никогда не покрывал всех расходов производителей. Он всегда был ниже экономически обоснованного уровня. И за этот период войны мы видим, что, по сути, плата и за распределение, и за передачу электроэнергии повышается, то есть, тарифы "Укрэнерго" для этих компаний повышаются. Есть проблема повреждений вследствие ударов по объектам, и компании вынуждены платить большие деньги на восстановление. Плюс мы видим и общий уровень инфляции и девальвации нацвалюты. То есть, объективно разрыв между установленной ценой и реальной стоимостью электроэнергии растет", — объяснил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

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О потребности перехода к рыночному ценообразованию в секторе электроэнергетики говорят многие эксперты. По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, установление государством цен на электроэнергию говорит о том, что в энергетическом секторе — большие проблемы, и вмешательство государства в ценовую политику уже в течение 30 лет Независимости ни к чему хорошему не привело.

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"Не нужно ставить вопрос повышения или снижения цен для населения, нужно ставить вопрос, переходим ли мы к рыночному ценообразованию или нет, будут ли цены рыночные или нет, способно ли государство отказаться от ценового контроля и оставить только опцию антимонопольного контроля и регулирования рынков через нормативные документы НКРЭКУ? Если Украина намерена вступить в Евросоюз, то государству следует срочно отказаться от установления цен на электроэнергию, природный газ, и в ближайшее время переходить к рыночному ценообразованию, а не устанавливать цены жестким административным путем", — говорит Омельченко. Эксперт считает, что наличие нерыночных подходов на рынке электроэнергии ведет в итоге к истощению финансового состояния энергокомпаний, которые попросту лишены средств на восстановление, а речь идет о более чем сотне миллиардов гривен.

Новый тариф. Как может измениться стоимость электроэнергии для населения

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что повышение цен на электроэнергию для населения назрело уже давно, и в самом Кабмине собирались такое повышение провести весной 2022 года, однако нападение России заставило правительство пересмотреть планы. Сейчас же уже очевидно, что разрыв между оплачиваемым населением тарифом и реальной стоимостью электроэнергии уже слишком велик.

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"Какой-то пересмотр этого тарифа нужен для того, чтобы хотя бы индексировать рост расходов энергетических компаний. У нас получается такая ситуация, что многие потребители за интернет или мобильный платят больше, чем, например, за электроснабжение. И эти услуги — и Интернет, и мобильная связь, они ведь растут в цене. И они росли в цене и в прошлом году, и до того. Поэтому целесообразно провести частичное повышение тарифов на электроэнергию, чтобы просто снизить нагрузку на те компании, которые выступают "донорами", — считает Андриан Прокип.

Компании несут серьезную финансовую нагрузку после массированных атак ВС РФ на станции и сети, что обуславливает потребность повышения тарифов Фото: УНИАН

Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий, говорит, что сегодня стоимость электроэнергии для населения ниже, чем тариф на распределение электроэнергии, который оплачивают энергетические компании.

"Тариф на распределение сегодня где-то в районе 2,2 грн. Тариф, если оценивать все затраты компаний, а именно так можно посчитать рыночную стоимость, должен быть в районе 5-7 гривен за кВт-час. Сначала он, конечно, будет меньше, могут повышать в 4 этапа, как было в 2014-2016 годах. Глобально речь идет о том, что мы должны оплачивать будущее сектора атомной генерации", — отметил Юрий Корольчук. По его словам, у правительства уже сейчас есть разные варианты реализации сценария повышения тарифов для населения.

Правительство рассматривает разные варианты, как можно повысить тарифы для населения Фото: УНИАН

"Если говорить о политическом решении, то оно будет таким, чтобы не повышать. Но уже некуда отступать и нужно это сделать. Есть разные мнения, планы, разные варианты. Будет ли несколько тарифов или будет один для всех. Котлы, электроотопление, возможно, будет разная цена. Насколько я знаю, планировали на июнь повышать до 2,5 грн за кВт-час, а ближе к началу нового отопительного сезона повысить тариф до 4 грн/кВт-час", — рассказал Юрий Корольчук.

Если правительство решится на повышение тарифов на электроэнергию, то, вероятно, и сумма в госбюджете, предусмотренная на субсидии, будет увеличена

Официальных заявлений власти о плановом повышении тарифа на электроэнергию для населения по состоянию на 15 марта 2023 года не прозвучало. Скорее всего, новое постановление Кабмина, которое либо продлит действие нынешних тарифов для бытовых потребителей, либо пропишет новые тарифы, появится в период 22-29 марта. Пока же многие эксперты энергосектора сомневаются, что в 2023 году будет принято решение повысить тарифы, даже несмотря на все те факторы, которые говорят о необходимости такого шага.

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"Шансов на повышение тарифов в ближайшее время я не вижу, политически никто к этому не готов, незначительно, конечно, тарифы могут повысить, но принципиально схема ценообразования не поменяется в ближайшие месяцы – ни политики, ни население, ни бизнес не доросли до европейского понимания экономики энергетики", — резюмировал Владимир Омельченко.