Купить электроэнергию дорого. Сколько будет длиться блэкаут в Украине

В украинской энергосистеме – дефицит мощности. Ремонтные работы на станциях и объектах энергосетей продолжаются, также в страну поступает купленная в странах ЕС электроэнергия. Фокус узнал, какие решения помогут украинцам реже сталкиваться с блэкаутом и будет ли свет в домах и квартирах весной 2023 года.

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В Украине продолжают действовать плановые и аварийные отключения потребителей от электроэнергии, что связано с нанесенными ВС РФ повреждениями десятков объектов энергетической инфраструктуры. В компании "Укрэнерго" подчеркивают: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. "Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Кроме того, по всей территории страны тепло сменяется морозами", — отметили в компании "Укрэнерго". Там сообщили: потребление электроэнергии в понедельник 23 января было выше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей Украине. Так что вырос и дефицит мощности — производство электроэнергии на работающих в Украине электростанциях не может полностью покрыть растущее потребление.

Тем временем, украинские потребители все же надеются, что наступление весны поможет энергетикам завершить начатые масштабные ремонты, а, кроме того, в марте-апреле вырастет уровень произведенной украинскими солнечными станциями электроэнергии, что может положительно отразиться на ситуации с электроэнергией в переживающей войну стране. Фокус узнал, что происходит и как наступление весны поможет уменьшить количество отключений.

Большая стройка. Что происходит с мощностью украинской энергосистемы в январе 2023 года

Сейчас на ситуацию с поставками электроэнергии оказывают влияние два фактора. Первый — это дефицит мощности, связанный с распределительными сетями, то есть, сетевой дефицит. Второй – дефицит производства электроэнергии, то есть, слабая работа генерации. Как отметил в интервью ИА "Интерфакс-Украина" в конце декабря 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль, с 10 октября россияне выпустили более 1 тыс. ракет по украинской энергосистеме, и в результате фактически 50% энергосистемы Украины повреждены или разрушены.

"Сейчас проблематику энергетики следует разделить на два блока: первый – это дефицит генерирующей мощности, второй – дефицит сетевой мощности. По сетевым ограничениям. Были повреждены более 50 подстанций разного класса напряжения и более 50 высоковольтных линий электропередач. Это обычно приводит к сложностям в транспортировке электроэнергии. Решать эту проблему можно только одним способом – это ремонт и восстановление поврежденных объектов. Уничтожено много энергогенерирующего оборудования на части тепловых станций и гидроэлектростанций. Мы все это постоянно восстанавливаем", — сообщил в интервью Денис Шмыгаль.

[ + – ] Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск в Украине сети газопоршневых и газотурбинных электростанций Фото: УНИАН

Опрошенные Фокусом энергоэксперты утверждают, что сейчас в Украине, действительно, огромные сложности как с пропускной способностью электросетей, так и с производством электроэнергии. "С одной стороны, в результате обстрелов серьезно пострадали тепловые электростанции, основной балансирующий вид генерации, пострадали 9 блоков – восемь на западе и один на востоке. Но также есть дефицит пропускной способности сетей из-за повреждений, что были прежде, восстановление продолжается, нужно время", — отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, в среднем зимой дефицит в энергосистеме сохраняется на уровне 25-30%, но он периодически растет до 40% (как правило, сразу после нового удара ВС РФ).

"У нас 10 ГВт мощностей в оккупации – это ЗАЭС, а также Луганская ТЭЦ, Кураховская ТЭС, Каховская ГЭС, Запорожская ТЭС, и это тоже создает проблемы в энергетике", — подчеркнул эксперт.

[ + – ] Энергетики постоянно работают над ликвидацией повреждений, полученных в результате обстрелов ВС РФ украинской энергоинфраструктуры Фото: УНИАН

Чтобы уменьшить количество отключений потребителей, энергетикам нужно провести ремонты и замену оборудования, на что может уйти как пара дней, так и несколько месяцев, в зависимости от типа и класса поврежденного в результате российской атаки оборудования.

"И сетевой дефицит, и дефицит генерации влияют на отключения потребителей. Пострадали тепловые электростанции, распределительные сети атомных электростанций. С одной стороны, есть общий дефицит генерации – порядка 20-25% генерации не хватает. Одновременно состояние сетей таково, что невозможно передать электроэнергию в тот регион, где она необходима", — отмечает Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Импорт – не экспорт. Чем полезно купленное в Европе электричество

Частично дефицит генерации может перекрыть импорт электроэнергии из Европы в Украину. По данным Минэнерго, согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. В министерстве считают, что этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощности в вечернее пиковое время, однако привлечение импорта значительно снижает объем небаланса. В Минэнерго рассчитывают, что объем импорта будет расти, а закупками импортной электроэнергии сегодня занимаются трейдеры – это и госкомпания "ЭКУ", и частные компании "ЭРУ", группа ДТЭК.

Лимиты импорта согласовываются с ENTSO-E, то есть, самостоятельно Украина не может решать, сколько электроэнергии закупить, лишь закупать в рамках установленных лимитов. Однако, как отмечают эксперты, в случае существенного увеличения лимитов возникает вопрос, кто выкупит электроэнергию, которая поступает из Европы по европейским ценам, которые в разы выше украинских цен.

"Очевидно, что сейчас нужна электроэнергия, но сколько это стоит и кто заплатит, там ведь стоимость электроэнергии дороже, и нужно ответить на вопрос: кто оплатит импорт? В Украине уже катастрофическая ситуация с финансами, рынок несбалансирован абсолютно, ПСО (возложенные на госкомпании спецобязательства) создали ситуацию, когда рынок электрической энергии несбалансирован, долги растут, и эту проблему нужно решать, без этого привести в нормальную ситуацию электроэнергетику не удастся", — уверен Александр Харченко.

[ + – ] Цена электроэнергии в ЕС — в 8 раз выше, чем в Украине тариф для населения, так что большой объем такого электричества обойдется Украине очень дорого Фото: Pexels

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип также считает, что цена в вопросе покупки электроэнергии в странах ЕС остается критически важным фактором.

"Критическим фактором является цена – цена электроэнергии вечернего пика стоит дороже всего. Это, скорее, нужно бизнесу, который сейчас компенсирует недостаток электроэнергии с помощью генераторов. Для бизнеса, который готов платить, да, импорт нужен. Для поставок на объекты критической инфраструктуры тоже. Но если говорить о поставках населению, то с учетом, что импорт в восемь раз дороже, чем цена электроэнергии в Украине для населения, возникает вопрос – кто за это заплатит? Что станет источником компенсации?", — говорит Андриан Прокип.

Владимир Омельченко также отмечает, что высокая цена импортной электроэнергии создает ситуацию, когда трейдеры закупить ее при согласовании с европейской стороной могут больше, но вот покупателям электроэнергия по таким ценам неинтересна.

"Импорт нужен, и он может частично решить проблему дефицита генерации, сейчас у нас лимит 600 МВт и поставляют Румыния, Словакия. Потенциальная мощность импорта — 2 ГВт, но ENTSO-E разрешения не дает пока", — отметил Омельченко.

Тем временем, в Кабмине утвердили постановление, которое гарантирует покупателям импортной электроэнергии отсутствие отключений. Однако как именно будут реализовывать такое обещание, пока нет ясности.

"Сложно понять, как потребитель (который покупает импортную электроэнергию) может быть не отключен вместе с регионом в период аварии, когда случилась атака", — говорит Александр Харченко.

Украина закупает электроэнергию в Румынии и Словакии. Экспорт из Украины сейчас закрыт

А вот слухи о продолжающемся из Украины экспорте эксперты, опрошенные Фокусом, развеяли. Сейчас Украина не продает электроэнергию за рубеж. Как сообщил Андриан Прокип, открытые источники ENTSO-E свидетельствуют, что коммерческого экспорта электроэнергии из Украину в ЕС нет. "Есть системные перетоки, которые в итоге сводятся к нулю, баланс совпадает, то есть, нет, коммерческого экспорта электроэнергии сейчас нет", — отметил Прокип.

Свет на газу. Помогут ли Украине газотурбинные и газопоршневые станции

Чтобы производить больше такой необходимой электроэнергии, в Украине идет вовсю разработка стратегии по запуску газотурбинных и газопоршневых станций. Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

"Газотурбинные и газопоршневые миниэлектростанции – это еще один путь [для повышения устойчивости системы]. У нас есть такие станции украинского производства. Более того, они уже установлены, сейчас возобновляют их работу. Те, которые произведены, мы забираем со складов и тоже устанавливаем. Это очень хороший кейс. Хотя производство электроэнергии на них стоит дорого, но они хороши тем, что очень быстро запускаются – до 3 минут. Газотурбинные и газопоршневые электростанции имеют небольшие блоки, в среднем, 50 МВт. Их можно использовать в больших городах для снабжения водой и теплом. Вторая их область применения – энергетическая безопасность атомной генерации", — рассказал о преимуществах мобильных газотурбинных установок премьер-министр Денис Шмыгаль.

То есть, чтобы усилить устойчивость энергосистемы и предоставить постоянный источник тока объектам критической инфраструктуры, в стране будут постепенно запускать в работу малые электростанции, работающие на природном газе.

Андриан Прокип говорит, что такие станции — современное решение, это быстроманевренная генерация, которая используется в развитых странах.

"Другое дело, что с учетом цены газа такая электроэнергия получается дорогой. Вопрос цены самого ресурса, вопрос цены оборудования. Цены на рынке ограничены "прайскепами", и у нас ранее дорогая генерация была нежизнеспособной. Для энергосистемы такие станции нужны, полезны и важны. Но пока неясно, как и где они будут работать", — отметил Прокип.

[ + – ] В странах мира устанавливают газотурбинные станции мощностью от 60 до 420 МВт Фото: enr.com

Эксперты отмечают, что пока нет информации, подключена ли к энергосистеме хоть одна газопоршневая или газотурбинная установка.

"Пока мы от доноров больших газопоршневых установок не получили, пока получаем генераторы на дизеле и на бензине. Не слышал, чтоб получили газотурбинные. Но подобные модульные агрегаты можно использовать – мощностью до 5 МВт можно ставить на котельных, использовать, как когенерационные установки — и для производства тепла, и для производства электроэнергии", — объяснил Владимир Омельченко. По его мнению, газопоршневые и газотурбинные станции могут эффективно применяться для питания объектов критической инфраструктуры.

"Первая задача для газотурбинных станций – это обеспечение электроэнергией критической инфраструктуры. Плюс они могут поддерживать пиковые часы потребления, а газопоршневые могут быть инструментом в дополнение к резервным источникам питания, что установлены при атомных электростанциях", — объяснил эксперт Александр Харченко. Он уверен – газотурбинные станции станут более выгодным и эффективным решением, чем газопоршневые.

"В условиях дефицита генерации газотурбинные более актуальны, газопоршневые – там мощность до 5 МВТ, а газотурбинная — более целесообразна – там мощность может быть 30, 60 и даже 100 МВт, это тот тип генерации, что можно быстро приобрести и установить. В Украине какие-то такие мощности есть, но нам нужно больше – необходимо 1,5 ГВт мощностей", — отметил Александр Харченко. По его словам, сейчас ведется работа с донорами над расширенным финансированием, и в ближайшие недели киевляне, а затем потом жители других регионов почувствуют результаты этой работы.

[ + – ] Какими будут отключения весной, зависит от состояния генерации, сетей и фактора риска новых обстрелов со стороны ВС РФ Фото: Getty Images

Закончатся ли блэкауты в Украине с установкой газотурбинных мощностей, а также с наступлением марта, увы, пока остается невыясненным вопросом. Поскольку ситуация в энергосистеме – весьма хрупкая, и новые возможные обстрелы ВС РФ могут увеличить дефицит как сетевой, так и дефицит генерации. Кроме того, весной возможны плановые ремонты блоков ТЭС и АЭС, что также будет оказывать влияние на уровень выработки электроэнергии в стране. Тем временем, увеличение генерации солнечными станциями в марте-апреле не окажет существенного влияния, так как такие станции не могут помочь сбалансировать энергосистему во время вечерних пиков. И все же надежды на весну и улучшение ситуации с отключениями – не напрасны. "Важное условие – если не будет дополнительных серьезных повреждений. Потенциально потребление будет падать, генерация ВИЭ весной подтянется, но все в итоге будет упираться в ситуацию с ограничениями в системе передачи", — считает Андриан Прокип.