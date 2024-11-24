Захист інфраструктури України відклали через невиплачені хабарі чиновникам, — Times

Команда Мустафи Найєма підозрює, що проєкт із захисту критичної інфраструктури відклали через те, що не були виплачені хабарі чиновникам. Уряд не заплатив підрядникам, які зупинили всі проєкти.

Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено або зруйновано. Без належного захисту, за температури нижче нуля Україна стикається з суворими випробуваннями. Про це повідомляє Times.

Цього тижня були наймасштабніші авіаудари РФ по енергетичній інфраструктурі за останні місяці війни, що спричинило вимушені відключення електроенергії.

Мустафа Найєм, очільник відомства, що відповідає за захист критичної інфраструктури, пішов у відставку в червні на знак протесту проти політики уряду, заявивши, що проєкт був навмисно відкладений через відмову Києва виділити кошти, виділені на його реалізацію. За його словами, працювати було неможливо.

"Коли ви бачите, що керівництво уряду створює вам штучні перешкоди, це марно", — сказав Найєм. Його відомство запросило 1,4 млрд євро на постачання бункерів, названих "третім рівнем захисту", для підстанцій. За словами Найєма, за блокуванням фінансування стоять корисливі інтереси.

"Коли люди в уряді бачать ці мільярди, вони навіть не можуть собі уявити, що немає жодного інтересу для людей, які передають ці гроші", — сказав він.

Його команда підозрює, що проєкт відклали через те, що не були виплачені хабарі чиновникам у Кабміні. За його словами, уряд не заплатив підрядникам, які зупинили всі проєкти.

Змінник Найєма, Сергій Сухомлин, сказав, що підрядники очікували "занадто великого прибутку", і його агентство переглядало свої контракти. Деякі із захисних споруд були "перепроєктовані" для скорочення витрат, додав він.

Зараз, щоб запобігти краху своєї енергетичної системи, Україна покладається на захист "першого і другого рівня" з габіонів — простих клітин, заповнених камінням, які поставила Велика Британія, а також на низку сучасних систем протиповітряної оборони.

Якщо Дональд Трамп скоротить допомогу Україні, коли він вступить на посаду президента США в січні, у розпорядженні Києва буде менше ракет ППО, і більше російських ракет долатимуть мережу ППО.

У вересні, після літніх відключень електроенергії, адміністрація Володимира Зеленського організувала звільнення Володимира Кудрицького, гендиректора державної енергетичної компанії. Це вказувало на те, що він не забезпечив належного рівня захист.

Критики кажуть, що такий крок, а також кабінетні перетасовування, лише дають змогу керівництву ОП, Андрію Єрмаку та його помічникам, зосередити більше влади у своїх руках, зазначають журналісти.

Згідно з інсайдерською інформацією, одному з таких помічників — Кирилу Тимошенку — відводиться роль неформального куратора державних будівельних проєктів.

Неназваний колишній чиновник, який тісно співпрацював з офісом президента, стверджував, що Тимошенко вимагав 10% відкату від компаній за вибір їхніх проєктів. За словами колишнього чиновника, Тимошенко зберігав великі суми "брудних" грошей і розподіляв їх неофіційним радникам в ОП. За словами чиновника, Тимошенко збирав платежі в розмірі 10 000 доларів від компаній, які хотіли, щоб президент відвідав їх під час офіційних поїздок у регіони.

Представник Тимошенка спростував звинувачення, заявивши, що "Кирило Тимошенко не бере участі в ухваленні будь-яких рішень щодо будівництва об'єктів інфраструктури та не має жодного стосунку до процесів фінансування або управління цими проєктами.

"Що стосується звинувачень у правопорушеннях, тільки за допомогою офіційного розслідування можна забезпечити об'єктивність і прозоро встановити істину", — йшлося у відповіді.

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Нагадаємо, що в червні 2024 року проходили обшуки в ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, що Кирила Тимошенка і колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика, можливо, "прибирають від грошових потоків".