Защиту инфраструктуры Украины отложили из-за невыплаченных взяток чиновникам, — Times

Команда Мустафы Найема подозревает, что проект по защите критической инфраструктуры отложили из-за того, что не были выплачены взятки чиновникам. Правительство не заплатило подрядчикам, которые остановили все проекты.

Около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты, при температуре ниже нуля Украина сталкивается с суровыми испытаниями. Об этом сообщает Times.

На этой неделе были самые масштабные авиаудары РФ по энергетической инфраструктуре за последние месяцы войны, что вызвало вынужденные отключения электроэнергии.

Мустафа Найем, глава ведомства, отвечающего за защиту критической инфраструктуры, ушел в отставку в июне в знак протеста против политики правительства, заявив, что проект был намеренно отложен из-за отказа Киева выделить средства, выделенные на его реализацию.

По его словам, работать было невозможно.

"Когда вы видите, что руководство правительства создает вам искусственные препятствия, это бесполезно", — сказал Найем. Его ведомство запросило 1,4 млрд евро на поставку бункеров, называемых "третьим уровнем защиты", для подстанций. По словам Найема, за блокировкой финансирования стоят корыстные интересы.

"Когда люди в правительстве видят эти миллиарды, они даже не могут себе представить, что нет никакого интереса для людей, которые передают эти деньги", — сказал он.

Его команда подозревает, что проект отложили из-за того, что не были выплачены взятки чиновникам в Кабмине. По его словам, правительство не заплатило подрядчикам, которые остановили все проекты.

Сменщик Найема, Сергей Сухомлин, сказал, что подрядчики ожидали "слишком большой прибыли", и его агентство пересматривало свои контракты. Некоторые из защитных сооружений были "перепроектированы" для сокращения расходов, добавил он.

Сейчас, чтобы предотвратить крах своей энергетической системы, Украина полагается на защиту "первого и второго уровня" из габионов — простых клеток, заполненных камнями, которые поставила Великобритания, а также на ряд современных систем противовоздушной обороны.

Если Дональд Трамп сократит помощь Украине, когда он вступит в должность президента США в январе, в распоряжении Киева будет меньше ракет ПВО, и больше российских ракет будут преодолевать сеть ПВО.

В сентябре, после летних отключений электроэнергии, администрация Владимира Зеленского организовала увольнение Владимира Кудрицкого, гендиректора государственной энергетической компании. Это указывало на то, что он не обеспечил должного уровня защиту.

Критики говорят, что такой шаг, а также кабинетные перетасовки, лишь позволяют руководство ОП, Андрею Ермаку и его помощникам, сосредоточить больше власти в своих руках, отмечают журналисты.

Согласно инсайдерской информации, одному из таких помощников — Кириллу Тимошенко — отводится роль неформального куратора государственных строительных проектов.

Неназванный бывший чиновник, тесно сотрудничавший с офисом президента, утверждал, что Тимошенко требовал 10% отката от компаний за выбор их проектов. По словам бывшего чиновника, Тимошенко хранил большие суммы "грязных" денег и распределял их неофициальным советникам в ОП. По словам чиновника, Тимошенко собирал платежи в размере 10 000 долларов от компаний, которые хотели, чтобы президент посетил их во время официальных поездок в регионы.

Представитель Тимошенко опроверг обвинения, заявив, что "Кирилл Тимошенко не принимает участия в принятии каких-либо решений относительно строительства объектов инфраструктуры и не имеет никакого отношения к процессам финансирования или управления этими проектами.

"Что касается обвинений в правонарушениях, только посредством официального расследования можно обеспечить объективность и прозрачно установить истину", — говорилось в ответе.

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Напомним, что в июне 2024 года проходили обыски у экс-заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

Также Фокус в своем материале сообщал, что Кирилла Тимошенко и бывшего советника Днепропетровской ОГА Юрия Голика, возможно, "убирают от денежных потоков".