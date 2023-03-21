Возрождение из пепла: в Кабмине объяснили, как будут восстанавливать энергосистему Украины

После нескольких волн массированных ракетных ударов в Украине оказались повреждены все ТЭС и ГЭС страны. Восстанавливать инфраструктуру нужно уже сейчас, и помогут с этим, как ожидается, европейские партнеры.

Related video

Восстанавливать разрушенные в результате войны с РФ объекты энергетической инфраструктуры Украина будет с помощью европейских инвестиций. Для этого Кабмин разрабатывает масштабную программу возобновления энергосистемы. Об этом во вторник, 21 марта сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что на 2023 год Кабмин формирует эффективную инфраструктуру восстановления. При этом проекты и процедуры будут разработаны на основе европейских правил.

"Сегодня правительство утвердит законопроект "О проектах национального интереса в сфере энергетики". Принятие этого документа позволит уменьшить бюрократические процедуры и стимулировать инвестиции в энергетику", — рассказал премьер-министр.

На видео с 01:50

По его словам, этот законопроект позволит распределять инвестиции в совместные энергетические проекты с европейскими партнерами. Таким образом украинскую энергосистему удастся восстановить быстрее.

Тем временем, по информации представителя Кабинета министров Тараса Мельничука, законопроект уже утвержден. Он предусматривает:

определение понятий "проекты национального интереса в сфере энергетики", "проекты общего интереса Энергетического Сообщества" и "проекты взаимного интереса";

определение порядка отбора вышеупомянутых проектов, критериев их отбора;

создание межведомственной комиссии по обеспечению реализации проектов

национального интереса в сфере энергетики, а также нормирование вопроса определения компетентного органа, который будет организовывать работу соответствующей комиссии.

Последствия для энергосистемы от ракетных ударов

Следствием российского энергетического терроризма стали не только страдания украинских граждан, но и колоссальные потери экономики. В частности, Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства "IBI-Рейтинг" 10 марта 2023 года рассказал Фокусу, что по его мнению, без повреждений энергогенерирующих объектов сокращение экономики в 2022 году могло составить лишь 12-14% против нынешних более 30%.

"При повреждении генерации приходится закупать дорогостоящее оборудование и импортировать электроэнергию хотя бы для функционирования критической инфраструктуры. Другой проблемой 2023 года, скорее всего, станет дефицит сырья для генерации электроэнергии из ископаемых источников и для атомной генерации".

То есть, как считает Виктор Шулик, если боевые действия будут идти до конца года, а удары по инфраструктуре продолжатся, в 2023 году спад в экономике, ожидается на уровне от 10 до 15% ВВП.

Ранее Фокус в своей статье "Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля" подробно разбирался в планах правительства пересмотреть тарифы на свет и какими могут быть новые цены.