Черная дыра. Сколько средств вытянул из Украины российский энергетический терроризм

Очередной ракетный обстрел в ночь с 8 на 9 марта продемонстрировал, что враг не собирается останавливаться и продолжает уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру. Какую цену платит за это украинская экономика?

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Украинцам зимой 2022-2023 годов пришлось выучить ранее малознакомое слово "блэкаут" — так стали называть нарушения в работе энергосистемы, попросту говоря — длительные отключения света. О том, что в Украине будут отключения, Фокус писал еще летом 2022 года, хотя на тот момент о масштабе возможных блэкаутов еще мало что было известно. А в итоге с октября 2022 года из-за многочисленных российских атак энергетической инфраструктуры страна столкнулась со значительным дефицитом электроэнергии, а украинские города и села погрузились во тьму. Самым "темным" периодом были ноябрь и декабрь 2022 года. Фокус узнал, как энерготерроризм РФ влиял на украинцев, их доходы, общее состояние экономики и ситуацию с развитием бизнеса.

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Дефицит и весна. Пришлось ли украинцам действительно пережить блэкаут

Как бы часто не употреблялось в СМИ слово "блэкаут", эксперт по энергетике Максим Белявский отмечает, что зимой в Украине не было блэкаута в классическом понимании, то есть, полной потери генерации, а имел место только "браунаут" — разделение энергосистемы на острова.

Долгожданная весна 2023 года принесла украинцам надежду на свет. Однако в ночь с 8 на 9 марта, когда Украина уже более четырех недель не испытывала дефицита электроэнергии, враг снова предпринял попытку дестабилизировать энергоснабжение в стране. Соответственно, в истории о блэкауте, к сожалению, пока рано ставить точку, но предварительные итоги темной военной зимы подвести необходимо.

Массированный ракетный обстрел 9 марта: Последствия атаки во Львовской области Фото: ГСЧС Массированный ракетный обстрел 9 марта: Последствия атаки во Львовской области Массированный ракетный обстрел 9 марта: Последствия атаки во Львовской области Массированный ракетный обстрел 9 марта: Последствия атаки во Львовской области Массированный ракетный обстрел 9 марта: Последствия в городе Херсон Фото: Telegram / Андрей Ермак Массированный ракетный обстрел 9 марта: Последствия в городе Херсон Фото: Херсонская областная прокуратура

Начнем с гуманитарного измерения. "В действиях террористических войск российской федерации однозначно был геноцидальный умысел: максимально увеличить количество потребителей, не способных поддерживать необходимую температуру в своих домах, что будет влиять на морально-психологическое состояние общества, — подчеркивает Максим Белявский. — Такие действия еще предстоит оценить Международному уголовному суду в порядке статьи 5 Римского устава".

Собеседник Фокуса добавляет, что судя по преступному умыслу и беспрецедентным масштабам разрушений, на оценку ущерба потребуется много времени, но соответствующая работа в Украине уже идет.

"Подсчет ущерба может происходить по разным критериям, но уже можно говорить, что российский терроризм, военная агрессия и захватническая позиция привели к непоправимому ущербу для украинского народа. Утрата жизней военных и гражданского населения всегда будет напоминать о том, насколько российская сторона виновата в преступлениях против человечества", — рассуждает Дмитрий Чурин, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital.

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Большой минус. Какой удар энергетический террор нанес украинской экономике

Следствием российского энергетического терроризма стали не только страдания украинских граждан, но и колоссальные потери экономики. Поскольку базовая экономическая статистика за последний квартал 2022 года на момент подготовки публикации отсутствовала, эксперты могут делать только оценочные предположения. И, соответственно, такие оценки существенно отличаются.

В частности, Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства "IBI-Рейтинг" считает, что без повреждений энергогенерирующих объектов сокращение экономики в 2022 году могло составить лишь 12-14% против нынешних более 30%. Соответственно, отрицательный вклад энергетического терроризма в 2022 году составляет 16-18 процентных пунктов (п.п.).

В 2023 году губительное влияние энергетического терроризма продолжается. Дмитрий Чурин напоминает, что на этот год предыдущие прогнозы были куда более оптимистичны — по разным оценкам предполагался рост экономики на 3-4%. Однако теперь ожидания пересматриваются в сторону ухудшения, и даже минимальная положительная динамика выглядит хорошим результатом.

В частности, как недавно писал Фокус, текущий макропрогноз НБУ на 2023 год предполагает рост ВВП на 0,3% и замедление инфляции до 18,7%. По данному сценарию отрицательный вклад дефицита электроэнергии в динамику ВВП в НБУ оценивают в 1,9 процентных пункта (п.п.) в 2023 году, и еще в 0,6 п. п. в 2024 году. Если реализуется негативный сценарий, согласно оценкам НБУ, ВВП в 2023 году из-за энергетического терроризма потеряет 3,6 п. п. и в 2024 году еще в 1,5 п. п.

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Однако в НБУ излучают оптимизм и при условии отсутствия дальнейших разрушений энергетической инфраструктуры выражают готовность улучшить прогноз динамики реального ВВП в 2023 году во время следующего прогнозного цикла до 27 апреля 2023 года. Правда, об этом в Нацбанке в ответ на запрос Фокуса сообщили до массированного ракетного удара в ночь с 8 по 9 марта.

Оценки экспертов отличаются от прогнозов Нацбанка. Например, участники недавнего консенсус-прогноза оценили возможную динамику ВВП Украины в 2023 году от -4,6% до +5,5%.

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"При повреждении генерации приходится закупать дорогостоящее оборудование и импортировать электроэнергию хотя бы для функционирования критической инфраструктуры. Другой проблемой 2023 года, скорее всего, станет дефицит сырья для генерации электроэнергии из ископаемых источников и для атомной генерации", — продолжает Виктор Шулик. То есть, если боевые действия будут идти до конца года, а удары по инфраструктуре продолжатся, собеседник Фокуса ожидает в 2023 году спад в экономике, даже несмотря на базу сравнения, еще до 10-15% ВВП.

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Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, обращает внимание на два фактора, которые несколько смягчили возможные последствия атак ВС РФ на энергетику Украины:

теплая зима, благодаря которой не реализовались сценарии, вероятные в более суровых погодных условиях (слив систем отопления, эвакуация граждан и т.д.);

нанесение ракетных ударов преимущественно по подстанциям, а не производственным мощностям, которые остались в рабочем состоянии.

По мнению Корольчука, адекватным эквивалентом понесенных энергосистемой потерь стоит считать стоимость текущего ремонта энергоинфраструктуры, которая пока составляет $1,5 млрд (около 60 млрд грн). Оперативные ремонты, по словам эксперта, в основном закончили к середине января, после чего промышленность начала более стабильно получать электроэнергию. Сейчас ведутся плановые работы. Однако новые атаки молниеносно могут вносить коррективы, что и произошло в ночь на 9 марта.

Массированный ракетный обстрел 9 марта: пострадали три теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" Фото: Brendan Hoffman / The New York Times

Корольчук уточняет, что помощь международных партнеров часто касалась поиска необходимого оборудования, которое подходит или может быть перенастроено под украинскую энергосеть и, в основном, такая помощь поступала в форме товаров или услуг. При этом, речь о полном переоборудовании и модернизации нашей энергосистемы может идти только в отдаленной перспективе.

Отдельно эксперты напоминают, как изменилась ситуация со спросом на электроэнергию. Виктор Шулик говорит, что, согласно довоенным данным за 2020 год, структура конечного потребления энергоресурсов в Украине была следующей:

промышленность: 33,4%;

домохозяйства: 28,5%;

транспорт: 16,8%;

сектор услуг: 10,2%;

прочее: 11,1%.

В период войны эти показатели существенно трансформировались. "Спрос на электроэнергию уменьшился примерно на 35%, а структура потребителей изменилась – наибольшая доля теперь принадлежит домохозяйствам, которым электроэнергия отпускается по льготной цене [от 1,44 грн до 1,68 грн за кВт·ч, в зависимости от объема потребления]", — рассказывает Максим Белявский.

Как объясняет эксперт, из-за низких цен на энергетический сектор падает финансовая нагрузка, которую приходится покрывать за счет повышения цен для промышленных предприятий, из-за чего некоторые бизнесы приостановили деятельность. В то же время, Белявский считает, что при нынешнем балансе генерации текущие цены на электроэнергию не покрывают всех потребностей в ремонте.

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Череда пострадавших. Кто больше всего потерял из-за энергетического терроризма

Кроме энергетики, от российского ракетного терроризма пострадали практически все отрасли украинской экономики. Поскольку Госстат не обнародует данные, экспертам, чтобы оценить глубину проблем разных секторов экономики, приходится полагаться на опрос НБУ, приведенный в инфляционном отчете за январь 2023 года, а также отраслевые обзоры.

"Сейчас мы можем лишь констатировать уничтожение или повреждение более 200 объектов энергетики и существенные ограничения энергопотребления промышленности, прежде всего – металлургии, машиностроения, химического сектора, производства продуктов питания, – продолжает Виктор Шулик. — Кроме того, из-за перебоев с электроэнергией потери несет торговля, сфера бытового обслуживания, логистика, строительный сектор, птицеводство, тепличное хозяйство и т.д.".

По словам Анны Деревянко, исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), негативное влияние отключений электроэнергии на свою работу испытало большинство компаний из совершенно разных индустрий. Об этом заявили 82% членов ассоциации.

Дмитрий Чурин для приблизительной оценки динамики реального сектора также предлагает ориентироваться на операционные результаты крупных публичных украинских компаний, таких как Метинвест, Кернел, МХП и Ferrexpo.

"К сожалению, производственные показатели указанных предприятий за последний квартал 2022 года были довольно неутешительны. В частности, железорудная компания Ferrexpo в своем отчете напрямую указала, что падение выпуска продукции на 85% в годовом измерении за октябрь-декабрь стали следствием отсутствия нормального электроснабжения из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры государством-агрессором", — рассказывает собеседник Фокуса.

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В агросекторе аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин выделяет четыре наиболее пострадавших от нарушения стабильности электроснабжения направления:

Производство кукурузы. Из-за частых отключений света часть производителей решили досушить кукурузу естественным образом с помощью холода, и процесс сбора кукурузы продолжался всю зиму и продолжается сейчас;

Тепличное овощеводство. Из-за угрозы отключения электроэнергии часть тепличных хозяйств перенесли начало производственного процесса на более поздние сроки, чтобы избежать физической гибели растений;

Молочное и мясное хозяйство. Эти две отрасли требуют постоянного наличия электроэнергии для соблюдения безопасности продуктов питания, а длительное отключение света может привести к порче продукции и необходимости ее утилизации;

Овощи и фрукты. Их хранение требует значительных затрат электроэнергии для поддержания необходимой температуры и отклонения даже на несколько градусов приводит к ухудшению качества или даже порче продукции.

Все вышеперечисленные проблемы отражаются на стоимости продовольствия. Поэтому можно говорить и о вкладе энергетического терроризма в ускорение инфляции.

Российский энергетический терроризм оказывает влияние на подорожание многих продуктов Фото: Pexels

Дмитрий Чурин добавляет, что резкое понижение деловой активности на фоне перебоев с электроэнергией привело к уменьшению поступлений в бюджет. Как ранее рассказали Фокусу в НБУ, в конце 2022 года и начале 2023 года из-за этого фактора упали показатели следующих налогов:

рентная плата;

налог на доходы физических лиц;

НДС;

акцизный налог;

налог на прибыль компаний.

Растущий дефицит бюджета обостряет потребности Украины в привлечении международного финансирования. И в сложившейся ситуации Дмитрий Чурин выражает благодарность международным партнерам Украины, которые увеличили объемы финансовой помощи, увидев масштаб ущерба от атак энергетической инфраструктуры. Напомним, в 2023 году Украина ожидает от стран-партнеров и финансовых организаций поддержку в размере не менее $55 млрд.

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Приспособились. Как бизнес научился работать и зарабатывать во время блэкаута

В аномальных, критических условиях жестких ограничений энергоснабжения украинский бизнес проявил очень высокую устойчивость, гибкость и адаптивность.

"Даже несколькомесячный энергетический террор не заставил бизнес остановиться – 99% компаний ЕБА в том или ином виде продолжают работу, – рассказала Фокусу Анна Деревянко. – Предприниматели готовились к этим вызовам заранее или очень быстро отреагировали, как только произошли первые обстрелы. Мы в Ассоциации, общаясь с глобальными компаниями, часто слышим от них, что они, наверное, просто не смогли бы работать в таких условиях".

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Согласно опросам ЕБА, чтобы минимизировать влияние отключений электроэнергии, компании предпринимали следующие шаги:

устанавливали генераторы или другие источники бесперебойного питания: 86%;

обеспечивали себя альтернативными источниками связи и Интернета: 65%;

переносили данные в облако: 25%;

проводили мероприятия по кибербезопасности: 22%;

релоцировали предприятие или персонал: 10%.

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В подготовку к отключениям электроэнергии бизнес вынужден был инвестировать существенные средства. Согласно опросу ЕБА, среди членов ассоциации по состоянию на конец 2022 года расходы были следующими:

40% компаний: до $50 тыс.;

22%: $50-100 тыс.;

24%: $100-200 тыс.;

14%: более $200 тыс.

Для крупного бизнеса масштабы инвестиций, конечно, выше. Например, в компании "Нова пошта" Фокусу рассказали, что инвестиции в генераторы и альтернативные средства связи составили около 700 млн грн ($19,142 млн по курсу НБУ).

Уроки блэкаута. Что Украине нужно учесть для стабильности электроснабжения

К сожалению, энергетический терроризм продолжается, и для снижения его рисков в будущем следует извлечь важные уроки из опыта прошедшей темной зимы, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Максим Белявский акцентирует внимание на трех важных для выживания энергосистемы шагах:

достижение финансовой ликвидности энергорынков и устранение искусственных искажений, существовавших до начала полномасштабного вторжения;

повышение культуры потребления и уменьшение энергоемкости промышленных предприятий;

децентрализация, диверсификация и диджитализация объектов энергетической отрасли.

В первом пункте собеседник Фокуса, очевидно, намекает на необходимость повышения тарифов для населения, о чем эксперты по энергетике говорили несколько лет накануне войны. И хотя до 31 марта 2023 года тарифы для населения заморожены на текущем уровне, их дальнейший пересмотр исключать не стоит. Тем более, что от этого зависит выживание пострадавшего от террористических атак энергосектора и многочисленных промышленных предприятий.

Однако масштабная децентрализация и диверсификация энергогенерации может оказаться невыполнимой задачей в условиях войны. "На развертывание к следующему отопительному сезону альтернативной резервной сети мини-ТЭЦ в Украине не хватит ни денег, ни оборудования, ни кадровых резервов. Речь может идти, скорее, о подключении к альтернативным источникам питания – электростанциям генераторного типа по 20-25 мВт, скажем, Печерского района с правительственным кварталом или теплокоммунэнерго в Одессе", — рассказывает Фокусу Юрий Корольчук.

Эксперт предупреждает, что даже установка мини-ТЭЦ по 150-200 мВт может занять несколько лет, и не исключает, что следующей зимой, которая может быть уже не столь теплой, критическая ситуация в энергетике может повториться. Хотя в конечном итоге то, как украинцы переживут зиму-2024, все же зависит от ситуации на фронте и уровня активности боевых действий.