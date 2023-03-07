Очікування погіршились: експерти розповіли, скільки триватимуть війна та падіння економіки

Оприлюднені нові прогнози неурядових експертів про розвиток економіки і тривалість війни в Україні. Наскільки вони відрізняються від сценаріїв української влади й до чого готуватися громадянам?

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У консенсус-прогнозі українських експертів та компаній, який оприлюднили в "Центрі економічної стратегії" (ЦЕС), динаміку ВВП України в 2023 році оцінили в -0,1%. Консенсус-прогноз побудували на основі опитування сімох провідних аналітичних команд — Dragon Capital, Concorde Capital, Morgan Stanley, ICU, Oxford Economics, Sense Bank та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій спільно з German Economic Team.

Розліт прогнозів окремих аналітиків виявився доволі відчутним й сягнув біля 10 відсоткових пунктів. Найгіршим став прогноз падіння ВВП на 4,6%, найкращим — щодо його збільшення на 5,5%.

Автор найбільш оптимістичного прогнозу Олексій Блінов, керівник аналітичного департаменту Sense Bank, під час онлайн-обговорення консенсус-прогнозу зазначив, що ефект блекауту на економіку виявився дуже помірним й він залишився у 2022 році. Експерт нагадав, що найскладнішим був кінець листопаду 2022 року, важкою була перша половина грудня після чого ситуація почала покращуватись, що вже в лютому стало відчутно більшості українських громадян.

"Наш прогноз не встиг злякатися", — пожартував Блінов.

[ + – ] Найскладнішим періодом для громадян і економіки був кінець листопаду - початок грудня Фото: Наталія Богута

Учасники обговорення зазначають, що економічне прогнозування в умовах війни ускладнене через відсутність багатьох необхідних для аналізу даних. Зокрема, Олександра Бетлій, провідний експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, підкреслила, що в січні-лютому 2023 року продовжують збирати тогорічний врожай кукурудзи й незрозуміло, в який рік Держстат його запише, що помітно вплине на показники сільгосподарства.

Також Бетлій підкреслила надзвичайну важливість логістики для розвитку економіки України. За словами експертки показники металургійних підприємств демонструють, що вони здатні наростити виробництво, якщо зможуть експортувати свій товар. Відповідно, навіть розширення морського коридору для зернових знизить об’єми перевезення врожаю залізницею й звільнить потужності для металургії. Прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій відносно динаміки ВВП — 1,7%.

[ + – ] Українська металургія понесла колосальні втрати під час війни Фото: Марiя Бабенко

В свою чергу, Євгенія Слєпцова, старша економістка Oxford Economics, обґрунтувала свій найбільш песимістичний прогноз серед учасників опитування тим, що війна, на жаль, буде продовжуватись увесь рік, а металургійна галузь, яка втратила біля 80%, навряд чи зможе скористатися експортним коридором по Чорному морю.

"Ми закладаємо досить динамічне відновлення від кварталу до кварталу — 7-9%, але база січня-лютого 2022 року не дає можливість перекрити цей великий мінус, який ми маємо за рік", — уточнила експертка.

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За словами Марії Репко, заступниці директора ЦЕС, вісі опитані аналітики робили свої прогнози виходячи з припущень про те, що у 2023 році для експорту врожаю сільгоспкультур діятиме зерновий коридор. При цьому, стосовно подальшої тривалості війни думки розійшлися.

Четверо опитаних команд аналітиків прогнозують, що війна триватиме у 2023 році й можливо завершиться лише у 2024 році. Двоє учасників консенсус-прогнозу очікують завершення гарячої фази війни в середині або в третьому кварталі 2023 року.

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Цікаво порівняти прогнози неурядових експертів з офіційними оцінками представників влади.

Сергій Ніколайчук, заступник голови НБУ, під час обговорення консенсус-прогнозу зазначив, що Нацбанку у січні довелося погіршити свій прогноз через атаки на енергетичну інфраструктуру України в четвертому кварталі 2022 року з 4% до 0,3%.

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Водночас Ніколайчук зауважив, що ситуація в першому кварталі буде набагато кращою, завдяки тому, що наш енергетичний сектор продемонстрував надзвичайну стійкість, робота сил ППО була успішною, енергетики, які здійснювали ремонт пошкоджень, проявили високий героїзм й пощастило з м’якою погодою, завдяки чому потреба в енергоресурсах була набагато нижчою, ніж очікували перед початком зими. Тобто, в силу цих факторів є вірогідність, що НБУ свій прогноз перегляне в бік покращення.

В свою чергу, Олексій Соболєв, заступник міністра економіки України, нагадав, що прогноз стосовно динаміки ВВП, який використовувався, щоб зверстати бюджет +3%.

"Для розрахунку цього показника покладались на припущення, що бойові дії закінчаться в середині 2023 року, а зараз виходимо з того, що бойові дії триватимуть ще цілий рік, що має вплив на прогноз ВВП, який замість 3% зростання передбачає 1% зростання", — уточнив Соболєв.

При цьому Соболєв підкреслив, що кожні 100 тис. українців, які повертаються з-за кордону, додають до ВВП по 0,5%. Саме тому для економічного зростання важливо дбати про створення умов для приїзду в Україну тих, хто рятується від війни в інших країнах.

Раніше Фокус писав про вплив українських біженців на економіки приймаючих країн й поділився прогнозами, скільки українських мігрантів можуть залишитись за кордоном. Також Фокус аналізував втрати, які понесла під час війни металургійна промисловість.