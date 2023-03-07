Ожидания ухудшились: эксперты рассказали, сколько будут продолжаться война и падение экономики

Обнародованы новые прогнозы неправительственных экспертов о развитии экономики и продолжительности войны в Украине. Насколько они отличаются от сценариев украинских властей и к чему готовиться гражданам?

Related video

В консенсус-прогнозе украинских экспертов и компаний, обнародованных в "Центре экономической стратегии" (ЦЭС), динамику ВВП Украины в 2023 году оценили в -0,1%. Консенсус-прогноз построен на основе опроса семи ведущих аналитических команд — Dragon Capital, Concorde Capital, Morgan Stanley, ICU, Oxford Economics, Sense Bank и Институт экономических исследований и политических консультаций совместно с German Economic Team.

Разлет прогнозов отдельных аналитиков оказался достаточно ощутимым и достиг около 10 процентных пунктов. Худшим стал прогноз падения ВВП на 4,6%, лучшим — о его увеличении на 5,5%.

Автор наиболее оптимистического прогноза Алексей Блинов, руководитель аналитического департамента Sense Bank, во время онлайн-обсуждения консенсус-прогноза отметил, что эффект блэкаута на экономику оказался весьма умеренным и остался в 2022 году. Эксперт напомнил, что самым сложным был конец ноября 2022 года, тяжелой была первая половина декабря, после чего ситуация начала улучшаться, что уже в феврале стало ощутимо большинству украинских граждан.

"Наш прогноз не успел испугаться", — пошутил Блинов.

[ + – ] Самым сложным периодом для граждан и экономики были конец ноября – начало декабря Фото: Наталия Богута

Участники обсуждения отмечают, что экономическое прогнозирование в условиях войны затруднено из-за отсутствия многих необходимых для анализа данных. В частности, Александра Бетлий, ведущий эксперт Института экономических исследований и политических консультаций, подчеркнула, что в январе-феврале 2023 года продолжают собирать урожай кукурузы прошлого года и непонятно, в какой год Госстат его запишет, что заметно повлияет на показатели сельского хозяйства.

Также Бетлий подчеркнула чрезвычайную важность логистики для развития экономики Украины. По словам эксперта, показатели металлургических предприятий демонстрируют, что они способны нарастить производство, если смогут экспортировать свой товар. Соответственно, даже расширение морского коридора для зерновых снизит объемы перевозки урожая по железной дороге и освободит мощности для металлургии. Прогноз Института экономических исследований и политических консультаций по динамике ВВП — 1,7%.

[ + – ] Украинская металлургия понесла колоссальные потери во время войны Фото: Мария Бабенко

В свою очередь, Евгения Слепцова, старшая экономистка Oxford Economics, обосновала свой наиболее пессимистический прогноз среди участников опроса тем, что война, к сожалению, будет продолжаться весь год, а потерявшая около 80% металлургическая отрасль вряд ли сможет воспользоваться экспортным коридором по Черному морю.

"Мы закладываем достаточно динамичное восстановление от квартала до квартала — 7-9%, но база января-февраля 2022 года не дает возможность перекрыть этот большой минус, который у нас есть за год", — уточнила экспертка.

Важно

Не только "Азовсталь". Сколько металлургических заводов потеряла Украина во время войны

По словам Марии Репко, заместителя директора ЦЭС, все опрошенные аналитики делали свои прогнозы исходя из предположений о том, что в 2023 году для экспорта урожая сельхозкультур будет действовать зерновой коридор. При этом относительно дальнейшей продолжительности войны мнения разошлись.

Четверо опрошенных команд аналитиков прогнозируют, что война будет продолжаться в 2023 году и, возможно, завершится только в 2024 году. Два участника консенсус-прогноза ожидают завершения горячей фазы войны в середине или в третьем квартале 2023 года.

[ + – ] На вопрос, когда закончится война в Украине, нет однозначного ответа. Но надежд на завершение боевых действий в 2023 году все меньше Фото: mil.in.ua

Интересно сравнить прогнозы неправительственных экспертов с официальными оценками представителей власти.

Сергей Николайчук, заместитель главы НБУ, во время обсуждения консенсус-прогноза отметил, что Нацбанку в январе пришлось ухудшить свой прогноз относительно динамики ВВП из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины в четвертом квартале 2022 года с 4% до 0,3%.

Экономику Украины спасает устойчивость энергетического сектора, успешная работа ПВО и мягкие погодные условия

В то же время, Николайчук отметил, что ситуация в первом квартале будет гораздо лучше, благодаря тому, что наш энергетический сектор продемонстрировал чрезвычайную устойчивость, работа сил ПВО была успешной, энергетики, которые осуществляли ремонт повреждений, проявили высокий героизм и повезло с мягкой погодой, благодаря чему потребность в энергоресурсах была намного ниже, чем ожидалось перед началом зимы. То есть, в силу этих факторов есть вероятность, что НБУ свой прогноз пересмотрит в сторону улучшения.

В свою очередь, Алексей Соболев, заместитель министра экономики Украины, напомнил, что прогноз динамики ВВП, который использовался, чтобы сверстать бюджет +3%.

"Для расчета этого показателя полагались на предположение, что боевые действия закончатся в середине 2023 года, а сейчас исходим из того, что боевые действия продлятся еще целый год, что имеет влияние на прогноз ВВП, который вместо 3% роста предполагает 1% роста", – уточнил Соболев.

При этом Соболев подчеркнул, что каждые 100 тыс. возвращающихся из-за рубежа украинцев добавляют в ВВП по 0,5%. Именно поэтому для экономического роста важно заботиться о создании условий для приезда в Украину спасающихся от войны в других странах.

Ранее Фокус писал о влиянии украинских беженцев на экономики принимающих стран и поделился прогнозами, сколько украинских мигрантов могут остаться за границей. Также Фокус анализировал потери, понесенные во время войны металлургической промышленностью.