Не только "Азовсталь". Сколько металлургических заводов потеряла Украина во время войны

Металлургия – ведущая экспортная отрасль Украины – после начала российского вторжения потеряла большую часть своего потенциала. Какое будущее ожидает металлургический сектор в 2023 году?

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Осенью 2022 года украинскую сталь продавали дорого, как никогда — 1500 грн стоили каждые 5 граммов металла последней довоенной партии мариупольского завода "Азовсталь", из которой изготовили серию памятных браслетов. В общей сложности от их продажи выручили 94 млн грн. Однако это песчинка по сравнению с многомиллиардными потерями отрасли и экономики в целом.

[ + – ] Браслет "Азовсталь" Фото: u24.gov.ua

Обстоятельства непреодолимой силы. Что происходит с металлургией во время войны

Украинская металлургия страдает от российской оккупации уже не первый год. Директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин напоминает, что агрессия России еще в 2014-2015 годах привела к потере металлургических предприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Речь идет о следующих мощностях:

Алчевский металлургический комбинат

Енакиевский метзавод

Донецксталь

Харцызский трубный завод

"В 2022 году разрушение "Азовстали" и "Мариупольского металлургического комбината" привело к болезненному удару по всей украинской промышленности, поскольку металлургическая отрасль связана с достаточно длинной цепью вспомогательных секторов, которые вместе формировали мощную добавленную стоимость для экономики страны", – продолжает Дмитрий Чурин.

На два мариупольских предприятия группы "Метинвест" Рината Ахметова приходилось около 40% производства украинской стали. И поскольку металлургический сектор исторически вносит существенный вклад в украинский ВВП, потери металлургии больно ударили по экономике, которая по итогам 2022 года просела более чем на 30%.

"С марта прошлого года предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) на подконтрольной Украине территории продолжают работать в убыток, – рассказывает Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром". – По сравнению с довоенным периодом загруженность металлургических заводов в 2022 году в среднем упала на 85%, горнорудных предприятий – на 75-80%". Собеседник Фокуса объясняет это тем, что в первые дни после полномасштабного вторжения российской армии эти предприятия ради безопасности сотрудников существенно снизили или даже полностью приостановили производство.

[ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко

Следующий удар по уцелевшим мощностям нанес российский энергетический терроризм. "Металлургия выступает одним из самых больших потребителей электроэнергии. Следовательно, во время полных блэкаутов предприятия отрасли останавливаются, а некоторые вовсе приостановлены на весь зимний период из-за ограничений снабжения электроэнергией", — уточняет Дмитрий Горюнов.

По словам Александра Каленкова, некоторые предприятия в таких условиях вынуждены еще больше сокращать производство и инвестировать в промышленные электрогенераторы, что также повлияло на рост себестоимости продукции и, как следствие, уменьшение ее конкурентоспособности на мировых рынках.

"Большие предприятия Днепропетровской и Запорожской областей полностью не останавливали производство, хотя и существенно сократили объемы, – отметил Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА "ІВІ-рейтинг". — Хуже ситуация у предприятий, оказавшихся в зоне боевых действий или на прифронтовых территориях. Некоторые из них попытались перенести производство, например, в Хмельницкий, однако технологически это оказалось сделать очень сложно. Поэтому металлургические предприятия вблизи линии разграничения останавливают деятельность, а в относительно безопасных регионах пытаются подстраиваться под графики отключения электроэнергии".

Шулик добавляет, что металлургия, прежде всего, цветная, имеет значительную зависимость от стабильности поставок электроэнергии, поэтому большинству предприятий отрасли почасовые графики не обеспечивают возможность соблюдения цикла. Более того, предприятия в относительно безопасных регионах, по информации собеседника Фокуса, также испытывают кадровый голод.

Колоссальные потери. Как оценить падение металлургической отрасли

В сложившейся ситуации обвальное сокращение металлургического производства выглядит естественным сценарием. "После начала войны производство стали упало почти сразу более чем на 80%, – сообщает Фокусу Константин Фастовец, глава отдела аналитики Adamant Capital. — По чугуну и прокату схожие цифры. А производство железной руды поначалу пострадало меньше, поскольку шахты не попали непосредственно в зону боевых действий. Однако, проблемы с логистикой, спросом и отключениями электроснабжения уже привели к тому, что, например, и "Метинвест" уже в третьем квартале снизил производство руды на 90%".

В инвесткомпании Eavex Capital в относительных цифрах оценивают падение производства стали в Украине почти в четыре раза по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом. По данным ОП "Укрметаллургпром" за 2022 год на украинских предприятиях произведено 6,3 млн тонн стали – всего 30% от показателя 2021 года.

В частности, в группе "Метинвест" сообщают, что украинские предприятия группы, кроме тех, которые находятся в Мариуполе и Авдеевке (МК "Азовсталь", ММК им. Ильича и Авдеевский КХЗ), продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая безопасность, логистические и экономические факторы. В результате за 9 месяцев 2022 года производство чугуна и стали группы "Метинвест" по сравнению с аналогичным периода прошлого года сократилось на 65% и 62%. При этом объемы производства предприятия "Каметсталь" (Днепропетровская обл) частично компенсировали остановку мариупольских мощностей.

Уровень производства существенно просел и на других крупных предприятиях Украины. Недавно в компании "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили о результатах производства за 2022 год. "В прошлом году украинская горно-металлургическая отрасль встретилась с самыми жесткими вызовами за всю историю независимой Украины. Объемы производства сталелитейной промышленности в целом в стране сократились на 70%. Из-за полномасштабной войны в Украине, уменьшения экспортных возможностей и ограничения в энергоснабжении, производственные мощности "АрселорМиттал Кривой Рог" на протяжении 2022 года были загружены не более чем на 20-25%", — говорится в сообщении пресс-службы компании. Там отмечено, что всего в 2022 году уровень производства предприятий компании упал в пять раз. Например, добыча руды составила 11,6 млн тонн вместо запланированных 26,4 млн тонн, а производство чугуна — 1,6 млн тонн вместо плана 5,6 млн тонн, стали — 1,2 млн тонн вместо плана 5,1 млн тонн.

[ + – ] Что произошло с производством "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2022 году

Источник: пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог"

С учетом падения уровня производства, и в металлургическом экспорте ситуация неутешительная. В 2021 году черные металлы были самой мощной статьей в структуре украинской внешней торговли – $13,95 млрд (+81,4% по сравнению с 2020 годом). Тогда на черные металлы пришлось 20,5% общего объема экспортных поступлений.

В 2022 году поступления от экспорта черных металлов сократились до $4,533 млрд (-67,5% по сравнению с 2021 годом), а доля в структуре экспорта с 20,5% снизилась до 10,26%.

Как изменился экспорт отдельных видов металлургической продукции по сравнению с 2021 годом

Вид продукции Экспорт в натуральном выражении Экспорт в денежном выражении железорудное сырье (ЖРС) 23,98 млн тонн (-56%) $2,91 млрд (-57,8%) металлические полуфабрикаты 1,9 млн тонн (-72%) $1,2 млрд (-70,9%) плоский металопрокат 1,63 млн тонн (-73%) $1,35 млрд (-73,5%) чугун 1,32 млн тонн (-59%) $639 млн (-61,1%)

Источник: ОП "Укрметаллургпром"

В ОП "Укрметаллургпром" добавляют, что с началом войны из-за блокирования морских портов заметно изменилась география экспорта – если раньше в страны ЕС Украина поставляла около трети продукции ГМК, то в 2022 году – более 60%.

"Сказались экономические факторы, — объясняет причины падения экспорта Александр Каленков. — С одной стороны, из-за агрессии Российской Федерации цены и спрос на мировых рынках падали, поскольку, в частности, временно останавливали производство десятки заводов в странах ЕС – единственном доступном для нас рынке. С другой стороны, себестоимость нашей продукции росла, в том числе, потому что логистическая нагрузка в условиях блокировки портов увеличилась в 4-5 раз".

По словам Дмитрия Чурина, показатели экспорта полуфабрикатов из стали и горячекатаного проката наглядно демонстрируют драматичность потери мариупольских металлургических заводов. Собеседник Фокуса добавляет, что значительное падение доходов от экспорта стало не только отражением проблем военного времени, но и показало общую уязвимость экономики Украины к потере возможности поставлять товары через морские порты.

Открытое море. Есть ли надежда возобновить морской экспорт металлургии

С 1 августа в рамках международных договоренностей начал действовать так называемый зерновой коридор, позволяющий вывозить урожай из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". С тех пор по этому пути Украина экспортировала 18,4 млн тонн зерна. Тем временем, металлургический морской экспорт остается на паузе с самого начала российского вторжения.

Как отмечает Александр Каленков, ГМК более других отраслей украинской экономики зависит от экспортных возможностей — на внешних рынках Украина реализовывала около 60% горнодобывающей продукции и 80% металла. Около 70% продукции металлургии отправляли за границу через морские порты.

[ + – ] Мариупольский морской торговый порт. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Мариупольский морской торговый порт. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Мариупольский морской торговый порт. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Мариупольский морской торговый порт. 2016 год Фото: Мария Бабенко

"При нынешних ценовых условиях на мировых рынках Украина ежемесячно недополучает более $630 млн валютной выручки из-за невозможности экспортировать продукцию ГМК через порты. В годовом измерении идет речь о поступлении в Украину дополнительных $8 млрд валютной выручки, что будет способствовать укреплению гривны и замедлению роста потребительских цен", — отмечает Александр Каленков. Эксперт добавляет, что открытие портов для украинского металла позволит возобновить загрузку как металлургических предприятий, так и смежных отраслей, что существенно увеличит поступление налогов в бюджет.

Представители украинских властей заявляют о стремлении открыть морской коридор и для металлургического экспорта. В частности, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), что Украина хочет расширить экспорт стали в дополнение к важному соглашению об экспорте зерна.

Константин Фастовец отмечает, что о зерне удалось договориться с Россией при посредничестве ООН и Турции, как о социально важном продукте для всего мира. В этом контексте собеседник Фокуса предполагает, что морские порты для металлургии, скорее всего, останутся закрытыми до окончания войны.

"Украина неоднократно отмечала необходимость расширить коридор как на другие порты — в частности, на Николаев, так и на другие товары — металлургическую продукцию и руду, — продолжает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии. — Но, учитывая, что даже относительно аграрной продукции продление [действия коридора] стало возможным только в старом формате с тем же перечнем портов и на те же четыре месяца, шансы на включение других товаров невелики".

[ + – ] Одесский порт открыт только для экспорта зерна Фото: Мария Бабенко

Новая металлургия. Что ждет отрасль в 2023 году и после украинской победы

Война и энергокризис в Украине продолжаются, и это означает, что металлургической промышленности Украины предстоит еще один сложный год. "Пока 2023-й будет оставаться кризисным для металлургической отрасли Украины, — рассуждает Дмитрий Чурин. — Ситуация изменится к лучшему, как только военные риски начнут снижаться и, наконец, появится возможность экспортировать украинскую сталь через отечественные морские порты".

По прогнозам Дмитрия Горюнова, текущий низкий уровень загрузки мощностей будет сохранятся до победы или, по крайней мере, до открытия портов для металлургии военным или дипломатическим путем.

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Александр Каленков отмечает, что после победы над агрессором Украину ждет послевоенное восстановление, а значит, значительные инвестиции в восстановление инфраструктуры, машиностроения, жилищное строительство, что предполагает рост внутреннего спроса на металл. Это позволит отрасли восстановиться довольно быстрыми темпами.

По оценкам ОП "Укрметаллургпром", в мирные и относительно мирные годы емкость внутреннего рынка металла в Украине составляла в среднем около 5 млн тонн в год. В 2022 году из-за войны этот показатель упал до 2 млн тонн. Но если после победы потребление металла на душу населения в Украине вырастет до уровня стран Восточной Европы, емкость внутреннего рынка вырастет до 15-20 млн тонн в год.

Важно, чтобы этот спрос удовлетворял именно украинский металл. Поскольку, по мнению Александра Каленкова, это позволит загрузить восстановленные мощности отечественного ГМК и окажет мультипликативный эффект на всю экономику, ведь от работы ГМК зависят многие другие отрасли — химическая, энергетическая, машиностроительная, транспортная и другие.

"Металлурги говорят о возможности возобновления производства [на уцелевших мощностях] в течение полугода – года. Но в любом случае, два металлургических комбината разрушены ("Азовсталь" и ММК им. Ильича, — Фокус), поэтому избыток руды придется экспортировать именно как руду", — прогнозирует Дмитрий Горюнов.

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