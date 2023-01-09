Второй военный год. Откуда Украине брать деньги на пенсии и зарплаты в 2023 году

Полномасштабная война в Украине привела к резкому снижению объемов производства, а итоговое падение ВВП в 2022 году пока оценивается на уровне 30,4%. Как и кто будет стимулировать приток денег в экономику страны для бесперебойной выплаты пенсий, зарплат и финансирования медицины.

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Украина начинает новый экономический год, и теперь ведет отсчет своих потенциальных экономических побед от падения валового внутреннего продукта по итогам прошлого года на 30,4% (плюс-минус 2 п.п.). Правда, это лишь предварительная оценка, озвученная Министерством экономики.

"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы и с территории Белоруси и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году", — отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Фокус узнал, что будет способствовать росту и развитию на украинском экономическом фронте в 2023 году.

Первый военный. Могло ли падение экономики быть еще глубже

В правительстве считают, что 2022 год, так или иначе, пройден с довольно неплохими показателями, ведь когда агрессор лишь начинал военные действия против Украины, звучали оценки о падении ВВП на 40% и даже больше. Но в итоге предварительная оценка – минус 30,4%. В правительстве считают, что удержать стремительный обвал экономики удалось, благодаря работе ВСУ по защите энергетической инфраструктуры.

Обстрелы энергообъектов существенно усугубили кризисные явления в экономике Украины

"Когда Россия начала террористические обстрелы нашей критической инфраструктуры, то были значительные опасения, что экономика может упасть на 35-40%. Этого не вышло. Силам ПВО удалось сбить большинство российских ракет. Энергетики смогли удержать нашу энергосистему единой. Правительство, со своей стороны, вело работу с партнерами по получению партий генераторов, трансформаторов и другого оборудования, необходимого для ремонтов сетей", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

[ + – ] В результате агрессии серьезно пострадала металлургия. На фото - "Азовсталь" до того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение Фото: УНИАН

Экономисты говорят, что удары по энергетике серьезно усугубили кризисные явления в и без того пострадавшей в результате войны экономике Украины.

"Украинский ВВП постепенно возобновлялся в течение мая-сентября, пока массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре не остановили эту тенденцию. В течение марта и апреля – худших месяцев для украинской экономики – ВВП сократился на 45-50%. В последующие месяцы этот показатель улучшился до -30%, благодаря отступлению российской армии из северных областей и улучшению ситуации безопасности. Многие внутренне перемещенные люди вернулись в дома, что позволило бизнесу восстановить рабочую силу. Кредитование оставалось доступным для малого и среднего бизнеса благодаря правительственным программам. Это стало очень важным для непрерывной работы сельского хозяйства и связанных секторов", — отметил Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

[ + – ] Энергетики стараются оперативно восстанавливать разрушенные ВС РФ объекты, но для полноценного ремонта некоторых потребуется до 6 месяцев Фото: УНИАН

Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков, назвал четыре главных факторов влияния на экономику в 2022 году:

Физическое уничтожение предприятий и их основных средств страной-агрессором Установление контроля агрессора на части территории Украины Блокировка большей части украинского экспорта через морские порты Нарушение логистики в результате войны и расторжение рыночных межотраслевых связей.

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"Пункты 1-3 находятся под влиянием успеха ВСУ, но пункты 3-4 могут быть смягчены или исправлены экономической властью, чего пока не сделано. Поэтому и имеем снижение ВВП на треть, я бы не преподносил это, как успех, а как констатацию факта, совершенно точно экономическая власть не все сделала, что могла, в 2022 году, чтобы сократить этот разрыв", — отметил Виталий Шапран.

Получили триллион. Какую роль сыграли страны-партнеры в поддержке экономики

Украинскую экономику в 2022 году спасали действия Вооруженных Сил Украины – это бесспорный факт. Другим важнейшим фактором поддержки Украины выступили страны-доноры, которые в течение 2022 года выделили Украине помощь (кредиты и гранты) на сумму свыше 1 трлн гривен. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, 410 млрд грн предоставили США, 390 млрд грн – страны Евросоюза, 88 млрд грн – МВФ, 60 млрд грн – Канада.

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"Международная поддержка в значительной степени стабилизировала не только линию фронта, но и финансовый сектор. Сюда бы я включал не только донорство стран ЕС и США, но и решение банковских групп США и ЕС не вывозить капитал из Украины и поддерживать, по возможности, свои кредитные портфели. Большинство из них продолжают работать с Украиной в формате торгового финансирования, поддерживающего как возобновление производства в Украине, так и экспорт украинской продукции в ЕС", — отметил Виталий Шапран.

[ + – ] Денис Шмыгаль отметил, что в 2022 году Украина получила от стран-партнеров свыше 1 трлн гривен Фото: УНИАН

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук уверен – без вливания миллиардов со стороны международных партнеров падение ВВП было бы существенно большим, чем 30,4%. "Каким могло быть падение ВВП без международной финансовой поддержки – даже сложно оценить. Считайте, что валютных резервов у нас уже не было бы (с марта НБУ продал $25,6 млрд, а резервы были на конец февраля на уровне $27,6 млрд). Отсутствие валютных резервов – это галопирующая инфляция и девальвация со всеми последствиями. Предпринимательская деятельность в таких условиях была бы невозможна, невозможно планировать, производить оценку цены товара и т.д. Все бы просто занимались выводом своих активов, без западной поддержки экономики, как таковой, уже не было бы", — считает Дмитрий Боярчук.

Новый трудный год. Как Украина будет справляться с вызовами в 2023 году

Несмотря на все сложности, которые достались экономике вместе с российской агрессией, есть ряд позитивных факторов, которые будут влиять на рост ВВП Украины в 2023 году. В частности, речь идет о работе энергосистемы, которая даже в условиях массированных атак достаточно быстро восстанавливается, благодаря усилиям энергетиков и поддержке стран-партнеров. "Энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, аварийных отключений сейчас почти нет. В подземных газовых хранилищах 11,7 млрд. кубов газа. На складах 1,2 млн. тонн угля. Есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы", — отметил недавно премьер Денис Шмыгаль.

[ + – ] Добыча газа в Украине сможет по-настоящему развиваться лишь через 1-2 года после победы Фото: УНИАН

Впрочем, не все так гладко – та же добыча природного газа, крайне важный для страны сектор, в 2023 году вряд ли покажет хоть какое-то минимальное развитие. "Позитивного ничего для добычи газа не принесет 2023 год, мы находимся в войне, и, пожалуй, война продлится не один месяц 2023-го, затем определенное время — 1-2 года — необходимо для стабилизации отрасли, а затем только возможен приток инвестиций в добычу природного газа в Украине", — отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Позитивным является тот факт, что многие украинские производители уже адаптировались к военным условиям – и речь не только в резервном энергопитании бизнеса, но и в способах доставки товаров по Украине и за границу. "Экономика значительно выиграла от восстановления логистики, ведь "Укрзализныця" приложила усилия для увеличения пропускного потенциала", — считает Виталий Ваврищук.

Что касается развития ключевых секторов экономики, то опрошенные Фокусом эксперты называют несколько отраслей, которые могут в 2023 году показать рост. "Агро, строительство, металлургия (в случае ее восстановления) — ситуация для этих секторов на международных рынках будет очень благоприятной", — говорит Виталий Шапран.

[ + – ] Агросектор будет оставаться одним из важнейших для обеспечения валютной выручки и для поддержки пищепрома и сопутствующих отраслей Фото: УНИАН

По мнению Дмитрия Боярчука, практически все сферы экономики Украины в 2023 году ждет очень сложное время борьбы за выживание.

"Ключевой сектор экономики – агросектор – будет падать в 2023 году стремительнее, чем в этом году, поэтому в целом экономика будет оставаться в тяжелом состоянии. Какие отрасли будут основными? Сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность и определенные секторы услуг, как IТ. В целом, основной источник спроса создается именно иностранной поддержкой, деньги сюда заходят, это зарплаты военных, это налоги с тех зарплат, это продажи, благодаря этим расходам. В остальной экономике все довольно грустно", — объяснил Дмитрий Боярчук.

Финансовая помощь от стран Евросоюза и от Канады, США, Японии — это не только возможность отстраивать разрушенное в ходе войны, но и стабильно выплачивать зарплаты и пенсии

Эксперт уверен: объем финансовой помощи из-за рубежа – чуть ли не основной фактор, на чем будет держаться экономика Украины. Эти деньги позволяют не только планировать государству различные льготные программы кредитования для бизнеса, а также проекты по восстановлению инфраструктуры страны, но и направлять их на выплаты зарплат бюджетников, на социальные платежи безработным, многодетным, нуждающимся, переселенцам, а также покрывать дефицит Пенсионного фонда, то есть, своевременно выплачивать пенсии.

А в целом, прогноз на 2023 год – небольшое восстановление экономики Украины после весьма глубокого падения в 2022 году.

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"Мы не ожидаем заметного экономического восстановления в 2023 году из-за слабого внутреннего спроса и все еще значительных ограничений экспортной логистики. Мы сохраняем наш прогноз роста реального ВВП в следующем году на уровне 4%. Наш прогноз на следующий год базируется на предположениях постепенного снижения интенсивности боевых действий, улучшения ситуации безопасности и частичного возвращения беженцев. В то же время, мы не предполагаем получения Украиной репараций и возобновления прямых иностранных инвестиций", — объяснил Виталий Ваврищук.