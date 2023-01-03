Рекордный рост цен, девальвация, обвал зарплат. Главные цифры экономики Украины-2022

Военный 2022 стал самым сложным испытанием для Украины за годы независимости. Фокус называет наиболее показательные цифры, иллюстрирующие влияние полномасштабной войны на экономику страны.

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Временная оккупация части территорий, масштабные разрушения, приостановка или закрытие многих бизнесов, выезд миллионов украинцев за рубеж — все это привело к масштабному кризису в стране.

На 32-35% сократилась украинская экономика в 2022 году, согласно различным предварительным оценкам. В частности, в НБУ оценивают падение ВВП за 2022 год в размере 32%, в МВФ – 35%. А Минэкономики ухудшило свой прогноз после начала российского энергетического терроризма с 32% до 33,2%.

Официальные итоги 2022-го еще не обнародованы. Однако уже ясно, что подобное падение экономики в течение одного года не имеет прецедентов в украинской истории. К таким плачевным результатам привела исключительно полномасштабная война, развязанная Россией. Ведь, согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, который обнародовали в конце 2021 года, на 2022 год в Украине прогнозировали рост ВВП на 3,6%. Страна надеялась на продолжение восстановления после ковидного 2020-го, когда ВВП просел на, как тогда казалось, очень серьезные 4%.

Бюджет военного времени. Откуда Украина получала деньги и куда их тратила

856,8 млрд грн налогов в 2022 году поступило в госбюджет Украины. Наиболее результативным, как ни парадоксально, оказался март, когда удалось собрать 120 млрд. грн. Такой результат объясняется тем, что ответственный бизнес ради поддержки страны в начале войны уплатил налоги заранее. Однако по сравнению с мирным 2021 годом налоговые поступления в 2022 году сократились на 22,6%.

342,5 млрд грн. средств от зарубежных стран и международных организаций Украина получила в 2022 году. Международная помощь составила 23,2% доходов госбюджета.

400 млрд грн достигло эмиссионное финансирования дефицита госбюджета со стороны Национального банка Украины. Печать денег шла путем выкупа НБУ государственных облигаций. Простыми словами, чтобы финансировать расходы на войну, государству пришлось включить печатный станок. В мирное время подобное было бы недопустимо, поскольку эмиссия повышает риск раскручивания гиперинфляции.

960 млрд грн страна в 2022 году потратила на оборону, что составляет 41,9% всех расходов госбюджета за 2022 год.

[ + – ] Львиная доля средств госбюджета уходит на борьбу с российской агрессией

Война в долг. Как и почему растет долговая нагрузка Украины

$107,5 млрд достиг государственный долг Украины по состоянию на 30 ноября 2022 года, что на 9,7% больше, чем в начале года. В гривневом эквиваленте рост госдолга за этот период выглядит более существенным и достигает 47%. Такая динамика объясняется девальвацией нацвалюты во время войны, о чем подробнее пойдет речь ниже.

$69,3 млрд насчитывает сумма внешнего госдолга по состоянию на 30 ноября 2022 года. Его доля в структуре заимствований достигает 64,5%.

Более 200 млрд грн с начала войны составил объем проданных военных облигаций. Привлеченные от продажи ОВГЗ средства направляются на потребности обороны.

До 100% ВВП вырастет объем госдолга, по предварительным оценкам, на конец 2022 года, что может стать антирекордом для Украины. Во многом такое развитие ситуации объясняется беспрецедентным падением ВВП из-за российской агрессии. Ведь в конце 2021 года это соотношение находилось на приемлемом уровне — 48,9%.

$27,954 млрд насчитывают золотовалютные резервы НБУ по состоянию на 30 ноября 2022 года. С начала года их уровень сократился на $2,986 (-9,7%). Однако худший показатель в течение года — $22,386 млрд — был зафиксирован 30 июля.

Курсовое ралли. Что во время войны происходит с курсом гривны

29,25 UAH/USD составил официальный курс гривны в начале полномасштабной войны. На этом уровне его зафиксировал Нацбанк для сохранения стабильности финансовой системы.

36,57 UAH/USD составляет курс НБУ в начале 2023 года. На этом новом уровне регулятор зафиксировал его с 21 июля 2022 года, когда образовался заметный разрыв между официальным и наличными курсами. Это — самый низкий официальный курс гривны за всю историю национальной валюты.

40,2-40,8 UAH/USD (покупка/продажа) стоил наличный доллар в обменных пунктах украинских банков в канун Нового Года. Цены на черном рынке отличаются не существенно.

[ + – ] Пока официальный курс гривны остается зафиксированным на наличном рынке происходят курсовые скачки Фото: Наталия Богута

42,5–43,2 UAH/USD (покупка/продажа) стоил доллар на черном рынке 21 сентября, что стало для гривны самым низким показателем за год.

45,8 UAH/USD может составить курс гривны на конец 2023 года, согласно прогнозу Минэкономики, а среднегодовой курс, заложенный в госбюджете на этот год, — 42,2 UAH/USD. Это означает возможные колебания курса в течение 2023 года от 39 грн/долл. до 45,5 UAH/USD.

Война и цены. Как подорожала жизнь в Украине в 2022 году

Около 30% может достичь уровень инфляции по итогам года в Украине. Непосредственное влияние на рост потребительских цен оказывает развязанная Россией полномасштабная война. К сожалению, рост цен продолжится и в 2023 году, и только с весны возможно замедление инфляции.

На 64,3% подорожало автомобильное топливо в Украине за январь-ноябрь, согласно данным Госстата. Росту цен способствовала девальвация гривны и переориентация на поставки топлива из ЕС после прекращения экономических отношений с Россией и Беларусью, а также остановки Шебелинского и Кременчугского НПЗ.

[ + – ] Автомобилистам 2022 год запомнится дефицитом топлива, очередями на заправках и резким подорожанием горючего Фото: Facebook

52 грн стоил литр бензина А-95 в канун Нового года. Перед войной эта наиболее популярная марка топлива стоила около 35 грн за литр.

На 33,5% подорожали продукты питания за январь-ноябрь. Лидером в гонке роста цен среди продовольствия стали куриные яйца, которые за указанный период подорожали на 80,7%.

[ + – ] Осенью 2022 года куриные яйца стали символом инфляции в Украине Фото: Алексей Газубей

25% годовых составляет учетная ставка НБУ с 3 июня 2022 года. Регулятор повысил этот важный ориентир для финансовых рынков сразу на 15 процентных пунктов ради укрощения инфляции в Украине.

14179 грн составила средняя зарплата по Украине в январе 2022 года. К сожалению, официальная статистика относительно уровня зарплат украинцев не обнародуется с февраля. Однако даже у тех граждан, чьи доходы остались на довоенном уровне, из-за высокой инфляции покупательная способность существенно упала. Восстановление уровня жизни не будет быстрым. Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают, что возврат к довоенному уровню доходов в валютном эквиваленте продлится 3-6 лет.

Новый 2023 год также не станет легким для украинской экономики, а сценарии ее развития напрямую зависят от событий на фронте. Между тем, есть надежды на стабилизацию ситуации и начало восстановления.