Взрывные цены. Почему из-за войны и ракетного терроризма дорожают яйца и другие товары

Инфляция разгоняется до 30% в год и выше. Почему вторжение России стало одной из главных причин подорожания продуктов питания и других товаров в Украине.

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В Украине ускорилась инфляция. По официальным данным Госстата, в октябре она достигла 2,5% по отношению к сентябрю, тогда когда сентябрьский показатель составил 1,9%. В своем новом обзоре "Яйца дороже, гречка дешевле. Как меняются цены в Украине и причем здесь ракеты от РФ" Фокус приходит к выводу, что главным фактором, который ведет к ускорению роста цен, выступает полномасштабное вторжение РФ.

Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", перечисляет следующий ряд связанных с войной факторов влияния на цены:

повышение спроса на продукты первой необходимости и длительного хранения;

нарушение логистических цепочек между участниками рынка;

подорожание горючего и энергоносителей;

девальвация гривны;

дефицит или подорожание кормов и ветеринарных препаратов;

потеря поголовья скота, птицы и объемов производства.

Последний фактор связан с массовой гибелью животных как непосредственно от обстрелов, так и из-за вымирания в условиях отсутствия электроэнергии, кормов и надлежащего ухода. Как подчеркнул в своем видеообращении к участникам саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский, в результате российской агрессии погибли 6 млн домашних животных. Их захоронения представляют угрозу для экологии Украины.

В частности, война стала основным фактором, который привел к феноменальному подорожанию яиц в Украине на 61% в течение октября и на 81% год к году.

[ + – ] Цены растут, а украинцы запасаются едой длительного хранения в ожидании сложной зимы Фото: birminghammail.co.uk

Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики" подтверждает, что из-за полномасштабного вторжения России предприятия отрасли сократили или прекратили деятельность, частично приостановили инкубацию яиц для получения молодняка птицы, не произвели замену старой птицы на молодую и потеряли часть поголовья.

По словам собеседницы Фокуса, летом ситуацию сглаживал приток на рынок куриных яиц от частных домохозяйств, однако уже с сентября, когда это предложение сократилось, птицефабрики начали повышать оптово-отпускные цены для компенсации своих потерь, связанных с войной. Из-за этого с июня до начала ноября 2022 года стоимость десятка яиц выросла более чем в 2,5 раза – с 28-30 грн до 74-76 грн.

Российский энергетический терроризм, который продолжается с 10 октября 2022 года, дополнительно поспособствовал ускорению инфляции в Украине.

"Отключения электроснабжения стали существенной проблемой для производственных предприятий. Сложности по всей цепи производства потребительских товаров и продуктов привели к увеличению объемов потребительского импорта, что в большинстве случаев ведет к росту в цен в торговых сетях", – комментирует ситуацию Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

Из-за связанных с войной проблем с поставкой ряда товаров и услуг и роста производственных затрат Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, прогнозирует ускорение инфляции до 32% в феврале 2023 года и ее замедление с марта из-за эффекта высокой базы сравнения.

Ранее Фокус анализировал последствия массированного ракетного обстрела 15 ноября для украинской энергосистемы.

Как сообщалось, в октябре вырос спрос на все устройства, связанные с сохранением или генерацией электричества, а также стабилизацией напряжения, а цены на такие товары выросли на 10-60%.