Яйца дороже, гречка дешевле. Как меняются цены в Украине и причем здесь ракеты РФ

С октября, когда враг начал целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, в Украине ускорился рост цен. Что дорожает в воюющей стране и чего ожидать от уровня цен далее.

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"Мы несколько недель отказывались покупать яйца — не могли смириться с их резким подорожанием. Однако недавно все же купила десяток за 75 грн — дети соскучились за омлетом и блинами", — делиться впечатлениями киевлянка Ольга. Действительно, яйца в Украине в гонке подорожания лидируют с большим отрывом, что оказало заметное влияние на показатели инфляции. Другие товары из потребительской корзины украинцев тоже растут в цене. Но все же есть исключения из общего тренда ценового галопа.

[ + – ] Из-за взрывного роста цен на яйца простой омлет уже кажется украинцам деликатесом Фото: Facebook Анна Ковальчук

Из чего состоит инфляция. Какие товары в Украине подорожали

По последним данным Госстата, потребительские цены в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем повысились на 2,5%. Инфляция в годовом исчислении за месяц ускорилась до 26,6% по сравнению с 24,6% в сентябре.

Драйвером роста стала еда. Госстат уточняет, что в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%. Больше всего – на 60,5% – подорожали яйца. А цены на сало, овощи, фрукты, мясо, безалкогольные напитки, рыбу, сыр, масло, молоко повысились в диапазоне 11,3–2,3%.

ТОП-10 продуктов, которые подорожали в октябре по сравнению с сентябрем заметнее всего

яйца куриные +60,5%

овощи +7%

фрукты +4,1%

мясо +3,7%

рыба +2,9%

сыр +2,9%

безалкогольные напитки +2,9%

масло +2,5%

молоко +2,3%

сахар +1,4%

[ + – ] Драйвером роста цен в Украине стала еда Фото: Getty Images

"К сожалению, темп инфляции остается заметно выше целевого диапазона, который был бы приемлем в текущих экономических условиях. Тем не менее, благодаря административному сдерживанию цен на природный газ и электроэнергию для населения текущий уровень инфляции ниже, чем мог бы быть при отсутствии вмешательства государства в ценообразование на энергетическом рынке", — комментирует ситуацию Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

[ + – ] Темпы инфляции в Украине в 2021-2022 годы Фото: Инфографика Фокуса

Не все так плохо. Какие факторы сдерживают инфляцию в Украине

Действительно, на фоне удорожания ряда продуктов стоимость электроэнергии и природного газа для населения не изменилась, а горячая вода и отопление в октябре по сравнению с сентябрем подешевели на 0,2%. Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU также добавляет, что важным фактом выступает стабилизация цен на топливо, которые практически не изменились в октябре, но их рост в годовом исчислении составляет 62%.

"На фоне лучшего, чем ожидалось и прогнозировалось, урожая зерновых культур, постепенное увеличение цен на крупы и муку, которое наблюдалось в течение последних трех месяцев, замедлилось, — продолжает заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.

Ссылаясь на данные minfin.com.ua, собеседница Фокуса приводит в пример потребительские цены на муку, которые в течение октября практически не изменились, а за две недели ноября уменьшились почти на 5% до 21,06 грн за кг. Кроме этого, с начала октября по середину ноября гречка подешевела до 76,37 грн за кг (-7,3%).

[ + – ] Цены на гречку в Украине осенью начали снижаться благодаря хорошему новому урожаю Фото: Getty Images

"В начале ноября 2022 года цены на большинство видов мяса приостановили свой рост и даже снизились по сравнению с началом октября 2022 года. А розничные цены на говяжий гуляш, куриные голени и куриное филе остались на уровне начала октября", – продолжает Инна Сало. По данным мониторинга розничных цен в продуктовых супермаркетах, по состоянию на середину ноября цены на вышеназванные продукты зафиксировались на уровне:

говяжий гуляш: 217,71 грн за кг

говяжьи ребра: 145 грн за кг

куриное филе: 134,45 грн за кг

куриные голени: 74,95 грн за кг

куриные бедра: 99,95 грн за кг

При этом в период с 1 октября по 15 ноября 2022 года наметилась тенденция к снижению цен на свинину, а именно:

лопатка: 156,94 грн за кг (-6,6%)

ошеек: 193,94 грн за кг (-11,2%)

"Больше всего за последний год подорожала свинина – 43,4-63,5% в зависимости от вида. Но в октябре стоимость свинины снизилась на 1-6,1%, что обусловлено как ростом объемов импорта свинины, так и увеличением реализации живых свиней и снижением закупочных цен", — комментирует ситуацию Ирина Сало.

Кроме этого, в период с 1 октября по 15 ноября можно говорить о сезонном снижении цен на следующие овощи и фрукты.

капуста белокочанная: 13,48 грн за кг (-18,2%)

свекла: 12,9 грн за кг (-6,6%)

лук репчатый: 32,40 грн за кг (-3,6%)

морковь: 22,85 грн за кг (-9,6%)

яблоки: 11,2 грн за кг (-37,6%)

апельсины: 73,13 грн за кг (-6,7%)

лимоны: 65,55 грн за кг (-6,4%)

бананы: 58,67 грн за кг (-6,1%)

[ + – ] Осенью 2022 года на фоне двузначной инфляции борщ для украинцев почти не подорожал Фото: Getty Images

Военный фактор. Почему российское вторжение провоцирует подорожание продуктов

"Ключевым фактором, влияющим на рост инфляции, остается полномасштабная война. В октябре быстрее всего росли цены на продовольствие и увеличился спрос на разнообразные непродовольственные товары — в первую очередь обогреватели, плиты, фонари и т.п. – все, что нужно при отключении электроэнергии", — комментирует Максим Самойлюк, эксперт Центра экономической стратегии (ЦЭС). Напомним, на маркетплейсе Prom.ua Фокусу рассказали, что средняя стоимость некоторых популярных категорий выросла на 10%, а электрогенераторов – на 50%.

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"Разрушение производственных цепей привело к ограничению предложения ряда товаров. В октябре, например, была особенно заметна история с ценами на яйца, которые выросли на 61% в течение месяца и на 81% год к году", — отмечает Виталий Ваврищук.

Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики" подтверждает, что наибольшее влияние на стоимость яиц оказала полномасштабная агрессия РФ, из-за которой предприятия отрасли сократили или прекратили деятельность, частично приостановили инкубацию яиц для получения молодняка птицы, не произвели замену старой птицы на молодую и потеряли часть поголовья.

[ + – ] Потеря поголовья курей из-за войны привела к подорожанию яиц Фото: people

"Если летом с приходом на рынок продукции частных хозяйств цена яиц снижалась, то уже с сентября с возвратом на рынок сельскохозяйственных предприятий наблюдается рост оптово-отпускных цен, которые устанавливают птицефабрики с целью компенсации своих потерь, связанных с ситуацией в стране, — продолжает Светлана Пашко. – В результате, за период с начала июня по конец октября 2022 года цена на яйца выросла более чем в 2,5 раза – с 28-30 грн до 74-76 грн".

Однако подорожание яиц не будет бесконечным. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, до конца года цены на яйца могут стабилизироваться и даже начать снижение.

Ирина Сало называет следующие связанные с войной факторы, что влияют на рост стоимости продуктов:

повышенный спрос на продукты первой необходимости и длительного хранения

нарушение логистических цепей и взаимосвязей между участниками рынка и отсутствие реальных возможностей налаживания логистики

подорожание горючего и рост цен на энергоносители

девальвация нацвалюты и стремительный рост курса доллара и евро

потеря поголовья и производства

отсутствие или удорожание кормов и повышение стоимости ветеринарных препаратов

[ + – ] Животноводческие фермы в Украине во время войны часто подвергаются обстрелам и разрушениям Фото: УНИАН

Российский энергетический терроризм, продолжающийся с 10 октября 2022 года, дополнительно поспособствовал ускорению инфляции. "Аварийные и веерные отключения электроснабжения в октябре стали очень существенной проблемой для производственных предприятий. Сложности по всей цепи производства потребительских товаров и продуктов привели к увеличению объемов потребительского импорта, что в большинстве случаев ведет к росту в ценниках на полках торговых сетей", – объясняет тенденцию Дмитрий Чурин.

[ + – ] Энергетический терроризм России продолжается - 15 ноября зафиксированы попадания в 15 объектов энергетической инфраструктуры Фото: Укрэнерго

Однако Чурин считает, что внутренняя продовольственная безопасность Украины полностью обеспечена, и это в краткосрочной перспективе должно создать основу для стабилизации цен на продукты питания.

Другие эксперты не так оптимистичны. Из-за проблем с поставкой ряда товаров и услуг и роста производственных затрат Виталий Ваврищук ожидает ускорение инфляции до 32% в феврале 2023 года и ее замедление с марта из-за эффекта высокой базы сравнения.

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Экспорт инфляции. Как война в Украине влияет на цены в Европе

Интересно, что, по сравнению с другими странами Центральной Европы, рост цен в Украине выглядит не таким уж и пугающим. Как отмечает Максим Самойлюк, большинство стран, которые сейчас имеют высокую инфляцию, также испытывают на себе влияние российской агрессии против Украины. Инфляцию в Украине эксперт сравнивает с показателями следующих стран:

Словакия +14,9% (годовая инфляция в октябре)

Румыния +15,3%

Польша +17,9%

Венгрия +21,1%

Украина +26,6%

Молдова +34,6%

"Больше всего на инфляцию в этих государствах, как и в Украине, влияет подорожание продуктов питания, топлива и, особенно, энергоносителей, – комментирует Самойлюк. — То есть, развязанная Россией война напрямую бьет по экономике этих стран, что становится еще одним аргументом в пользу помощи Украине на пути к скорейшей победе".

Также собеседник Фокуса приводит в пример инфляцию в Турции, где годовой показатель в октябре достиг 85,5%. Однако, по словам Самойлюка, в этом случае наиболее заметно влияние политики Реджепа Эрдогана, направленной на снижение учетной ставки Центробанка ради удешевления кредитов и активизации экономики. Пример Турции важен, так как иногда политики стремятся руководить монетарными решениями своих центробанков "с благими намерениями", что крайне редко выливается в позитивные последствия для экономики.