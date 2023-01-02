Колебаний не избежать. Как и почему будет меняться валютный курс в 2023 году

В течение 2022 года гривна девальвировала от значения 27,3 гривен за доллар до официального значения 36,57. В 2023 году на курс будут оказывать влияние война в Украине, спрос на валюту со стороны бизнеса и населения, темпы роста восстановления экономики, объемы кредитов и грантов, а также, отпустит ли НБУ курс на межбанке.

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Среднегодовой курс в 2023 году, согласно прогнозу Минэкономики, составит 42,2 грн/долл. В то же время, на конец 2023 года в министерстве ожидают девальвацию гривны до 45,8 грн/долл. Указанный прогноз министерства также заложили в закон о госбюджете на 2023 год. То есть, если среднегодовой курс предполагается на уровне 42,2 грн/долл., это означает возможные колебания курса в течение 2023 года от 39 грн/долл. до 45,5 грн/долл. В то же время, каким будет курс, во многом зависит от политики Национального банка, который может пересмотреть установленный сегодня курс на межбанковском рынке (36,57 грн/долл.) в сторону повышения, например, до 40 или 42 грн/долл. Сегодня прогнозный валютный курс эксперты называют уравнением со многими неизвестными, ведь теоретически в 2023 году НБУ может вернуться к довоенной курсовой политике плавающего курса, что существенно повлияет на вектор курсовых колебаний. Фокус разбирался, что будет влиять на курс в Украине и есть ли у гривны шансы на укрепление в 2023 году.

Высокий спрос. Что происходит с курсом доллара под конец 2022 года

Если учесть огромные темпы падения экономики вследствие войны (пронозируемое падение ВВП по итогам 2022 года – 31-33%), то гривна весь военный год прошла без каких-либо серьезных кризисных всплесков. Причина – зафиксированный на межбанке валютный курс, а также довольно высокие объемы продажи валюты со стороны Национального банка.

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В декабре 2022 года, как отмечают в банках, на межбанке спрос на валюту стабильно превышал ее предложение. "В первую и третью неделю декабря регулятор продал $583 и $449 млн соответственно. Для сравнения, в среднем в ноябре недельный объем интервенций составлял $332 млн. Особенно выделялась в декабре вторая неделя, когда продажа Национальным банком иностранной валюты на МВРУ достигла отметки $841 млн. По крайней мере, частично этот всплеск был спровоцирован оживлением расчетов украинцами за рубежом накануне. Вероятно, также сказались высокие темпы закупки энергетического оборудования", — прокомментировала ситуацию Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

[ + – ] Частично спрос на валюту спровоцировали выехавшие из Украины граждане, что рассчитываются за рубежом гривневыми картами Фото: УНИАН

По словам Сергея Кучерявого, директора департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг Кредобанка, в конце года всегда происходит активизация спроса на доллар в связи с закрытием финансового года. "За 22 дня декабря объем спроса вырос на 31% до $4,5 млрд по сравнению с ноябрем. При этом, предложение валюты в декабре снизилось на 2,5% по сравнению с ноябрем до уровня $3,7 млрд.", — говорит Сергей Кучерявый.

Конечно, одним из главных драйверов спроса на валюту стала потребность в проведении расчетов с поставщиками энергетического оборудования. Но есть и другие факторы влияния.

"Приближение рождественских праздников снизило покупку иностранной валюты розничными торговцами, что несколько уменьшило спрос. С другой стороны, последние рабочие недели побудили экспортеров повысить активность по закрытию годовых контрактов, тем самым увеличив объем продаж валюты на рынке. Важным фактором стабилизации валютного рынка в ноябре-декабре, несмотря на разрушительные последствия варварских обстрелов инфраструктурных объектов, является стабильное и достаточно высокое поступление внешней помощи, что повлекло за собой существенный рост золотовалютных резервов, которые в начале декабря даже превышали предвоенный уровень. Это, безусловно, выступает сильным фактором стабилизации девальвационных ожиданий, который также продолжит действовать и в 2023 году", — объяснил Сергей Колодий, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка.

[ + – ] На межбанке в декабре 2022 года был отмечен скачок уровня спроса на валюту, что отчасти связано с ростом объемов энергетического импорта Фото: cnbc.com

По словам Колодия, на наличном валютном рынке в конце 2022 года сохранялся спрос населения на доллары, что в определенные периоды в декабре приводило к колебаниям курса в сторону девальвации гривны. Например, в середине декабря на наличном рынке доллар в банках продавали по 39,6-40,1 гривен, а уже 29 декабря – по 40,1-40,6 гривен.

"Конец года мог побуждать население активнее конвертировать свои гривневые сбережения в иностранную валюту. Это может быть использовано спекулятивными трейдерами, чтобы заработать на временном усилении спроса на иностранную валюту. Однако это может иметь более длительный негативный эффект только в случае временного дефицита валютных банкнот, но сейчас НБУ достаточно четко отслеживает ситуацию. Поэтому недавнее повышение наличного обменного курса не будет устойчивым", — отметил Сергей Колодий.

Отпустить или удержать. Есть ли шанс, что НБУ вернется к плавающему курсу

Важнейшим условием стабильности курса гривны в Украине остается фиксация валютного курса Национальным банком Украины. По мнению некоторых экспертов, без зафиксированного курса девальвация гривны была бы намного глубже, чем 36,57 грн/долл. – курс межбанковского рынка, который установлен регулятором.

"Курс межбанка жестко зафиксирован, поэтому колебания (спрос и предложения) не оказывают влияния на ценовую динамику. Такая фиксация помогает стране существенно сэкономить на импорте, который стал главным источником поступлений необходимых товаров (в том числе, военного назначения) в страну. И хотя низкий курс доллара сдерживает экспортные доходы, крепкая гривна необходима. В условиях плавающего курса нагрузка была бы существенно больше, как и инфляция", — считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Что касается 2023 года и перспективы отправки валютного курса в свободное плавание, то эксперты сомневаются в реалистичности этого сценария.

"Главным фактором для Нацбанка по решению о режиме курса остается способность рынка по саморегуляции курса. Однако пока такая возможность достаточно ограничена из-за военного положения и наличия значительных геополитических рисков. Поэтому, по нашему мнению, переход к плавающему курсу будет возможен только после завершения активных боевых действий или существенного снижения их интенсивности, когда Национальный банк сможет ослабить валютные ограничения, что станет предпосылкой для перехода к более гибкому курсообразованию", — отмечает Сергей Колодий.

[ + – ] НБУ в 2023 году может повысить фиксированный курс, а вот возврат к плавающему курсу маловероятен до окончания войны Фото: УНИАН

Герман Марченко, директор департамента казначейства ComInBank, говорит, что для возврата к плавающему курсу необходима реализация нескольких важных военных и экономических условий.

Среди таких условий эксперт выделил следующие:

Минимальная инфляция , не превышающая 1-1,5% в месяц,

, не превышающая 1-1,5% в месяц, Сокращение дефицита бюджета не только благодаря макрофинансовой помощи от ЕС, США и международных финансовых институций, а за счет экспортных поступлений в бюджет (экспорт зерна, металла и т.п.), а также налогов, что возможно при возобновлении работы среднего и крупного бизнеса,

не только благодаря макрофинансовой помощи от ЕС, США и международных финансовых институций, а за счет экспортных поступлений в бюджет (экспорт зерна, металла и т.п.), а также налогов, что возможно при возобновлении работы среднего и крупного бизнеса, Общий рост ВВП до 5-7% в год (на 2023 год увеличение ВВП прогнозируется на уровне 3%),

до 5-7% в год (на 2023 год увеличение ВВП прогнозируется на уровне 3%), Успехи ВСУ: прекращение разрушения инфраструктуры, переход к масштабному восстановлению страны, освобождение оккупированных территорий.

Экономист, член Общества финансовых аналитиков Виталий Шапран уверен: пока в Украине война, курс межбанка будет оставаться фиксированным.

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"Второй фактор – это объемы помощи Украине за счет конфискации российских активов. После визита Зеленского в США конфискация стала неизбежной. Вопрос только во времени начала процедуры и объемах. Поэтому неопределенность сохраняется, и это один из ключевых факторов. Я напомню, что исторически резервы НБУ никогда не были больше 50 млрд долларов, суммы же репараций, по данным нашего правительства, достигают 500-700 млрд долларов. Так что пускаться в дискуссии, фиксированный или нет будет курс, нам будет стоит после того, как мы определимся с форматом финансирования восстановления Украины, которая уже точно будет происходить не за счет средств МВФ", — объяснил Виталий Шапран.

С новым курсом. Какими будут колебания курса в 2023 году

В 2023 году на курс гривны будут оказывать влияние практически те же факторы, что и в 2022 году, а именно – война в Украине, ситуация с золотовалютными резервами и с объемами поступлений кредитов и грантов от стран-партнеров, уровень инфляции и общая ситуация с платежным балансом (поступлениями валютной выручки от экспорта).

"Курс на 2023 год зависит от комплекса факторов, часть из которых пока неизвестна из-за неопределенности относительно интенсивности войны и срока ее завершения. Поэтому траекторию курса трудно предсказать точно на следующий год. В любом случае, мы не ожидаем значительных и резких изменений в курсовой динамике в следующем году, если не будут меняться геополитические факторы", — отмечает Сергей Колодий.

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Никакой стабильности. Каким будет курс доллара в 2023 году

По мнению Сергея Кучерявого, на валютный курс в 2023 году будут оказывать влияние возможные панические настроения населения на фоне событий на войне, дефицит наличного доллара, осуществление бюджетных и военных выплат.

В 2023 году гривне не прогнозируют укрепление, наоборот, речь идет о возможной девальвации до уровня 45 гривен за доллар

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что укрепление гривны в 2023 году вряд ли возможно. "Я не очень верю в возможность укрепления гривны по отношению к сегодняшнему официальному курсу: даже если к этому будет толкать вероятный профицит платежного баланса из-за оживления инвестиций и международной помощи, укрепление гривны будет вредить экспортерам и темпам восстановления экономики. Но и для апокалиптических прогнозов о заоблачном курсе доллара нет никаких оснований", — считает Анна Золотько.

[ + – ] В конце 2022 года население активно искало возможности перевести свои сбережения из гривны в доллары или евро Фото: УНИАН

Так или иначе, основным фактором для динамики и уровня курсовых колебаний в 2023 году будет ситуация на фронте. Хотя, по мнению Германа Марченко, на валютный курс будет влиять и политика Нацбанка относительно курса на межбанке, и параметры выполнения плана госбюджета.

Если в начале 2023 года курс может находиться в пределах 40-41 грн за доллар, то во втором и третьем квартале возможна девальвация до 42-45 грн/доллар

В ближайшие же месяцы эксперты не видят оснований для серьезной девальвации.

"Конечно, валютный рынок демонстрирует признаки некоторой инертности и имеет зависимость от сезонных тенденций, поэтому в перспективе ближайшие два месяца при сохранении учетной ставки НБУ на уровне 25% годовых и официального курса, курс доллара не пересечет отметку в 41 грн/долл", — считает Герман Марченко.

В дальнейшем в 2023 году высока вероятность ослабления курса гривны до уровня 42-45 грн/долл. При этом, вполне возможно, что Нацбанк пересмотрит зафиксированный на межбанке курс.

"Полагаю, что во втором полугодии фиксированный курс будет сдвинут к отметке 45,5 грн за доллар. Наличный курс может находиться вблизи отметки 50 грн/долл. При этом, многое зависит от объемов внешней помощи и реализации права Украины на репарации", — резюмировал Андрей Шевчишин.

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