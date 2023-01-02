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Экономика Российско-украинская война Война и деньги

Колебаний не избежать. Как и почему будет меняться валютный курс в 2023 году

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Фото: УНИАН | В 2023 году гривна вряд ли будет укрепляться, поскольку высока вероятность продолжения военных действий весь 2023 год

В течение 2022 года гривна девальвировала от значения 27,3 гривен за доллар до официального значения 36,57. В 2023 году на курс будут оказывать влияние война в Украине, спрос на валюту со стороны бизнеса и населения, темпы роста восстановления экономики, объемы кредитов и грантов, а также, отпустит ли НБУ курс на межбанке.

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Среднегодовой курс в 2023 году, согласно прогнозу Минэкономики, составит 42,2 грн/долл. В то же время, на конец 2023 года в министерстве ожидают девальвацию гривны до 45,8 грн/долл. Указанный прогноз министерства также заложили в закон о госбюджете на 2023 год. То есть, если среднегодовой курс предполагается на уровне 42,2 грн/долл., это означает возможные колебания курса в течение 2023 года от 39 грн/долл. до 45,5 грн/долл. В то же время, каким будет курс, во многом зависит от политики Национального банка, который может пересмотреть установленный сегодня курс на межбанковском рынке (36,57 грн/долл.) в сторону повышения, например, до 40 или 42 грн/долл. Сегодня прогнозный валютный курс эксперты называют уравнением со многими неизвестными, ведь теоретически в 2023 году НБУ может вернуться к довоенной курсовой политике плавающего курса, что существенно повлияет на вектор курсовых колебаний. Фокус разбирался, что будет влиять на курс в Украине и есть ли у гривны шансы на укрепление в 2023 году.

Высокий спрос. Что происходит с курсом доллара под конец 2022 года

Если учесть огромные темпы падения экономики вследствие войны (пронозируемое падение ВВП по итогам 2022 года – 31-33%), то гривна весь военный год прошла без каких-либо серьезных кризисных всплесков. Причина – зафиксированный на межбанке валютный курс, а также довольно высокие объемы продажи валюты со стороны Национального банка.

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В декабре 2022 года, как отмечают в банках, на межбанке спрос на валюту стабильно превышал ее предложение. "В первую и третью неделю декабря регулятор продал $583 и $449 млн соответственно. Для сравнения, в среднем в ноябре недельный объем интервенций составлял $332 млн. Особенно выделялась в декабре вторая неделя, когда продажа Национальным банком иностранной валюты на МВРУ достигла отметки $841 млн. По крайней мере, частично этот всплеск был спровоцирован оживлением расчетов украинцами за рубежом накануне. Вероятно, также сказались высокие темпы закупки энергетического оборудования", — прокомментировала ситуацию Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Частично спрос на валюту спровоцировали выехавшие из Украины граждане, что рассчитываются за рубежом гривневыми картами Fullscreen
Частично спрос на валюту спровоцировали выехавшие из Украины граждане, что рассчитываются за рубежом гривневыми картами
Фото: УНИАН

По словам Сергея Кучерявого, директора департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг Кредобанка, в конце года всегда происходит активизация спроса на доллар в связи с закрытием финансового года. "За 22 дня декабря объем спроса вырос на 31% до $4,5 млрд по сравнению с ноябрем. При этом, предложение валюты в декабре снизилось на 2,5% по сравнению с ноябрем до уровня $3,7 млрд.", — говорит Сергей Кучерявый.

Конечно, одним из главных драйверов спроса на валюту стала потребность в проведении расчетов с поставщиками энергетического оборудования. Но есть и другие факторы влияния.

"Приближение рождественских праздников снизило покупку иностранной валюты розничными торговцами, что несколько уменьшило спрос. С другой стороны, последние рабочие недели побудили экспортеров повысить активность по закрытию годовых контрактов, тем самым увеличив объем продаж валюты на рынке. Важным фактором стабилизации валютного рынка в ноябре-декабре, несмотря на разрушительные последствия варварских обстрелов инфраструктурных объектов, является стабильное и достаточно высокое поступление внешней помощи, что повлекло за собой существенный рост золотовалютных резервов, которые в начале декабря даже превышали предвоенный уровень. Это, безусловно, выступает сильным фактором стабилизации девальвационных ожиданий, который также продолжит действовать и в 2023 году", — объяснил Сергей Колодий, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка.

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На межбанке в декабре 2022 года был отмечен скачок уровня спроса на валюту, что отчасти связано с ростом объемов энергетического импорта
Фото: cnbc.com

По словам Колодия, на наличном валютном рынке в конце 2022 года сохранялся спрос населения на доллары, что в определенные периоды в декабре приводило к колебаниям курса в сторону девальвации гривны. Например, в середине декабря на наличном рынке доллар в банках продавали по 39,6-40,1 гривен, а уже 29 декабря – по 40,1-40,6 гривен.

"Конец года мог побуждать население активнее конвертировать свои гривневые сбережения в иностранную валюту. Это может быть использовано спекулятивными трейдерами, чтобы заработать на временном усилении спроса на иностранную валюту. Однако это может иметь более длительный негативный эффект только в случае временного дефицита валютных банкнот, но сейчас НБУ достаточно четко отслеживает ситуацию. Поэтому недавнее повышение наличного обменного курса не будет устойчивым", — отметил Сергей Колодий.

Отпустить или удержать. Есть ли шанс, что НБУ вернется к плавающему курсу

Важнейшим условием стабильности курса гривны в Украине остается фиксация валютного курса Национальным банком Украины. По мнению некоторых экспертов, без зафиксированного курса девальвация гривны была бы намного глубже, чем 36,57 грн/долл. – курс межбанковского рынка, который установлен регулятором.

"Курс межбанка жестко зафиксирован, поэтому колебания (спрос и предложения) не оказывают влияния на ценовую динамику. Такая фиксация помогает стране существенно сэкономить на импорте, который стал главным источником поступлений необходимых товаров (в том числе, военного назначения) в страну. И хотя низкий курс доллара сдерживает экспортные доходы, крепкая гривна необходима. В условиях плавающего курса нагрузка была бы существенно больше, как и инфляция", — считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Что касается 2023 года и перспективы отправки валютного курса в свободное плавание, то эксперты сомневаются в реалистичности этого сценария.

"Главным фактором для Нацбанка по решению о режиме курса остается способность рынка по саморегуляции курса. Однако пока такая возможность достаточно ограничена из-за военного положения и наличия значительных геополитических рисков. Поэтому, по нашему мнению, переход к плавающему курсу будет возможен только после завершения активных боевых действий или существенного снижения их интенсивности, когда Национальный банк сможет ослабить валютные ограничения, что станет предпосылкой для перехода к более гибкому курсообразованию", — отмечает Сергей Колодий.

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НБУ в 2023 году может повысить фиксированный курс, а вот возврат к плавающему курсу маловероятен до окончания войны
Фото: УНИАН

Герман Марченко, директор департамента казначейства ComInBank, говорит, что для возврата к плавающему курсу необходима реализация нескольких важных военных и экономических условий.

Среди таких условий эксперт выделил следующие:

  • Минимальная инфляция, не превышающая 1-1,5% в месяц,
  • Сокращение дефицита бюджета не только благодаря макрофинансовой помощи от ЕС, США и международных финансовых институций, а за счет экспортных поступлений в бюджет (экспорт зерна, металла и т.п.), а также налогов, что возможно при возобновлении работы среднего и крупного бизнеса,
  • Общий рост ВВП до 5-7% в год (на 2023 год увеличение ВВП прогнозируется на уровне 3%),
  • Успехи ВСУ: прекращение разрушения инфраструктуры, переход к масштабному восстановлению страны, освобождение оккупированных территорий.

Экономист, член Общества финансовых аналитиков Виталий Шапран уверен: пока в Украине война, курс межбанка будет оставаться фиксированным.

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"Второй фактор – это объемы помощи Украине за счет конфискации российских активов. После визита Зеленского в США конфискация стала неизбежной. Вопрос только во времени начала процедуры и объемах. Поэтому неопределенность сохраняется, и это один из ключевых факторов. Я напомню, что исторически резервы НБУ никогда не были больше 50 млрд долларов, суммы же репараций, по данным нашего правительства, достигают 500-700 млрд долларов. Так что пускаться в дискуссии, фиксированный или нет будет курс, нам будет стоит после того, как мы определимся с форматом финансирования восстановления Украины, которая уже точно будет происходить не за счет средств МВФ", — объяснил Виталий Шапран.

С новым курсом. Какими будут колебания курса в 2023 году

В 2023 году на курс гривны будут оказывать влияние практически те же факторы, что и в 2022 году, а именно – война в Украине, ситуация с золотовалютными резервами и с объемами поступлений кредитов и грантов от стран-партнеров, уровень инфляции и общая ситуация с платежным балансом (поступлениями валютной выручки от экспорта).

"Курс на 2023 год зависит от комплекса факторов, часть из которых пока неизвестна из-за неопределенности относительно интенсивности войны и срока ее завершения. Поэтому траекторию курса трудно предсказать точно на следующий год. В любом случае, мы не ожидаем значительных и резких изменений в курсовой динамике в следующем году, если не будут меняться геополитические факторы", — отмечает Сергей Колодий.

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По мнению Сергея Кучерявого, на валютный курс в 2023 году будут оказывать влияние возможные панические настроения населения на фоне событий на войне, дефицит наличного доллара, осуществление бюджетных и военных выплат.

В 2023 году гривне не прогнозируют укрепление, наоборот, речь идет о возможной девальвации до уровня 45 гривен за доллар

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что укрепление гривны в 2023 году вряд ли возможно. "Я не очень верю в возможность укрепления гривны по отношению к сегодняшнему официальному курсу: даже если к этому будет толкать вероятный профицит платежного баланса из-за оживления инвестиций и международной помощи, укрепление гривны будет вредить экспортерам и темпам восстановления экономики. Но и для апокалиптических прогнозов о заоблачном курсе доллара нет никаких оснований", — считает Анна Золотько.

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В конце 2022 года население активно искало возможности перевести свои сбережения из гривны в доллары или евро
Фото: УНИАН

Так или иначе, основным фактором для динамики и уровня курсовых колебаний в 2023 году будет ситуация на фронте. Хотя, по мнению Германа Марченко, на валютный курс будет влиять и политика Нацбанка относительно курса на межбанке, и параметры выполнения плана госбюджета.

Если в начале 2023 года курс может находиться в пределах 40-41 грн за доллар, то во втором и третьем квартале возможна девальвация до 42-45 грн/доллар

В ближайшие же месяцы эксперты не видят оснований для серьезной девальвации.

"Конечно, валютный рынок демонстрирует признаки некоторой инертности и имеет зависимость от сезонных тенденций, поэтому в перспективе ближайшие два месяца при сохранении учетной ставки НБУ на уровне 25% годовых и официального курса, курс доллара не пересечет отметку в 41 грн/долл", — считает Герман Марченко.

В дальнейшем в 2023 году высока вероятность ослабления курса гривны до уровня 42-45 грн/долл. При этом, вполне возможно, что Нацбанк пересмотрит зафиксированный на межбанке курс.

"Полагаю, что во втором полугодии фиксированный курс будет сдвинут к отметке 45,5 грн за доллар. Наличный курс может находиться вблизи отметки 50 грн/долл. При этом, многое зависит от объемов внешней помощи и реализации права Украины на репарации", — резюмировал Андрей Шевчишин.

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