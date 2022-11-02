Риски под контролем. Можно ли рассчитывать на устойчивость валютного курса в период войны

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Появились цифры платежного баланса по итогам трех кварталов военного года. Это важно — состояние платежного баланса напрямую влияет на финансовую стабильность и, что более важно для граждан, – на относительную курсовую устойчивость.

Последние тенденции свидетельствуют о следующем. Прежде всего, за 9 месяцев 2022 года экспорт товаров составил $30,5 млрд, сократившись против аналогичного периода прошлого года на 31,6%. Впрочем, в последние месяцы динамика товарного экспорта улучшалась. В сентябре экспорт товаров составил $3,9 млрд – это лучший показатель с начала войны.

Аграрная продукция с большим отрывом остается основной статьей украинского экспорта, обеспечив 2/3 выручки в сентябре. За 9 месяцев экспортировано сельхоз сырья и продовольствия (товаров группы 1-24 УКТВЭД) на $16 млрд. И хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы такого экспорта уменьшились на 10%, его доля в общей структуре экспорта выросла с 40 до 52,4%.

В течение трех кварталов импорт товаров продолжал восстанавливаться, также достигнув в сентябре наибольшего значения с начала войны ($4,9 млрд), но меньшими темпами, чем экспорт. Как следствие, дефицит торговли товарами в сентябре улучшился до $1 млрд, что является лучшим результатом в третьем квартале и вторым наилучшим показателем с начала года. За первые три квартала этот показатель составил почти минус $9 млрд.

Аграрная продукция с большим отрывом остается основной статьей украинского экспорта, обеспечив 2/3 выручки в сентябре

Баланс торговли услугами остается отрицательным как из-за потерь в экспорте транспортных услуг, так и из-за значительных затрат украинских беженцев за рубежом, что выражается в увеличении импорта по статье "путешествия". Отрицательное сальдо в сентябре по услугам достигло почти $1,2 млрд, что является самым плохим показателем с начала года, а за первые три квартала – "минус" $6,1 млрд. Таким образом, внешнеторговый дефицит по товарам и услугам за 9 месяцев составил чуть более $15 млрд. Это – весьма значительный разрыв, но особенность этого года, когда он со значительным запасом перекрывается положительным сальдо по первичным и вторичным доходам — ​​устойчивыми поступлениями от оплаты труда, переводами из-за границы, значительными объемами гуманитарной и грантовой помощи.

Благодаря этому, в упрощенном виде одна часть платежного баланса (текущий счет), несмотря на войну, остается положительной. По итогам сентября профицит текущего счета платежного баланса увеличился на $1,9 млрд. до $9,6 млрд за 9 месяцев.

Что касается второй части платежного баланса – финансового счета, то в сентябре его отрицательное сальдо расширилось до $2,6 млрд. долл., что является максимумом в текущем году. Причина – ускорение оттока валюты по операциям частного сектора (через торговые кредиты, наличную валюту вне банков, межбанковские операции). С начала года отток по финансовому счету составил около $14,5 млрд.

Итого, общее сальдо платежного баланса за 9 месяцев составило "минус" $5,9 млрд, что лучше, чем в первой половине года, когда оно достигло $8,1 млрд. Причина улучшения ситуации — сокращение дефицита внешней торговли и значительные объемы поступлений внешней помощи ситуация во второй половине года. По итогам года, дефицит платежного баланса должен сократиться до $4,9 млрд. дол. Для сравнения, в 2014 году из-за значительно меньших шоков для экономики дефицит достиг $13,3 млрд.

В этом году дефицит был профинансирован за счет золотовалютных резервов. Последние по итогам сентября сократились до $23,9 млрд (три месяца импорта). Однако с учетом поступления внешней помощи в октябре ($4 млрд) резервы к началу ноября должны вырасти до более чем $25 млрд, а на конец года, по прогнозу НБУ, резервы могут достичь $26 млрд.

[ + – ] Золотовалютные резервы НБУ сократились, но до конца года могут вырасти до $26 млрд.

Последние тенденции в платежном балансе свидетельствуют, что внешняя позиция Украины остается уязвимой, в том числе, из-за неясных перспектив сохранения зерновой сделки, но как для войны, отток валюты — умеренный. Из-за сокращения дефицита внешней торговли и значительных объемов внешней помощи во второй половине года ситуация улучшается. Конечно, в ближайшей перспективе состояние платежного баланса будет определяться ходом военных действий. Но с позиции сегодняшнего дня риски на стороне платежного баланса контролируются, объем золотовалютных резервов достаточен для проведения необходимых платежей в валюте и поддержания относительной курсовой устойчивости.