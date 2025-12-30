От года ожиданий — в год свершений: об итогах 2025-го и задачах 2026-го

Часть первая. 2025 — год ожиданий

Пожалуй, правильно будет назвать уходящий год — годом ожиданий, начатых, но еще не завершенных дел. Многие из нас мечтали, что именно в 2025 году страна вернется к мирной жизни и мы сможем снова планировать свое будущее, восстанавливать наше государство. Мы надеялись на ускорение европейской интеграции и старт официальных переговоров о вступлении в Европейский Союз, и вместе с этим ожидали начала нового, европейского цикла в нашей жизни.

К сожалению, этот тяжелый и порой бурный год переломным не стал, хотя на многих направлениях произошли положительные сдвиги.

Не удалось добиться прекращения огня, хотя по сравнению с годом прошлым на мирном треке можем говорить о значительном прогрессе. В отличие от 2024 года, сейчас команды дипломатов уже думают не о том, как в принципе сесть за стол переговоров, а обсуждают определенные параметры, блоки и условия непосредственно мирного соглашения. Мы уже увидели проект мирного плана из 20-ти пунктов, который может стать реальной формулой урегулирования и положить конец самой длинной войне в истории современной Европы.

Відео дня

По оценкам европейских лидеров, до мирного соглашения осталось пройти 5% нерешенных вопросов. Мы понимаем, что именно они — самые тяжелые. И что до согласования последней буквы в тексте мирного соглашения останутся большие сомнения в готовности агрессора реально договариваться, а главное — придерживаться достигнутых договоренностей. Поэтому очень важно, что в конце года наши европейские партнеры приняли решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине. Это существенно укрепит наши позиции на переговорах и позволит обеспечить государственные расходы на нужды обороны и социальную поддержку украинских граждан.

В других сферах, как вот в вопросе открытия официальных переговоров о вступлении в ЕС, возникла вынужденная пауза, связанная с позициями отдельных стран-членов Объединения. Несмотря на значительный прогресс в реформах, который отмечали представители Европейской Комиссии, вето Венгрии, откровенно недружественный настрой к Украине руководства этого государства, отложили начало официальных переговоров о вступлении. По крайней мере, до апреля следующего года, когда в Венгрии пройдут выборы и ситуация может измениться.

Год поднял очень серьезные вопросы в отношениях между обществом, бизнесом и государством. Начался тяжелый процесс очищения власти от коррупции и злоупотреблений. Были приняты сложные политические решения, которые показали, что преодоление коррупции является не просто декларацией, а реальным приоритетом для государства.

В то же время, очень острой в этом году оставалась проблема преодоления тени (что видно по невыполнению плановых показателей по налогам), установление единых, прозрачных правил игры и создание конкурентной среды на внутреннем украинском рынке. Для многих в этом году стало понятно, что детенизация — это не просто "вопрос на триллион гривен". Это борьба со средой, которая собственно и подпитывает коррупцию. Что "тень" — не только проблема неуплаты налогов, которые недополучает государственный бюджет. Это вопрос социальной справедливости, когда обманывают не государство, а конкретного получателя социальной помощи — воина, ветерана, пенсионера, медика или учителя. И то, что темы преодоления коррупции и тени оказались в фокусе общественных дискуссий в уходящем году — важный и хороший симптом. Таким и должен быть солидарный ответ власти, бизнеса и общества на этот вызов.

Несмотря на огромные системные вызовы, Украина завершает год с достижениями, которые не могу не отметить.

Четвертый год мы держим относительную макрофинансовую устойчивость: валютно-курсовую, банковскую, долговую.

Ситуация на валютном рынке остается контролируемой. В отличие от 2024 года, когда гривна девальвировала к доллару по среднему курсу на 8,9%, в 2025 году изменение среднегодового курса к главному платежному средству в международных расчетах будет минимальным с начала полномасштабной войны и не превысит 4%. Мы будем иметь исторически рекордные объемы официальных валютных резервов (54,7 млрд. долл. на 1 декабря 2025 года), которые будут покрывать более 5 месяцев импорта (норма — не менее 3-х).

Важно

Налоги в 2026 году, финансирование ВСУ, новые зарплаты учителей и пенсии: интервью с Гетманцевым (видео)

Нам удалось обуздать потребительскую инфляцию, которая на пике в мае разогналась до 15,9%. Ожидается, что по итогам года она будет находиться на уровне ниже 10%. Также существенно — с 27,6% в прошлом году до примерно 7% — сократится рост цен производителей промышленной продукции, и это хорошая основа для сокращения потребительской инфляции в следующем году.

§ Банковская система остается устойчивой, ликвидной, высокодоходной и должным образом капитализированной. Банки продолжают пользоваться благоприятными для себя условиями структурного профицита ликвидности и высокой процентной маржи. На 1 декабря 2025 года рентабельность банковского капитала — 38,2%, что выше чем до войны, и выше чем по странам ЕС. Показатель адекватности регулятивного капитала — 15%, что в полтора раза больше действующего норматива (10%). Все банки выполняют нормативы капитализации. Доля NPL сократилась до 24,5%, что меньше довоенного уровня. За 11 месяцев 2025 года депозиты в гривне выросли на 8,9%, с начала полномасштабной войны — более чем в 2 раза (+1064 млрд. грн.).

В 2025 году Минфином проведена успешная реструктуризация и вывод из обращения ВВП-варрантов, что устраняет значительный риск для государственных финансов в долгосрочной перспективе (без этой операции выплаты по ВВП-варрантам в 2025-2041 годах могли бы достичь от 6 до 20 млрд. долл. в зависимости от темпов экономического роста).

Несмотря на задержку с открытием официальных переговоров, важным успехом 2025 года следует признать пройденный евроинтеграционный путь и укрепление поддержки со стороны международных партнеров.

Менее чем за 15 месяцев, в сентябре 2025 года, мы завершили скрининг по всем разделам переговорной рамки (большинство из которой — 23 из 33 разделов — было пройдено именно в 2025 году). Утверждены переговорные позиции Украины по всем шести Кластерам, а также Дорожные карты для старта переговоров по Кластеру 1 "Основы". В результате в декабре мы получили от европейских партнеров инструментарий для начала технических переговоров по трем Кластерам, что в случае успешной реализации нашего "домашнего задания" позволит в дальнейшем открывать и закрывать переговоры по отдельным разделам в течение одного дня.

В конце декабря ЕС принял решение о выделении финансовой поддержки Украине на 2026-2027 годы в размере 90 млрд. евро. Это позволит иметь запас прочности и предсказуемости для государства и публичных финансов в ближайшие годы.

В 2025 году мы получили рекордный за время полномасштабной войны пакет военной помощи, который совокупно достигает 45 млрд. долл.

Год, безусловно, был знаковым для украинского ОПК — ключевой на ближайшие годы и десятилетия отрасли национальной экономики. Начав всего с 1 млрд. долл. производственного потенциала три года назад в начале полномасштабной войны, в 2025 году мы увеличили этот показатель в 35 раз.

Выход на ежемесячную регистрацию около сотни единиц новых видов вооружения и военной техники; достижение доли отечественного оружия в использовании на уровне 50%; новые соглашения о совместном производстве образцов ВВТ (на разных стадиях локализации в Украине — сотрудничество почти с тремя десятками иностранных компаний, в том числе глобальными лидерами отрасли); запуск инициатив Build with Ukraine / Build in Ukraine; рекордные 5 млрд. долларов обязательств партнеров по финансированию украинского оборонного производства; 1,5 млрд. грн., направленных на восстановление поврежденных производственных мощностей

А главное — ускоряется переход от пост-советской государственно-центрической модели ОПК с многочисленными запретами и ограничениями на гибкую современную экосистему с сотнями частных оборонных компаний (всего около 900 предприятий, которые поддерживаются инновационной составляющей в более 2 тысяч команд, разрабатывающих компоненты, технологии и решения для фронта), децентрализацией производства и активной обратной связью между военными и разработчиками техники.

В 2025 году инициировал и вместе с коллегами принял пакет законов по Defence.City — системной поддержке отечественного ОПК. В декабре 2025 года они были подкреплены необходимыми подзаконными актами, что позволит уже с 5 января запустить новый 10-летний специальный правовой режим экономической деятельности Defence.City, который предусматривает налоговые стимулы, упрощение таможенных процедур, механизмы релокации производств в более безопасные регионы, расширение возможностей для экспорта и интеграции в глобальные производственные цепи, что в свою очередь позволит ускорить развитие отечественной оборонной промышленности.

Важно

Самый сложный бюджет военного времени: плюсы и минусы документа, который удалось принять с таким трудом

Также в 2025 году было принято стратегически важное решение о создании Национального учреждения развития, которое должно запуститься в 2026 году на базе Фонда развития предпринимательства. Это системообразующий закон, принятие которого отстаивал вместе с командой последние полтора года. За образец взята модель KfW, которая сыграла очень важную роль в послевоенном восстановлении Германии. НУР должен стать лидером в организации и координации восстановления Украины, привлечении для этого средств партнеров, предоставлении финансовой поддержки проектам от лиц, которым из-за повышенных рисков недоступны стандартные инструменты привлечения средств.

2025 год запомнится запуском масштабной поддержки прифронтовых регионов (регионов с повышенной степенью рисков безопасности) — еще одно направление, которым системно занимаюсь вместе с единомышленниками. В августе был принят первый пакет решений, который охватывает вопросы ежемесячной компенсации части стоимости потребленной электроэнергии (100 кВт в месяц на 1 человека, но не более 300 кВт на домохозяйство (семью)), финансовой помощи на закупку дров, угля и пеллет, обеспечение бесплатного питания учащихся 5-11 классов в прифронтовых и приграничных территориях, повышенного размера оплаты труда для участников общественно полезных работ на них, скорректированного механизма программы "еОселя", организации сети укрытий и защитных сооружений в школах, садиках, домах культуры и общественных пространствах, увеличенного процента бронирования для критически важных предприятий на прифронтовых территориях, дополнительных стимулов для местных аграриев, повышения уровня финансирования медицинских учреждений и новых коэффициентов для скорой помощи. Считаю нашей общей победой, что в бюджете-2026 удалось отстоять 64% НДФЛ для прифронтовых и в конце концов для всех громад.

Также среди достижений отмечу запуск программ страхования военных рисков и компенсации стоимости утраченного / поврежденного имущества. Конечно, остаются вопросы относительно явно недостаточных объемов предложенного для этих программ финансирования, а также условий участия в частности в последней, где критерии являются достаточно сложными и лишат возможности принять участие в ней многих пострадавших, однако сам запуск этих программ, которые не были предложены в течение трех лет полномасштабной войны, является само по себе знаковым моментом.

Несмотря на тяжелую войну и непростую ситуацию с бюджетом, в этом году смогли сдвинуть с места очень важные социальные инициативы.

Прежде всего, удалось сделать более социально ориентированным принятый Государственный бюджет на 2026 год.

В сфере образования важной победой в этом году считаю то, что мы совместно с коллегами нашли средства на выполнение своих обязательств по заработным платам перед учителями и преподавателями. И хотя пока мы сможем достичь уровня 2,5 минимальных заработных плат как минимального стандарта оплаты труда для учителя, убежден, что это первый шаг к полной реализации законодательных гарантий. Рад, что благодаря моим правкам, эти гарантии удалось распространить и на преподавателей высших учебных заведений.

Продолжаем развивать систему адресных социальных услуг. В Государственном бюджете на 2026 год расходы на развитие социальных услуг удалось увеличить на 50% (с 1,6 млрд. грн. в 2025 году до 2,4 млрд. грн. в 2026 году). Это повышение должно обеспечить развитие социальных услуг для детей с инвалидностью, в частности ассистента ребенка в учебных заведениях, а также усилить прифронтовые общины в части ухода за людьми старшего возраста, людьми с инвалидностью, которые часто остаются одинокими без поддержки семей, которые вынуждены выезжать в более безопасные регионы, вывозя детей, и в поиске работы. Также планируем работать в 2026 году над развитием системы социальных услуг в Украине в целом, в частности уходового сегмента.

Удалось увеличить помощь для внутренне перемещенных лиц, в том числе и благодаря правкам, которые подавал вместе с коллегами по парламенту. В Госбюджете 2026 года на поддержку ВПЛ предусмотрено около 72,6 млрд. грн., включая продолжение выплат помощи на проживание, новые программы жилищных ваучеров и ипотеки, компенсации за разрушенное жилье ("еВідновлення"), содействие занятости и социальные услуги. Хотя размеры базовых выплат (2000/3000 грн.) остаются неизменными с 1 января 2026 года, важно, что акцент в помощи смещается не только на содержание, но и на создание возможностей для самообеспечения и трудоустройства.

Для улучшения ситуации в сфере демографии в конце года Верховная Рада приняла закон о поддержке семей с детьми. И хотя я подавал законопроект о более существенном росте выплат при рождении (до 100, 200, 300 тыс. грн. за первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) еще до полномасштабной войны, считаю принятое решение шагом вперед. Тем более — был предложен достаточно целостный механизм сопровождения семей в отцовстве. Закон наконец предусматривает единовременную выплату пособия при рождении единой суммой, без рассрочек, как было до сих пор. Ключевые изменения закона:

единовременное пособие при рождении: 50 000 грн. (независимо от страхового стажа);

пособие в связи с беременностью и родами: 7 000 грн./мес. для незастрахованных беременных;

ежемесячное пособие до года: 7 000 грн. (распространяется и на детей, рожденных в 2025 году);

"Пакет малыша": сохранится в натуральном виде или как денежная компенсация;

"еЯсли": 8 000 грн. ежемесячно для ухода за ребенком от 2 до 3 лет при трудоустройстве родителей;

"еСадик": 8 000 грн. ежемесячно для ухода за ребенком 4-6 лет при отсутствии места в детсаду (с 2028 года);

для детей с инвалидностью: повышающий коэффициент 1,5 к выплатам и дополнительные услуги (раннее вмешательство, дневной уход);

"Пакет школьника": Единовременная выплата 5 000 грн. ученикам первых классов.

Важно

Социальные выплаты 2026 года: Гетманцев анонсировал изменения в программах помощи детям

Для усиления защиты семей, в составе которых есть дети с инвалидностью, Верховная Рада поддержала в первом чтении мой законопроект №14191. Его целью является создание современной европейской системы поддержки, основанной на достоинстве, равенстве возможностей и поддержке семей, а не только на "помощи на выживание". Законопроект впервые предлагает не только увеличить социальные выплаты, но и целый комплекс социальных услуг. Они призваны поддержать родителей в воспитании детей с момента выявления инвалидности и сопроводить семью на каждом этапе роста ребенка — в инклюзивном саду или школе, в центре дневного ухода и развития, обеспечить родителям отдых и восстановление, полную цифровизацию процесса, гарантированные медицинские изделия по реимбурсации, гибкие способы получения помощи (наличные, безналично) и право лица с инвалидностью на самостоятельное распоряжение социальной помощью. Ключевые изменения и преимущества законопроекта:

комплексная поддержка: внедрение услуг раннего вмешательства, инклюзивного сопровождения, развития ребенка и временного отдыха для родителей, чтобы предотвратить выгорание;

гибкость выплат: возможность получать помощь наличными, безналично или через социальную карту, в зависимости от выбора семьи;

цифровизация: подача заявлений и документов онлайн, что упрощает процедуру;

медицинское обеспечение: гарантированный доступ к медицинским изделиям по государственной программе реимбурсации;

право на самостоятельность: лицо с инвалидностью сможет само распоряжаться своей социальной помощью, даже находясь в институциональном учреждении;

финансирование: средства на обеспечение социальных потребностей для семьи, предусмотренных в проекте, обеспечиваются из Государственного бюджета.

В рамках расширения доступа к рынку труда в начале этого года парламент принял Закон № 4219-IX о поддержке трудоустройства лиц с инвалидностью, который заработает с 1 января 2026 года. Он вводит альтернативу для бизнеса: создавать рабочие места для людей с инвалидностью или платить целевой взнос в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью вместо штрафов за невыполнение квоты, финансируя таким образом программы поддержки и создания "умных" рабочих мест, ассистентов, переводчиков.

Конечно, не обошлось и без разочарований, о которых тоже надо говорить честно.

Прежде всего, речь идет о замедлении второй год подряд темпов восстановления экономики. После +5,5% в 2023 году и +2,9% в 2024 году по итогам 11 месяцев 2025 года имеем лишь +2,0%. Это заметно ниже, чем закладывалось при расчете Государственного бюджета Украины на 2025 год (+2,7%). Имеем существенное ухудшение ситуации в промышленности и сельском хозяйстве (-2,2% и -12,4% за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Для сравнения: в 2024 году промышленное производство выросло на 3,6%, сельскохозяйственное — сократилось на 3,4%. Меньшими по сравнению с прошлым годом ожидаются и темпы роста розничной торговли.

Стремительно ухудшается дефицит внешней торговли. За 11 месяцев 2025 года он достиг -39,5 млрд. долларов, что в 2,7 раза больше, чем за весь 2022 год, когда у нас был почти полностью заблокирован морской экспорт (который в довоенные времена обеспечивал около 80% товарного потока), а сухопутные "Пути солидарности" были в начальном состоянии реализации. По сравнению с январем-ноябрем 2024 года экспорт сократился на 4,2%, зато импорт вырос на 18,8% (при подготовке Государственного бюджета на 2025 год Правительством предполагалось, что экспорт увеличится на 7,0%, а импорт — на 3,7%). По итогам 2025 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами достигнет наибольшего показателя за все время Независимости Украины. Еще более оптимистичные цифры закладывались летом прошлого года на 2026 год — рост экспорта на 17,6% при сокращении импорта на 3,3% (в прогнозе, который обновили при подготовке Государственного бюджета на 2026 год, оптимизма значительно поубавилось: экспорт — +5,9%, импорт — +7,6%).

Эти две негативные тенденции свидетельствуют о недостаточности нынешних инструментов государственной поддержки экономики — как по направлениям, так и по объемам.

Очень неприятным итогом года стал регресс в вопросах детенизации. В 2023 году она дополнительно принесла бюджету 1,5 млрд. долл., в 2024 году — 2,5 млрд. долл., и при поддержке и усилении борьбы с тенью этот показатель вполне мог вырасти в 2025 году до 3,5-4,0 млрд. долл. Уже очевидно, что он не будет достигнут, а в некоторых секторах — например, на рынке табака мы наблюдаем значительный откат. В целом план налоговых поступлений по общему фонду за 11 месяцев 2025 года не выполнен на 17,3 млрд. грн., что говорит о существенном проседании усилий по детенизации. Более того, в бюджете-2026 экономический эффект от детенизации ожидается на уровне 60 млрд. грн. (от ликвидации схем уклонения от уплаты обязательных платежей на таможне), то есть меньше, чем было получено три года назад.

В социальной сфере нам не удалось добиться заметного повышения социальных стандартов, которые в уходящем году были сохранены на уровне 2024 года. Не будет серьезного прогресса в преодолении бедности и в следующем году — поданные мной в проект Государственного бюджета правки об увеличении размера прожиточного минимума до фактического не были учтены. Минимальная заработная плата как социальный стандарт также не была достаточно повышена. В бюджете на 2026 год расчеты доходов сделаны, исходя из повышения минимальной зарплаты до 8 647 грн. (+8%). В то же время средняя зарплата, по прогнозу Минэкономики, в 2026 году составит 30 тыс. грн. Это означает, что "минималка" составит лишь 28,6% от средней зарплаты — катастрофически низкий показатель. Для сравнения: среднеевропейский стандарт — около 50%, а в Украине в 2018-2022 годах соотношение держалось на уровне 42-43%.

Бесспорную боль вызывает размер пенсий — не только у меня, но, пожалуй, у каждого адекватного политика. И это то, что точно не получилось изменить в нынешнем году. Особенно хочется обратить внимание на огромный разрыв между общими и специальными пенсиями, местами составляющий разницу в 600 раз. Поэтому то, что Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект о пенсионном обеспечении работников прокуратуры (№12278), который должен был бы устранить такие несоответствия, свидетельствует, что основная борьба еще впереди. Отдельное внимание хочу обратить на пенсионное и социальное обеспечение ветеранов. Сегодня у нас существует большое расхождение в выплатах между кадровыми и мобилизованными военнослужащими, хотя они выполняют одинаковые военные задачи. Так не должно быть. Должны в следующем году пересмотреть все социальные стандарты для ветеранов с тем, чтобы самый высокий уровень защиты, и в частности пенсионных преференций, был именно у участников боевых действий.

За отдельными исключениями, не удалось создать фонды социального жилья в громадах как долгосрочного и системного решения жилищного вопроса для ВПЛ и других уязвимых групп граждан, а также обеспечения социальными досмотровыми услугами тех, кто в этом нуждается. Речь идет, прежде всего, об услуге поддержанного проживания для ВПЛ и людей с инвалидностью. Несмотря на то, что в 2025 году Верховная Рада приняла закон об инвентаризации жилищного фонда для решения жилищных вопросов ВПЛ (№ 4080-IX), а также выделение государственной субвенции общинам для реконструкции и строительства жилья для их нужд, в лучшем случае общины создают временное жилье, которое не соответствует потребностям длительного проживания и не позволяет обеспечивать граждан социальными услугами в нем. Основной причиной такой ситуации остается отсутствие финансовой модели функционирования социального жилья.

Это далеко не полный перечень проблем, над решением которых нам предстоит еще активнее поработать в 2026 году.

Важно

Рада приняла бюджет Украины на 2026 год: "за" проголосовали 257 депутатов

Часть вторая. 2026 — год свершений

Главное, что оставляет нам уходящий год — это четко сформулированные запросы общества к государству, к приоритетам его внутренней и внешней политики. В понимании многих людей именно 2026 год должен стать годом свершений, которые определят вектор развития нашей страны на годы вперед.

Первый и, бесспорно, определяющий запрос — мирное урегулирование. От того, удастся ли в следующем году развить успех на мирном треке, в основном будет зависеть и путь, по которому сможет двигаться страна.

Понятно, что наиболее желательный и ожидаемый подавляющим большинством украинских граждан сценарий, — заключение мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочный и справедливый мир для нашего государства. Если окончательный вариант документа, как обнародованные 20 пунктов, будет содержать надежные гарантии безопасности для Украины, широкий пакет экономических стимулов для развития — такой вариант "мира" будет одобрительно воспринят в обществе. Убежден, что он сможет получить широкую поддержку на всеукраинском референдуме, который, вероятно, понадобится для окончательного принятия договоренностей. Ведь, как отмечает Конституция (ст.5), носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является украинский народ.

В случае прекращения боевых действий нас ждет целая палитра неотложных задач. Необходимо будет как можно скорее запустить программу национального восстановления. В частности, восстановления и развития национальной энергетики. Масштабировать программы разминирования территорий, чтобы как можно скорее вернуть миллионы гектаров плодородных земель в продуктивное использование наших фермеров.

Нужно запустить социальные инициативы, чтобы миллионы украинских беженцев и внутренних переселенцев смогли вернуться в свои города и села, или выбрать себе новый дом, но обязательно на Родине. Поддержать ветеранов: обеспечить их социальную, а при необходимости и медицинскую реабилитацию, подготовить рабочие места для демобилизованных, способствовать созданию и развитию ветеранского бизнеса. Эти задачи сложные, но вполне выполнимые, если в стране воцарится мир.

К сожалению, мы не можем исключать варианта, что агрессор в очередной раз отклонит подготовленный и согласованный Украиной и партнерами мирный план. И это будет второй, негативный сценарий. Тогда на повестке дня останутся, прежде всего, вопросы национальной безопасности и обороны. Ясно, что в случае срыва переговоров агрессор попытается максимально дожать Украину. Следовательно, нам ничего не останется, как продолжать сопротивление. И при этом думать, как не потерять больше чем имеем, не допустить блэкаутов, поддержать людей, чтобы Украину не накрыла новая волна обезлюдения.

Остановлюсь на отдельных первоочередных задачах, которые будут стоять перед государством в 2026 году.

Мы входим в него более уверенно, чем год назад. Имеем не идеальный, но приемлемый и более реалистичный бюджет, который учитывает базовую потребность в финансировании сектора безопасности и обороны на весь год. Имеем более твердые гарантии финансирования от партнеров на 2026 год, в том числе за счет нового займа от ЕС на 90 млрд. евро. Имеем инструментарий, который позволит нам ускорить путь в ЕС и безоговорочную поддержку на нем всех европейских институтов.

Важно

Новый подход к подсчету населения: в 2026 году Госстат использует данные мобильных операторов

Исходя из вызовов, основные ожидания и задачи на 2026 год:

Сохранение макрофинансовой устойчивости.

Имеем достаточные международные резервы и прогнозируемую ситуацию с поступлением международной помощи в следующем году. Имеем больше уверенности в финансировании бюджета. Имеем профессионального монетарного регулятора. Банковская система устойчива, внешний государственный долг — реструктуризирован, долговые риски — снижены.

Ускорение темпов роста экономики.

В условиях сохранения макрофинансовой стабильности мы не должны убаюкивать себя тем, что +2,4% роста ВВП, заложенных при расчетах Государственного бюджета — это "неплохой показатель" на фоне увеличения базы сравнения. Должны понимать, что такими темпами реальный ВВП на конец 2026 года будет составлять 81% от довоенного уровня.

Нам надо сформировать экономическую политику и настроить инструменты стимулирования, которые будут обеспечивать рост ежегодными темпами не менее +5% — так, как нам это удалось в 2023 году, когда заработали многие инициативы, предложенные в рамках Плана восстановления Украины. Часть из них остаются актуальными до сих пор, часть успешных и проверенных временем — требуют увеличения финансирования, а часть — модернизации, исходя из наработанного опыта и реалий 2026 года.

Ускорение кредитования, прежде всего, в корпоративном сегменте.

Это один из важнейших инструментов для ускорения темпов восстановления экономики.

Несмотря на рост в 2025 году кредитного портфеля в Украине, уровень проникновения кредитов к ВВП все еще остается на историческом минимуме. Для понимания: в III квартале валовые кредиты бизнеса к ВВП составляли всего 11,4%, тогда как в 2018 году этот показатель был на уровне 25,8%.

Учитывая потребности восстановления экономики, высокую операционную эффективность и прибыльность банковского сектора, наращивание банковского кредитования должно демонстрировать более высокую динамику.

Как и в 2025 году, основные усилия должны быть сконцентрированы вокруг дальнейшего развития и наращивания программ специализированного субсидированного кредитования (ОПК, энергетика, переработка), кредитной поддержки МСБ на территориях, которые были де-оккупированы и/или остаются приближенными к зоне активных боевых действий, поддержки ВПЛ, восстановления поврежденного жилья/инфраструктуры. Это может быть достигнуто за счет активизации кредитования приоритетных сфер государственными банками, запуска Национального учреждения развития, увеличения привлечения иностранных финансовых учреждений в восстановление экономики (предоставление гарантий украинским банкам, выделение непосредственного финансирования производителям, прежде всего ОПК), расширения финансовых инструментов, которые будут поддерживать кредитование, прежде всего страхование военных рисков.

Безусловно, ключевой задачей на 2026 год является ускорение реформ и европейской интеграции.

Мы должны очень плодотворно и результативно использовать время, которое осталось у этой каденции Верховной Рады и Правительства, чтобы сократить отставание от лидеров нашей волны будущего расширения ЕС — Черногории и Албании, которые, по оценкам Еврокомиссии, смогут завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2026 и 2027 году соответственно. Сейчас они впереди, но это не должно нас пугать. Особенно если Правительство выполнит свое политическое обещание — обеспечить до конца 2026 года готовность к вступлению в ЕС на уровне не менее 75%.

Это означает, что в следующие 12 месяцев нам предстоит завершить технические переговоры как минимум по 27 разделам и главам переговорной рамки. Задача непростая, но посильная, если Правительство будет качественно готовить необходимые законопроекты и вовремя принимать собственную нормативную базу, чтобы максимально продвинуться на этом пути.

Необходимой предпосылкой является скорейшее получение в начале кипрского председательства в ЕС решения об открытии технических переговоров по трем последним Кластерам переговорной рамки.

Должны в 2026 году не только отработать и закрыть все предусмотренные на этот период индикаторы в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, но и быстро разобраться с "долгами" 2025 года.

Также среди ключевых приоритетов — войти в новую программу сотрудничества с МВФ. Продолжение пребывания в программе EFF будет мощным позитивным сигналом для других международных партнеров Украины, в частности относительно открытия новых программ поддержки с международными финансовыми организациями.

Должны существенно усилить работу по детенизации и борьбе с коррупцией. Речь идет не только о завершении перезагрузки органов, работающих на этом направлении, но и о практической повседневной работе всей антикоррупционной, правоохранительной и судебной вертикали. Это сквозная задача, которая касается не только очистки системы, наполнения бюджета и возможности увеличивать государственные расходы, в частности на социальные программы и программы поддержки экономики, но и прямо будет влиять на скорость движения в Европейский Союз. В случае продолжения войны дополнительные бюджетные поступления благодаря детенизации пойдут на укрепление обороноспособности государства и обеспечение социальных выплат. При благоприятном, "мирном" сценарии — наряду с внешним финансированием станут основным источником для программ национального восстановления и развития.

Насущная задача — обеспечение бесперебойного финансирования Вооруженных сил и дальнейшее форсированное развитие национального оборонно-промышленного комплекса. В том числе за счет практической реализации преимуществ инициативы Defense.Сіту — специального правового режима, который был введен для предприятий ОПК. Новую динамику должно приобрести сотрудничество с ведущими оборонными компаниями государств-союзников, в частности в части существенного сокращения пути между "меморандумами о намерениях" до открытия в Украине соответствующих производств. Нужно будет принять в конце концов решение об открытии "контролируемого экспорта ВВТ" как источника дополнительных ресурсов для развития отечественных производителей, увеличение программ государственной поддержки (в частности, льготного кредита и лизинга) для предприятий отрасли.

Восстановление и существенное усиление физической защиты объектов энергетики и транспортной инфраструктуры. Эти сферы либо станут гарантом ускорения темпов экономического восстановления, либо "узким горлом" на этом пути. К сожалению, они остаются пока очень уязвимыми, чем и пользуется в очередной раз враг при приближении зимы. Его цель понятна — лишить нас максимум возможностей независимо от того, будет ли агрессора принужден к миру или он будет продолжать войну. Наша цель — усиливать устойчивость и защиту критической инфраструктуры, предлагать дополнительные решения, которые будут обеспечивать возможность реальному сектору работать, пользоваться в необходимых объемах транспортными возможностями для завоза сырья и вывоза готовой продукции.

Должны запустить следующий пакет поддержки прифронтовых территорий, на этот раз уделив внимание решениям в сфере поддержки их экономики. Это — не о "льготах", а о понимании того, что бизнес на линии фронта и бизнес в тылу работают в совершенно разных измерениях и реалиях, и если мы хотим избежать постепенного обезлюдения территорий, где сейчас проживает более 5 млн. человек — то надо предложить решения, которые дадут этим регионам возможность жить и развиваться.

Отрабатывая первоочередные задачи в сфере обороны и экономики, не меньше внимания должны уделить вопросам социальной политики, усиления ее адресности и эффективности. Должны наконец набраться смелости и сделать решительные шаги в тех направлениях, где решения давно уже назрели и даже перезрели.

Убежден, что нам надо системно и безотлагательно пересмотреть модель расчета прожиточного минимума, которая бы отвечала современным европейским подходам, и увеличить его до реального показателя. Конечно, первыми шагами для этого является отвязка прожиточного минимума от применения как единицы для расчета в несоциальных сферах — для штрафов, судебных сборов, заработных плат и других платежей. Соответствующие законопроекты (№13466 и №13467) уже приняты в первом чтении, поэтому рассчитываю, что в следующем году сможем принять их в целом.

Важно

Социальная пенсия в Украине: адвокат рассказала, сколько будут платить в 2026 году

Мы должны полностью пересмотреть подход к расчету общих пенсий и ключевые принципы работы солидарной системы, поскольку они существенно занижают размер пенсий со временем. Нужно увеличить коэффициенты, чтобы достичь замещения пенсией не менее 40% заработка, изменить правила перевода коэффициентов (заработка и стажа) в реальные средства, сделать индексацию прозрачной и справедливой, и в целом пенсионную систему — понятной и простой.

Также мы должны наконец ввести накопительную пенсионную систему, потому что это не только возможность индивидуально накопить себе пенсию и иметь возможность свободно распоряжаться собственными сбережениями. Это еще и мощный инвестиционный ресурс, который развивает экономику и финансовые рынки.

Должны усилить социальную поддержку людей пожилого возраста, в частности урегулировать вопрос предоставления услуг ухода за ними в громадах с учетом лучших мировых практик.

Должны наработать комплекс инициатив для поддержки, интеграции и трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

Необходимо сформулировать ключевые направления для совершенствования восстановления и реабилитации, социальной поддержки и пенсионного обеспечения Защитников и Защитниц Украины.

Должны также принять решение о комплексном и системном осовременивании очень важного законодательства, которым, к сожалению, продолжаем пользоваться еще с советских времен — Жилищного кодекса и Кодекса законов о труде.

Должны сформировать систему эффективной поддержки трудоустройства и занятости всех уязвимых категорий, в частности для внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью, лиц предпенсионного возраста и людей, которые давно не работали, в том числе с привлечением частной инфраструктуры для сопровождения трудоустройства и занятости.

Должны наработать и реализовать механизмы для выполнения законодательных требований о минимальных размерах заработной платы для всей сферы образования: дошкольного, внешкольного, общего, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего.

Должны в следующем году урегулировать вопрос о социальном жилье, а также работать с общинами, давать им стимулы создавать не временные, а долговременные жилищные решения.

В случае продолжения боевых действий отдельным важным направлением станет усиление работы на внешнеполитическом направлении. Сохранение международной коалиции вокруг Украины — необходимое условие поступления финансовой и военной помощи, без которой, будем откровенны, нам сложно будет защищаться. Широкая международная поддержка — одно из важнейших преимуществ нашей страны в переговорном процессе и гарантия того, что украинские национальные интересы будут учтены при заключении окончательного мирного соглашения. В то же время, сохранение благосклонного отношения европейских стран — залог того, что наша интеграция в Европейский Союз не будет искусственно заторможена извне.

Необходимо будет навести порядок в процессе мобилизации. В частности, в вопросе максимальной защиты прав граждан. Должны понимать, что ситуация на передовой напрямую зависит от настроений общества, а враг использует любую возможность для подрыва национального единства и деморализации украинского народа. Следовательно, потребуют дальнейшего усовершенствования как процедуры — акцент должен быть сделан на добровольном характере мобилизации, так и информационная политика.

Необходимо постоянное и исчерпывающее разъяснение гражданам их прав, обязанностей, а главное — цели государственной мобилизационной политики. Важно наладить широкое информирование об условиях прохождения службы, социальных программах, действующих для военнослужащих и ветеранов, их семей. Усилить дисциплинарную ответственность за доказанные нарушения прав граждан, и, одновременно, противоправные действия по отношению к работникам ТЦК. Безжалостно искоренять проявления коррупции и взяточничества в мобилизационной системе.

Очищение власти, борьба с коррупцией и тенью во всех их проявлениях — это второй общественный запрос, который должен быть выполнен в 2026 году независимо от сценария "мира" или "войны".

Буквально каждый социологический опрос фиксирует, что коррупцию наряду с войной граждане определяют как самую большую проблему для развития страны. Это означает, что процессы очистки власти, удаления всех должностных лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, должны продолжаться и усиливаться. Как и реформы в ключевых ведомствах, направленные на повышение эффективности их деятельности, предупреждение и борьбу с коррупцией. В частности, реформа таможни и налоговой путем окончательного принятия законодательных инициатив, направленных на внедрение системной оценки эффективности и результативности их деятельности. Внедрение KPI как инструмента прозрачности, подотчетности и повышения качества управленческих решений в соответствующих органах.

Активная борьба с коррупцией и тенью позволит вернуть доверие общества к государственным институтам и государственной политике, которого уже долгое время очень серьезно не хватает. В то же время, такая политика будет реальным шагом восстановления справедливости. Ведь наряду с миром и очищением власти третий насущный общественный запрос — это запрос на справедливость.

Сейчас очень активно обсуждают возможность проведения выборов в 2026 году. Если нам удастся достичь мирного соглашения или хотя бы решения о прекращении огня, вопрос выборов станет само собой разумеющимся. Их нужно будет организовать и провести, ведь выборы — неотъемлемый и ключевой институт, который отличает демократии от других форм государственного правления. Собственно, за демократическую страну, право самим выбирать свою власть, курс, будущее — мы сейчас и боремся с агрессором.

Другое дело — если проводить выборы во время открытой и масштабной войны, как сейчас. Во время вражеских обстрелов организовать этот процесс будет крайне рискованно и сложно. По меньшей мере, с точки зрения того, чтобы было обеспечено право избирать для каждого совершеннолетнего гражданина, как того требует Конституция. На мой взгляд, именно гарантии избирательного права должны стать приоритетом при подготовке законодательства о выборах в особый период, над которым призвана работать группа народных депутатов, экспертов и общественных деятелей во главе с Первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины Александром Корниенко.

Что касается так называемой "повестки дня" выборов, то, на мой взгляд, она как раз и будет определяться теми самыми базовыми общественными запросами — на мир, очищение, справедливость и развитие. Убежден, что победу одержат именно те политики и партии, которые максимально четко и понятно дадут на них ответ.

Лично я хочу жить в мирной цивилизованной европейской Украине, которая имеет надежные гарантии безопасности от партнеров. В государстве, которое заботится о своих гражданах и проводит справедливую, ответственную и понятную политику для национального бизнеса, инвесторов и общества. В современной, развитой, безопасной и гуманной стране, в которой защищены и обеспечены права человека. Это моя программная цель.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно