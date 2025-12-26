Поддержите нас UA
Налоги в 2026 году, финансирование ВСУ, новые зарплаты учителей и пенсии: интервью с Гетманцевым (видео)

Фото: коллаж Фокус

Новым гостем эфира стал Даниил Гетманцев, народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Вопросы задавала главный редактор Фокуса Мария Скибинская.

— Данило, здравствуйте!

 — Здравствуйте! Слава Украине!

— Рады видеть вас в Фокусе. Сегодня будем говорить о бюджете, выплатах военным, будем говорить о мобилизации, социальных выплатах людям, пострадавшим от войны, а также о пенсиях и налогах.

Даниил Гетманцев в интервью Фокусу