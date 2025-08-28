Социальная пенсия в Украине: адвокат рассказала, сколько будут платить в 2026 году

В Украине продолжают выплачивать пенсии и социальные пособия. На 2026 год предусмотрено теоретическое повышение социальной выплаты на 203 гривны.

Для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не накопили необходимого страхового стажа, предусмотрена социальная пенсия. Об этом сообщила адвокат Ольга Брус в комментарии изданию УНИАН.

Уже в 2026 году размер таких выплат может увеличиться.

По словам юристки, Кабинет министров уже утвердил бюджетную декларацию на 2026–2028 годы. Этот документ определяет ключевые параметры бюджетной политики и служит базой для формирования государственного бюджета.

Брус подчеркнула, что размер социальной пенсии напрямую зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На 2026 год предусмотрено его повышение на 203 гривны — с нынешних 2361 до 2564 гривен.

"Теоретически социальная пенсия также может вырасти на 203 гривны", — отметила адвокат.

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.

