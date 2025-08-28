Соціальна пенсія в Україні: адвокат розповіла, скільки платитимуть у 2026 році

В Україні продовжують виплачувати пенсії та соціальні допомоги. На 2026 рік передбачено теоретичне підвищення соціальної виплати на 203 гривні.

Для громадян, які досягли пенсійного віку, але не накопичили необхідного страхового стажу, передбачена соціальна пенсія. Про це повідомила адвокат Ольга Брус у коментарі виданню УНІАН.

Уже 2026 року розмір таких виплат може збільшитися.

За словами юристки, Кабінет міністрів уже затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Цей документ визначає ключові параметри бюджетної політики і слугує базою для формування державного бюджету.

Брус підкреслила, що розмір соціальної пенсії безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На 2026 рік передбачено його підвищення на 203 гривні — з нинішніх 2361 до 2564 гривень.

"Теоретично соціальна пенсія також може зрости на 203 гривні", — зазначила адвокат.

