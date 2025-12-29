Новый подход к подсчету населения: в 2026 году Госстат использует данные мобильных операторов

В 2026 году правительство поручило Государственной службе статистики провести ряд экспериментальных исследований с использованием современных источников данных, в частности информации мобильных операторов для оценки численности населения Украины.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, недавно Кабинет Министров Украины утвердил План государственных статистических наблюдений на 2026 год. В документе определено, какие именно статистические исследования будут проводиться в течение года и какие официальные показатели по их итогам будут обнародованы.

В Госстате объясняют, что План-2026 фактически является "дорожной картой" государственной статистики на следующий год. Он содержит детальное описание каждого наблюдения — от цели проведения и методологии до источников информации и нормативных актов Европейского Союза, на которые опирается статистика.

Отдельно в документе прописано, какие именно статистические показатели станут публичными. Для каждого из них определена дата публикации на официальном сайте Госстата, периодичность обновления, а также конкретный набор открытых данных, в рамках которого информация будет доступна пользователям.

В то же время в службе предостерегают, что из-за условий особого периода или чрезвычайного положения сроки обнародования и перечень показателей могут меняться. Более того, о любых корректировках обещают сообщать заранее через официальные каналы.

Отдельное внимание в Плане-2026 уделили экспериментальным государственным статистическим наблюдениям. Именно в их рамках Госстат будет тестировать современные подходы, которые уже активно используются в европейской статистической практике. В частности, речь идет о таких исследованиях:

оценка численности населения на основе данных операторов мобильной связи;

общественное здоровье;

статистика доходов и условий жизни населения (EU-SILC);

мультииндикаторное кластерное обследование домохозяйств (МИКС);

интегрированная краткосрочная статистика предприятий;

интегрированная статистика сельскохозяйственных хозяйств;

деятельность предприятий железнодорожного и авиационного транспорта;

расчет потребительских цен с использованием административных данных и автоматического анализа интернет-ресурсов;

статистика выполнения научных работ и предоставления международной помощи;

водные ресурсы, водоснабжение и водоотвод.

В Госстате отмечают, что введение таких подходов должно сделать статистику более оперативной и точной, особенно в условиях, когда традиционные методы сбора данных ограничены.

"План-2026 содержит информацию о наборах данных и метаданных, которые Госстат передает в Евростат в соответствии со Сборником статистических требований ЕС, который является приложением к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Это обеспечивает согласованность украинской официальной статистики с европейской статистической системой и выполнение обязательств Украины в сфере статистики", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что, по данным Reuters, Украина приближается к демографическому кризису из-за потерь населения от войны, массовой миграции и низкой рождаемости.

Также эксперты сообщали, что демографический потенциал Украины вряд ли удастся восстановить в обозримом будущем.