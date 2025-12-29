Новий підхід до підрахунку населення: у 2026 році Держстат використає дані мобільних операторів

У 2026 році уряд доручив Державній службі статистики провести низку експериментальних досліджень із використанням сучасних джерел даних, зокрема інформації мобільних операторів для оцінки чисельності населення України.

Як повідомляє Державна служба статистики України, нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив План державних статистичних спостережень на 2026 рік. У документі визначено, які саме статистичні дослідження проводитимуться протягом року та які офіційні показники за їх підсумками будуть оприлюднені.

У Держстаті пояснюють, що План-2026 фактично є "дорожньою картою" державної статистики на наступний рік. Він містить детальний опис кожного спостереження — від мети проведення і методології до джерел інформації та нормативних актів Європейського Союзу, на які спирається статистика.

Окремо в документі прописано, які саме статистичні показники стануть публічними. Для кожного з них визначено дату публікації на офіційному сайті Держстату, періодичність оновлення, а також конкретний набір відкритих даних, у межах якого інформація буде доступна користувачам.

Водночас у службі застерігають, що через умови особливого періоду або надзвичайного стану строки оприлюднення та перелік показників можуть змінюватися. Ба більше, про будь-які коригування обіцяють повідомляти заздалегідь через офіційні канали.

Окрему увагу в Плані-2026 приділили експериментальним державним статистичним спостереженням. Саме в їх межах Держстат тестуватиме сучасні підходи, які вже активно використовуються в європейській статистичній практиці. Зокрема, йдеться про такі дослідження:

оцінка чисельності населення на основі даних операторів мобільного зв’язку;

громадське здоров’я;

статистика доходів і умов життя населення (EU-SILC);

мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств (МІКС);

інтегрована короткотермінова статистика підприємств;

інтегрована статистика сільськогосподарських господарств;

діяльність підприємств залізничного та авіаційного транспорту;

розрахунок споживчих цін із використанням адміністративних даних та автоматичного аналізу інтернет-ресурсів;

статистика виконання наукових робіт і надання міжнародної допомоги;

водні ресурси, водопостачання та водовідведення.

У Держстаті наголошують, що запровадження таких підходів має зробити статистику більш оперативною та точною, особливо в умовах, коли традиційні методи збору даних обмежені.

"План-2026 містить інформацію про набори даних і метадані, які Держстат передає до Євростату відповідно до Збірника статистичних вимог ЄС, що є додатком до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це забезпечує узгодженість української офіційної статистики з європейською статистичною системою та виконання зобов’язань України у сфері статистики", — йдеться в дописі.

