На порозі катастрофи: Reuters прогнозує скорочення населення України до 25 млн

Україна котиться до демографічної катастрофи, оскільки десятки тисяч, якщо не сотні, її громадян загинули через війну, мільйони покинули країну в пошуках безпечніших місць, а ті, хто залишився, не поспішають народжувати.

Такого висновку підводить Reuters на прикладі лише одного невеликого містечка Гоща в Рівненській області з населенням 8000 осіб, де 2025 року народилося усього 139 дітей (164 — 2024-го), а ще понад 10 років тут з'являлися на світ понад 400 малюків.

Гінеколог Євген Хеккель констатує той факт, що війна забирає тих, хто мав поповнити генофонд: молоді чоловіки гинуть на фронті.

За даними Інституту демографії Національної академії наук України, населення України, яке становило 42 мільйони осіб до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, вже скоротилося до менш ніж 36 мільйонів осіб, включно з кількома мільйонами на територіях, окупованих Росією. За оцінками Мінсоцполітики, до 2051 року ця цифра скоротиться до 25 мільйонів.

Відео дня

Згідно з оцінками 2024 року, представленими в "Довіднику ЦРУ по світу", у країні найвищий рівень смертності та найнижчий рівень народжуваності у світі: на кожне народження припадає близько трьох смертей.

Громадяни України масово залишають свої домівки та міста в пошуках порятунку від війни та корупції Фото: Flickr

За оцінками уряду, середня тривалість життя чоловіків в Україні знизилася з 65,2 років до війни до 57,3 років 2024 року. У жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 років.

Експерти зазначають, що після завершення війни Україні знадобляться мільйони робочих рук, щоб відновлювати зруйновану інфраструктуру, житло, економіку, і з цим буде гостра проблема. Уже вголос говорять про те, що без залучення трудових мігрантів не обійтися.

Але навіть за умови, якщо люди почнуть повертатися, до 2040 року кількість населення може зрости до 34 млн. При збереженні ж поточної динаміки воно ризикує скоротитися до 29 мільйонів до того ж періоду.

Скорочення населення України: справа не тільки у війні

Однак не війною єдиною. Як підкреслюють журналісти, Україна, населення якої 2001 року перевищувало 48 мільйонів осіб, зіткнулася з демографічним спадом задовго до початку конфлікту. Люди почали масово виїжджати з країни через неможливість нормально заробити, корупцію та інші проблеми.

Повномасштабне вторгнення тільки посилило цю картину. Близько 5,2 мільйона українців, які залишили країну після початку війни з Росією, залишаються за кордоном, здебільшого в європейських країнах, включно з РФ, Німеччиною та Польщею.

З них від 1,7 до 2,7 мільйона залишаться за кордоном, і до них після закінчення війни можуть приєднатися сотні тисяч дорослих чоловіків, яким наразі заборонено залишати країну.

За словами заступника директора Інституту демографії Національної академії наук України Олександра Гладуна, демографічна криза посилюється тим, що з 2022 року серед біженців непропорційно більшу частку становлять молоді жінки.

Згідно з торішнім прогнозом ООН, до 2100 року населення України скоротиться до 9-23 мільйонів осіб.

Раніше демограф Елла Лібанова назвала чинники, які можуть мотивувати українців повернутися з-за кордону після війни, а також пояснила, чому не варто чекати різкого сплеску народжуваності після того, як настане мир.