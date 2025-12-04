На пороге катастрофы: Reuters прогнозирует сокращение населения Украины до 25 млн

Украина катится к демографической катастрофе, поскольку десятки тысяч, если не сотни, ее граждан погибли из-за войны, миллионы покинули страну в поисках более безопасных мест, а те, кто остался, не спешат рожать.

К такому выводу подводит Reuters на примере всего одного небольшого городка Гоща в Ровненской области с населением 8000 человек, где в 2025 году родилось лишь 139 детей (164 – в 2024-м), а еще более 10 лет тут появлялись на свет свыше 400 малышей.

Гинеколог Евгений Хеккель констатирует тот факт, что война уносит тех, кто должен был пополнить генофонд: молодые мужчины гибнут на фронте.

По данным Института демографии Национальной академии наук Украины, население Украины, составлявшее 42 миллиона человек до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, уже сократилось до менее 36 миллионов человек, включая несколько миллионов на территориях, оккупированных Россией. По оценкам Минсоцполитики, к 2051 году эта цифра сократится до 25 миллионов.

Согласно оценкам 2024 года, представленным в "Справочнике ЦРУ по миру", в стране самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире: на каждое рождение приходится около трех смертей.

Граждане Украины массово покидают свои дома и города в поисках спасения от войны и коррупции

По оценкам правительства, средняя продолжительность жизни мужчин на Украине снизилась с 65,2 лет до войны до 57,3 лет в 2024 году. У женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 лет.

Эксперты отмечают, что после завершения войны Украине понадобятся миллионы рабочих рук, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру, жилье, экономику, и с этим будет острая проблема. Уже вголос говорят о том, что без привлечения трудовых мигрантов не обойтись.

Но даже при условии, если люди начнут возвращаться, к 2040 году количество населения может вырасти до 34 млн. При сохранении же текущей динамики оно рискует сократиться до 29 миллионов к тому же периоду.

Сокращение населения Украины: дело не только в войне

Однако не войной единой. Как подчеркивают журналисты, Украина, население которой в 2001 году превышало 48 миллионов человек, столкнулась с демографическим спадом задолго до начала конфликта. Люди начали массово уезжать из страны из-за невозможности нормально заработать, коррупции и прочих проблем.

Полномасштабное вторжение только усугубило эту картину. Около 5,2 миллиона украинцев, покинувших страну после начала войны с Россией, остаются за рубежом, в основном в европейских странах, включая РФ, Германию и Польшу.

Из них от 1,7 до 2,7 миллиона останутся за границей, и к ним после окончания войны могут присоединиться сотни тысяч взрослых мужчин, которым в настоящее время запрещено покидать страну.

По словам заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна, демографический кризис усугубляется тем, что с 2022 года среди беженцев непропорционально большую долю составляют молодые женщины.

Согласно прошлогоднему прогнозу ООН, к 2100 году население Украины сократится до 9–23 миллионов человек.

Ранее демограф Элла Либанова назвала факторы, которые могут мотивировать украинцев вернуться из-за границы после войны, а также объяснила, почему не стоит ждать резкого всплеска рождаемости посте того, как наступит мир.