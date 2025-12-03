Украинцы за границей: эксперт назвала факторы, от которых зависит возвращение домой

После начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2022 года не менее 4,5 млн украинцев выехали за границу в поисках убежища. За почти четыре года большой войны люди там уже адаптировались и начали строить новую жизнь.

Несмотря на это многие все же могут вернуться домой после окончания боевых действий, но только в том случае, если сойдутся несколько ключевых факторов. Какие именно, рассказала в интервью "РБК-Украина" директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова.

Главным фактором для большинства семей станет безопасность, который впереди всех остальных идет с большим отрывом. Причем опасность будет оцениваться как на текущий момент, так и с перспективой на будущее.

"Агрессивный ведь сосед, к сожалению, возле нас, останется. И есть риск того, что через три-пять-десять лет мы получим новую серию конфликтов. От этого не застрахованы ни мы, ни Европа. Но это уже другой вопрос. То есть фактор безопасности играет огромную роль", – объяснила Либанова.

Второй момент – жилье и работа, которые для многих фактически стоят на одном уровне. По словам демографа, если жилье уцелело, то шансы на возвращение достаточно высоки.

"Если жилье разрушено или его не было совсем, а там более-менее нормальное, пусть и арендованное, то возвращение под вопросом", – констатирует она.

Еще один фактор – перспективы для детей.

"Когда в 2023 году была небольшая волна возвращений, возвращались преимущественно с детками среднего возраста. И часто на возвращении настаивали дети, им там не понравилось", – говорит демограф.

Одним из чувствительных факторов при принятии решения вернуться или нет, станет то, вся семья уехала за границу или нет:

"Если уехала вся семья, шансы на возвращение тают. А если здесь осталась часть семьи (сестры, братья, родители), тогда вероятность возвращения есть".

Либанова выразила надежду, что в Украину вернутся наиболее квалифицированные кадры: врачи, юристы и другие, потому что они из-за переезда больше потеряли.

"Они там работают, но не по специальности, и это их не устраивает. Представители сферы услуг, например, мастера маникюра, не вернутся – они там больше получают", – подчеркнула эксперт.

А вот что ее серьезно тревожит, так это вероятная новая волна миграции после того, как огонь прекратиться. И речь идет о мужчинах, которые после того, как откроются границы, уедут к своим семьям и воссоединятся за рубежом, а не в Украине.

"Это большой потенциал – примерно миллион мужчин, специалистов трудоспособного возраста", – объяснила Либанова.

