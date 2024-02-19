Во время войны численность населения Украины существенно сократилась — влияет отток граждан за границу, а также потери в результате боевых действий и обстрелов со стороны агрессора. Эксперты не исключают, что население страны может сократиться еще на треть. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "С каждым годом украинцев меньше. Как преодолеть демографический кризис в Украине".

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По мнению Эллы Либановой, директора Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины, сейчас в Украине могут находиться 34-35 миллионов человек. Но, говорит демограф, это очень приблизительные цифры — плюс-минус миллион.

"Ключевым фактором влияния на демографическую ситуацию, безусловно, является миграция. По состоянию на декабрь 2023 года в Европе находилось 4,3 млн украинцев со статусом временной защиты плюс 2,5-3 млн трудовых мигрантов. Но ведь ЕС — это не все. Еще есть Великобритания, США, Канада и другие страны — это еще плюс миллион. Что касается РФ, то там картина крайне непонятна, но миллион, я думаю, там есть. Вот и считайте — около 9 млн украинцев сегодня находятся за пределами страны", — отметила эксперт в разговоре с Фокусом.

Каждый день боевых действий увеличивает количество тех, кому некуда возвращаться, и тех, кто еще лучше адаптировался на новом месте

Правда, прогнозы о сокращении населения после войны еще на треть Элла Либанова не поддерживает. По ее мнению, население может сократиться максимум на 3-4 млн, но это самый пессимистичный прогноз. "Украина находится в центре Европы, у нас прекрасный климат, природа и природные ресурсы — поэтому, думаю, после войны у нас все будет хорошо, — отметила Либанова, — Хотя здесь многое зависит от того, когда именно закончится война. Каждый день боевых действий и уничтожения украинской инфраструктуры уменьшает вероятность возвращения украинцев домой: во-первых, увеличивается количество тех, кому некуда возвращаться, во-вторых, улучшается адаптация беженцев на новых местах".

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Напомним, по прогнозам экспертов, демографические проблемы будут в Украине основными после войны, поэтому нужно начинать их решать уже сейчас.

Как ранее писал Фокус, европейским странам запускать программы натурализации гораздо выгоднее, чем предоставлять убежище беженцам. Новые граждане — это трудовые ресурсы, а дети, которые, кстати, очень быстро адаптируются, — демографический потенциал.