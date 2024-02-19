Під час війни кількість населення України суттєво скоротилася — впливає відтік громадян за кордон, а також втрати внаслідок бойових дій і обстрілів із боку агресора. Експерти не виключають, що населення країни може скоротитися ще на третину. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "З кожним роком українців менше. Як подолати демографічну кризу в Україні".

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На думку Елли Лібанової, науковиці, директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, наразі в Україні можуть перебувати 34-35 мільйонів людей. Але, каже демографка, це дуже приблизні цифри — плюс-мінус мільйон.

"Ключовим чинником впливу на демографічну ситуацію, безумовно, є міграція. Станом на грудень 2023 року в Європі перебувало 4,3 млн українців зі статусом тимчасового захисту плюс 2,5-3 млн трудових мігрантів. Але ж ЄС — це не все. Ще є Велика Британія, США, Канада й інші країни — це ще плюс мільйон. Щодо РФ, то там картина вкрай незрозуміла, але мільйон, я думаю, там є. От і рахуйте — близько 9 млн українців сьогодні перебувасють за межами країни", — зазначила експертка в розмові з Фокусом.

Кожен день бойових дій збільшує кількість тих, кому нема куди повертатися, і тих, хто ще краще адаптувався на новому місці

Щоправда, прогнози щодо скорочення населення після війни ще на третину Елла Лібанова не підтримує. На її думку, населення може скоротитися максимум на 3-4 млн, але це найпесимистічніший прогноз. "Україна розташована в центрі Європи, у нас прекрасний клімат, природа й природні ресурси — тож, думаю, після війни в нас все буде добре, — зазначила Лібанова. — Хоча тут багато залежить від того, коли саме закінчиться війна. Кожен день бойових дій і знищення української інфраструктури зменшує вірогідність повернення українців додому: по-перше, збільшується кількість тих, кому нема куди повертатися, по-друге, покращується адаптація біженців на нових місцях".

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Нагадаємо, за прогнозами експертів, демографічні проблеми будуть в Україні основними після війни, тому потрібно починати їх вирішувати вже зараз.

Як раніше писав Фокус, європейським країнам запускати програми натуралізації набагато вигідніше, ніж надавати притулок біженцям. Нові громадяни — це трудові ресурси, а діти, які, до речі, дуже швидко адаптуються, — демографічний потенціал.