Думки
Демографія й демократія. Вісім великих завдань для України
Заступник виконавчого директора в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован виділив ті завдання, вирішенням яких має займатися Україна просто зараз.
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Мені здається, що перед нами зараз одночасно стоять декілька важливих великих завдань:
- Виграти війну проти агресора, включаючи забезпечення гарантій безпеки та справедливості (через міжнародний трибунал для злочинців) після війни й отримання компенсацій\репарацій для відбудови країни.
- Поки країна воює, забезпечувати наявність фінансових ресурсів (зокрема від донорів) для підтримки макрофінансової стабільності в країні та для fast recovery.
- Побудувати стійку й ефективну інституційну архітектуру для повноцінного відновлення країни.
- Забезпечити верховенство права в Україні.
- Провести структурні й інституційні економічні реформи для модернізації країни та суспільства й побудови більш стійкої та інноваційної економіки.
- Зрозуміти, що демографічні проблеми будуть основними після війни, та почати їх вирішувати вже зараз.
- Забезпечити стійкішу демократизацію суспільства та розвиток громадянського суспільства.
- Побудувати основи для пришвидшення процесу вступу до ЄС (і НАТО).
Що я пропустив?
Яким із цих завдань займаєтеся саме ви?
Україна після війни: скільки мільярдів знадобиться на відновлення країни