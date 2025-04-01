Путін залишився без Ле Пен: як вирок лідерці ультраправих Франції вплине на Європу та Україну

Related video

У Франції цікавий розвиток політичної ситуації — суд визнав Марін Ле Пен, лідерку французької ультраправої партії "Національне об’єднання", винною в розтраті грошей ЄС і заборонив їй в наступні 5 років займати державні позиції в країні, що майже напевно унеможливлює її участь у наступних президентських виборах в країні у 2027 році.

Суд визнав, що за допомогою фіктивних контрактів і посад партія Ле Пен привласнила приблизно 4,4 мільйона євро з фондів ЄС для ведення своєї діяльності у Франції — ці ресурси були призначені для помічників, що мали допомагати депутатам Європейського парламенту в їхній роботі. Натомість, як заявили судді, Ле Пен та її однопартійці використали ці кошти для оплати працівників партії, які не були залучені до роботи в парламенті.

Як результат, Ле Пен також отримала чотири роки тюремного ув’язнення, з яких половина — умовно. Судді застосували до заборони Ле Пен принцип "негайного виконання", що означає, що вона набуває чинності негайно, навіть якщо Ле Пен оскаржить рішення, ухвалене в понеділок. Її тюремний вирок тим часом залишається умовним до завершення апеляційного процесу.

Одним суперником менше у Емманюеля Макрона Фото: RFI

Це сильний удар по правому руху в Європі — Ле Пен вважалася однією з фавориток президентських перегонів у Франції. Багато моїх друзів у Франції вважали неминучим її майбутнє президенство.

Разом із Ле Пен перед судом постали ще 24 чиновники "Національного об’єднання", включно з дев’ятьма нинішніми або колишніми депутатами Європарламенту.

Зрозуміло, що Ле Пен спробує оскаржити рішення. Однак заборона залишатиметься чинною до завершення апеляційного процесу.

І це непогано для України.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо