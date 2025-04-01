Путин остался без Ле Пен: как приговор лидеру ультраправых Франции повлияет на Европу и Украину

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Во Франции интересное развитие политической ситуации — суд признал Марин Ле Пен, лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение", виновной в растрате денег ЕС и запретил ей в следующие 5 лет занимать государственные позиции в стране, что почти наверняка делает невозможным ее участие в следующих президентских выборах в стране в 2027 году.

Суд признал, что с помощью фиктивных контрактов и должностей партия Ле Пен присвоила около 4,4 миллиона евро из фондов ЕС для ведения своей деятельности во Франции — эти ресурсы были предназначены для помощников, которые должны были помогать депутатам Европейского парламента в их работе. В то же время, как заявили судьи, Ле Пен и ее однопартийцы использовали эти средства для оплаты работников партии, которые не были привлечены к работе в парламенте.

Как результат, Ле Пен также получила четыре года тюремного заключения, из которых половина — условно. Судьи применили к запрету Ле Пен принцип "немедленного исполнения", что означает, что он вступает в силу немедленно, даже если Ле Пен обжалует решение, принятое в понедельник. Ее тюремный приговор тем временем остается условным до завершения апелляционного процесса.

Одним соперником меньше у Эмманюэля Макрона Фото: RFI

Это сильный удар по правому движению в Европе — Ле Пен считалась одной из фавориток президентской гонки во Франции. Многие мои друзья во Франции считали неизбежным ее будущее президентство.

Вместе с Ле Пен перед судом предстали еще 24 чиновника "Национального объединения", включая девять нынешних или бывших депутатов Европарламента.

Понятно, что Ле Пен попытается обжаловать решение. Однако запрет будет оставаться в силе до завершения апелляционного процесса.

И это неплохо для Украины.

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