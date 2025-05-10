Украина не отказывается от доллара в пользу евро: почему нужно читать статьи, а не только заголовки

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Неудачные заголовки статей

Насколько я понимаю, во многих медиа есть отдельные люди, ответственные за заголовки. Это не обязательно журналисты или редакторы. Часто это просто те, кто имеет талант к "креативу" или тонкому (иногда слишком тонкому) юмору.

К сожалению, в цифровую эпоху, когда медиа борются за клики, главной целью заголовка становится не передача содержания, а привлечение внимания, чтобы читатель нажал. И неважно, насколько заголовок соответствует реальному содержанию текста.

Помню свое первое интервью на должности в НБУ весной 2014 года. Меня спросили, на кого мы ориентируемся в разработке стратегии финансового сектора. Я откровенно ответил: "Конечно, хотелось бы иметь задачи из повестки дня ЕЦБ или Бундесбанка. Но если сравнить наш спектр вызовов с другими странами, то мы наверняка ближе к Пакистану".

Напомню, что это было в ситуации кризиса 2014 года, на фоне начала войны, оккупации Крыма, проблем у банков, девальвации и так далее. Как результат, полное интервью о реформах вышло с заголовком: "НБУ берет пример с Пакистана в реформировании финансового сектора". Заголовок и содержание — это "две большие разницы", как говорят в Одессе.

Но кликбейтность — это еще полбеды. Значительно хуже то, что большинство людей статьи вообще не читают. И формируют представление о содержании только на основе заголовка.

Вчера Reuters опубликовал материал с довольно провокационным заголовком: "Ukraine considers shift from dollar to euro amid geopolitical realignments". Прямой перевод: "Украина рассматривает переход от доллара к евро на фоне геополитической переориентации".

Это некорректный, несвоевременный и политизированный заголовок, который не соответствует содержанию текста, но точно привлекает внимание. Особенно на фоне новости о подписании/ратификации нашего "минерального соглашения" с США.

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Доллар летит в пропасть: каково влияние Дональда Трампа на главную мировую валюту

На самом деле контент статьи — не о решении Украины, а о более широком глобальном контексте. В ней отмечается, что в то время, когда доллар остается доминирующей валютой в международной торговле и резервной политике, торговые войны и геополитическая фрагментация заставила некоторых наблюдателей поставить под сомнение будущую роль доллара как мировой резервной валюты.

Что касается Украины, то речь идет о том, что из-за потенциального членства в ЕС, усиления оборонного сотрудничества с Европой НБУ начал исследование возможности (explores potential approaches) ориентации на евро в качестве референтной валюты.

Фраза "explores potential approaches" означает именно предварительную фазу анализа — исследование вариантов, без каких-либо обязательств.

Если бы речь шла о "NBU considers pegging hryvnia to euro", это уже могло бы быть сигналом для рынка и намеком на реальность такого решения в перспективе. Но мы сейчас точно не там.

Поэтому выбор слова "explores" — это сознательная коммуникационная стратегия: потенциально запустить дискуссию, но не фиксировать позицию.

Это очень важное различие, особенно в финансово-политическом контексте, где даже отдельная фраза может вызвать волны на рынке.

Да, и эта работа сложная, и требует серьезной подготовки, но это точно не "отказ от доллара". Но кто читает дальше заголовка?

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