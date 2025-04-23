Украинцам доступен довольно ограниченный арсенал для осуществления инвестиций, однако сейчас есть инструменты, позволяющие гражданам получать неплохую доходность. Как и куда вложить средства, на какой период лучше открыть депозит, стоит ли покупать золотые слитки и иностранную валюту, исследовал Фокус.

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Валютные колебания из-за обострения политических реалий и торговой войны США с Китаем и другими странами усиливаются. Это влияет и на украинский валютный рынок, где в последние недели уверенно укрепление позиций демонстрирует евровалюта. 23 апреля официальный курс евро — 47,71 грн за доллар, и эксперты говорят, что в ближайшее время евро будет интереснее для инвесторов, чем доллар США. Что происходит с валютами, какие варианты инвестирования для гривны выгодны сегодня и стоит ли вкладываться в золото и криптоактивы?

Депозитам — рост: как и почему меняются ставки по вкладам

Инфляция в Украине растет — в марте достигла 14,6% (год к году). На этом фоне НБУ оставил в апреле неизменной учетную ставку — 15,5%. По мнению специалистов Нацбанка, это будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5%.

Между тем, ставки по срочным вкладам физических лиц растут — так банки реагируют на инфляционное давление и политику НБУ по сохранению уровня учетной ставки. Уже в конце марта банки подтянули ставки по годовым и полугодовым вкладам на 0,5-1 п.п. Сейчас ожидается новая волна повышения ставок."Прогнозы свидетельствуют о возможном дальнейшем росте ставок при условии сохранения инфляционного давления и адаптации банков к новым рыночным условиям", — отметил Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

Учитывая инфляцию многие депозитные предложения не принесут инвесторам реального дохода, говорят специалисты Фото: Getty Images

В целом в банках говорят, что наибольшей популярностью пользуются вклады в гривне на срок 3-6 месяцев. "Доля срочных депозитов в общем объеме средств населения составляет 34-35% по банковской системе. Чаще всего клиентов-физлиц интересуют вклады на 3 месяца, меньший приоритет у вкладов на 6 мес и на более длительный срок", — отметил Руслан Левчин, начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка.

Максимальные ставки банки часто предлагают по гривневым вкладам на срок 3-5 месяцев, поэтому сохраняется самая высокая заинтересованность в таких депозитах. "Обычно физические лица выбирают срочные депозиты с фиксированной процентной ставкой, обеспечивающие надежный и гарантированный доход. В основном, это вклады в национальной валюте сроком до 6 месяцев, где банки предлагают максимальные ставки. Валютные депозиты менее популярны, однако для вкладчиков, которые имеют сбережения в иностранной валюте, они интересны, особенно в условиях колебаний национальной валюты", — отметил Супрунович.

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Однако не всегда уровень ставок в банках покрывает инфляцию: если взглянуть на условия банков, то в крупных государственных банках по годовому вкладу ставка 13%, а в банках с иностранным капиталом — вообще менее 7% годовых. То есть ставки по депозитам в крупных банках отстают от темпов инфляции. А с учетом налога на доходы от депозита (23% от суммы доходов отчисляется — это 18% НДФЛ и 5% военный сбор) говорить о сверхприбыли от вкладов не приходится.

Налогообложение вкладов уменьшает доход вкладчика на 23% Фото: Getty Images

"Покрытие официальной инфляции, которая приблизилась к 15%, и отставание депозитных ставок от фактического темпа повышения потребительских цен и стоимости жизни, которые оцениваются в 17-20%, вообще трудно называть "привлекательными условиями", а тем более "инструментом получения пассивного дохода в гривне". Необходимость уплаты налогов с таких доходов ставит депозиты в заведомо проигрышное положение даже по отношению к ОВГЗ в случае почти сопоставимых номинальных ставок доходности. Доходность валютных депозитов остается символической и не способна покрыть рисков связывания ликвидности", — рассказали Фокусу аналитики КИТ Group.

Альтернативой депозитам эксперты называют государственные облигации (ОВГЗ). Ставки по военным облигациям выглядят приятнее депозитных, однако и срок погашения бумаг — дольше. Например, 22 апреля Минфин провел аукцион по размещению ОВГЗ, где ставка по бумагам на 427 дней со ставкой 16,35%, на 630 дней со ставкой 17,1% и с погашением через 1085 дней — со ставкой 17,8%. Однако эксперты не склонны рекомендовать вкладывать средства в такие долгосрочные инструменты. Зато говорят о целесообразности покупки ОВГЗ с меньшим сроком погашения — до 6 месяцев.

Более интересной, чем депозиты, может быть инвестиция в покупку ОВГЗ Фото: pixabay.com

Как пояснили Фокусу аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине, сегодня можно рассматривать краткосрочные вложения в гривневые инструменты сроком не более 1-4 месяцев. Это касается в том числе и государственных облигаций. "По ОВГЗ будет логичной тактикой приобрести бумаги для "временной парковки" свободных средств без валютных и курсовых рисков. Доходность ОВГЗ сейчас способна как минимум покрыть инфляцию. Более долгосрочные гривневые вложения, по нашему мнению, рисковые ввиду вероятного ускорения инфляции и возможного курсового сдвига во втором полугодии, вероятно, осенью", — считают аналитики компании.

Валюта в портфеле инвесторов: покупать ли доллары или лучше обратить внимание на евро

В апреле на валютном рынке евровалюте удалось существенно улучшить свои позиции, в частности благодаря фактору "пошлин Трампа". Эксперты говорят: теперь евровалюта находится в лучшей ситуации, чем американский доллар. Ведь начатая президентом США Дональдом Трампом торговая война с Китаем и другими странами влияет на то, что во всем мире инвесторы решают выйти из долларовых инвестиций, пока не утихнет "тарифная буря".

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В Украине также сейчас евро укрепляется. "На евро в Украине влияют международные котировки евро против доллара, где сейчас наблюдается очень высокая волатильность и глобальные движения основных валют мира из-за тарифных войн Трампа со всем миром и Китаем в частности", — отметил в комментарии Фокусу дилер департамента глобальных рынков ОТП БАНК Антон Куренной.

Доллар все еще остается главной валютой в мире, и эксперты не советуют отказываться от инвестиций в американскую валюту Фото: unsplash.com

Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка, также отмечает, что главная причина усиления позиций евро — это новая торговая политика США, которая создает предпосылки для глобальных вызовов доллару. Именно поэтому для накоплений эксперты советуют выбирать несколько иностранных валют. Пока нет причин отказываться от доллара, но обратить внимание на евро, швейцарские франки и британский фунт стерлингов инвесторам стоит.

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По мнению аналитиков КИТ Group, в условиях глобальной политической неопределенности и структурного ослабления доллара оптимальной стратегией остается мультивалютный портфель. "Мы видим тренд на рост спроса на евро — не только в Украине, но и в глобальном измерении. На практике это означает возможность использовать доллар как валюту ликвидности или хеджа, а евро — для длительных накоплений", — объясняют аналитики компании.

Евровалюта улучшает свои позиции благодаря потерям доллара на фоне торговой войны, начатой Трампом Фото: Pixabay

Также финансисты считают, что криптовалюты тоже могут быть в портфелях инвесторов, а внимание следует обратить внимание стейблкоины, привязанные к надежным активам, прежде всего USDC. "Что касается классической крипты (ВТС, ETH и т.д.) и производных активов на их основе — это уже больше инвестиционные инструменты. Их выбор — вопрос вкуса конкретного инвестора, его аппетита к риску и готовности к волатильности. Но помните главное: любой криптоактив — стейблкоины или классическая крипта — не замена привычным фиатным валютам, а дополнительный уровень валютной диверсификации и поддержки ликвидности своего портфеля сбережений", — прокомментировали аналитики КИТ Group.

Золотой запас: как золото реагирует на политические риски и покупать ли слитки в банках

На фоне высоких геополитических и экономических рисков золото все чаще интересует инвесторов, а цена на металл уже обновила исторический максимум — 21 апреля превысила 3400 долларов за унцию. Как говорится в статье Bloomberg, торговый конфликт, начатый президентом США Дональдом Трампом, вывел из равновесия рынки, вызвав стремительный переток участников рынка в активы-убежища. Среди таких активов традиционно и золото. Аналитики Goldman Sachs недавно повысили прогноз по стоимости золота: там говорят, что к концу 2025 года цена на металл вырастет до $3700 за унцию, а к середине 2026 года — до 4000 долл. за унцию.

Золото во все времена считается активом, имеющим низкие риски и спасающим инвесторов от потерь Фото: НБУ

В Украине можно приобрести золотые слитки в банках, а самыми ликвидными являются слитки весом 100 граммов. Однако удастся ли заработать на золотых инвестициях, вопрос довольно непростой. Ведь в банках курс продажи и курс покупки золота имеет очень широкий спред. К тому же, сейчас, когда золото вышло на свой ценовой пик, скорее, есть смысл выходить из инвестиций тем, кто покупал слитки в 2022-2024 годах.

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"Инвестиции в золото — это прежде всего инструмент сохранения, а не прироста капитала. Его преимущество — защита от инфляции и валютных колебаний в долгосрочном горизонте (от пяти лет и более). Среди недостатков, если говорить о физическом золоте, это сложность быстрого закрытия позиции и выхода в кэш, расходы на хранение, неразумно широкий спред между покупкой и продажей. Формирование "золотого запаса" в собственном портфеле сбережений уместно только после формирования резервов в классических валютах. Минимальная логичная сумма для входа — от $3-5 тыс. в эквиваленте с горизонтом от 5 лет", — отметили аналитики КИТ Group.