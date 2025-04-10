Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика США ввели глобальные пошлины

Трамп против Китая: почему США начали торговую войну с КНР и как это убивает глобальную экономику

торговая война, пошлины, Трамп, тарифы США, таможенная война
Фото: Анна Кудрик (коллаж) | Противостояние двух крупнейших экономик мира неизбежно приведет к глобальному кризису

Президент США Дональд Трамп поднял пошлины для китайских товаров до 125%, в то время как Пекин ввел для американской продукции пошлину в размере 84%. Откуда корни экономической борьбы двух великих держав, придут ли к согласию лидеры стран и способна ли торговая война США и Китая разрушить стабильность глобальной экономики, исследовал Фокус.

Related video

Экономический спор между США и Китаем продолжается и приобретает все признаки серьезной торговой войны. 9 апреля Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины на китайские товары до 125%, хотя еще во вторник 8 апреля пошлины составляли 104%. КНР не осталась в стороне и повысила пошлины для американских товаров до 84%. Пекин также наложил ограничения на 18 американских компаний, преимущественно в отраслях, связанных с обороной, добавив их к около 60 американских компаний, уже наказанных за тарифы Трампа. "Повышение пошлин США в отношении Китая является ошибкой на вершине ошибки, которая серьезно нарушает законные права и интересы Китая и серьезно подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему", — говорится в заявлении министерства финансов Китая. При этом, недавно президент США сообщил, что не беспокоится об эскалации с Китаем вне торговой войны, и что "в конечном итоге ожидает хорошую сделку для обоих". Что происходит между двумя крупнейшими мировыми игроками и как торговые отношения стран способны повлиять на другие экономики мира?

Торговый баланс: является ли китайский импорт предпосылкой решений Трампа по повышению пошлин

Экономические предпосылки конфликта между США и Китаем были, и они много лет накапливались. В частности, речь идет о дефиците торгового баланса. Торговля товарами между двумя государствами в прошлом году составила около 585 млрд долларов, но США импортировали из Китая гораздо больше продукции — на сумму 440 млрд долл., тогда как КНР импортировала из США на 145 млрд. долл. Дефицит торгового баланса с Китаем у США в прошлом году составил 295 млрд. долл.

Финансовый аналитик Иван Угляница считает, что пошлинами администрации Трампа вряд ли удастся уменьшить дефицит торгового баланса. "В общем, как по мне, то в так называемой политике, идеях текущей администрации практически отсутствует какая-то последовательная логика, их цели часто противоречат друг другу, инструментарий очень оторван от реалий, попытки какими-то переговорами, ручным режимом изменить тектонические вещи. Этими тарифными вещами нынешняя администрация Штатов пытается достичь минимум нулевого торгового баланса на двусторонней основе с каждой страной, что вообще абсурдная идея, а тем более опять-таки, учитывая инструментарий, которым это пытаются сделать", — говорит эксперт в комментарии Фокусу.

Трамп заявил: "Китай поймет, что времена обворовывания США и других стран больше не являются гарантированными или приемлемыми" Fullscreen
Трамп заявил: "Китай поймет, что времена обворовывания США и других стран больше не являются гарантированными или приемлемыми"
Фото: wsj.com

В 2018 году, при прошлом правлении Дональда Трампа, уже были введены пошлины для КНР, тогда в Белом доме считали, что надо уменьшить торговый дефицит до 200 млрд. долл. Сейчас никаких цифр администрация президента Трампа не объявляла — до какого уровня они надеются уменьшить объем импорта из Китая. Однако понятно, что речь идет о сотнях миллиардов.

Важно
Новый экономический кризис: виноваты ли тарифы Трампа в падении на биржах и чего ждать дальше

По мнению Ивана Угляницы, торговый дефицит невозможно сократить в таких объемах, кроме как прямым запретом (на ввоз товаров), и то тогда эти товары просто появятся в США через другие страны (механизмом реэкспорта, — Фокус).

Введенные еще в 2018 году во время первой каденции Трампа (и срок действия этих тарифов был продлен уже при Джо Байдене) к товарам из КНР пошлины позволили Штатам снизить объем импорта из Китая от 21% общего объема импорта США до 13% (по итогам 2024 года). В целом зависимость США от продукции из КНР в последние годы уменьшалась, пишет издание ВВС. Однако в статье отметили: некоторые экспортные поставки китайских товаров в США были перенаправлены через страны Юго-Восточной Азии. Например, администрация Трампа ввела 30% тарифы на импортируемые из Китая солнечные панели в 2018 году. Но Министерство торговли США представило в 2023 году доказательства того, что китайские производители солнечных панелей переместили свои производственные мощности в такие государства, как Малайзия, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам, а затем отправляли готовую продукцию в США из этих стран, фактически избегая высоких пошлин.

Торговая война двух государств набирает обороты, но в США намекают на возможность сделки Fullscreen
Торговая война двух государств набирает обороты, но в США намекают на возможность сделки
Фото: CNN

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин говорит, что Дональд Трамп использовал торговый баланс, как повод для начала противостояния с Китаем, однако на самом деле речь идет о более глобальных вещах, чем международная торговля.

Важно
США наносят ответный удар по Китаю: в стране нашли богатый источник лития

"Штатам и Китаю нужна сделка. Какой она будет — экономическая, геополитическая или о разделе мира и сфер влияния? Очень трудно сказать сейчас. Но Трамп использует для достижения этого соглашения пошлины. А этот дефицит в почти 300 миллиардов долларов в 24-м году — один из примеров рычага, которым Трамп пытается перевернуть политику, пытается "сбить" Китай. Впервые когда Трамп ввел тарифы для КНР, это вылилось в увеличение производства Китаем конечной продукции, то есть фактически пошлины обратили Китай на конечный продукт — смартфоны, ноутбуки, автомобили, самолеты. И сейчас Китай экспортирует конечный продукт, завоевывая весь мир своими товарами, в том числе и рынок США. Но в конце концов номинально эта история о торговом дефиците, а фактически — о мировом лидерстве, о сферах влияния, о Панамском канале, о доминировании доллара в мире", — отмечает в разговоре с Фокусом Андрей Шевчишин.

BigTech, ИИ и шпионаж: почему США упорно идут по пути торговой войны с крупнейшей экономикой мира

Вопрос конкуренции в производстве товаров между США и Китаем накапливались долгие годы. Причем, США были крайне недовольны ростом доли продукции из КНР, и что Китаю удается несмотря на введение пошлин все равно наращивать экспорт в разных направлениях, в частности речь идет об одежде, бытовой электронике, солнечных батареях, автомобилестроении.

Но хуже всего, о чем всегда отмечали в Белом доме, — китайская так называемая технологическая революция базируется на шпионаже и кражах интеллектуальной собственности.

Важно
Эскалация торговой войны: США накладывают 125% пошлины на Китай

Например, в отчете Управления торговли и производственной политики Белого дома, датированном 2018 годом, говорится: "Китай осуществляет две категории экономической агрессии: 1) приобретение ключевых технологий и интеллектуальной собственности из других стран, включая Соединенные Штаты 2) Захват новых высокотехнологичных отраслей, которые будут способствовать будущему экономическому росту и достижениям в оборонной промышленности. КНР стремится получить доступ к жемчужинам американских технологий и интеллектуальной собственности. Китайская промышленная политика стремится "внедрить, усвоить, поглотить и реинновацировать" технологии и интеллектуальную собственность со всего мира. Эта политика осуществляется через кражу интеллектуальной собственности, кибершпионаж, обход законов США об экспортном контроле, а также контрафакцию и пиратство".

Одна из предпосылок торговой войны — кибершпионаж и кража интеллектуальной собственности, которые осуществляют представители китайских корпораций Fullscreen
Одна из предпосылок торговой войны — кибершпионаж и кража интеллектуальной собственности, которые осуществляют представители китайских корпораций
Фото: Getty

В этом же отчете цитируется Офис директора Национальной разведки США: "Китайские актеры являются самыми активными и самыми стабильными в мире исполнителями экономического шпионажа".

Итак, борьба США с КНР имеет исторически предпосылкой не только наплыв китайских футболок и смартфонов на рынок Штатов, но и борьбу Штатов с агрессивной экономической политикой КНР и, в частности, с кражами интеллектуальной собственности.

Отдельные шоки компаниям США наносит появление китайского DeepSeek, считающегося одной из передовых технологий, и в январе 2025 года это добавило волнений американским техногигантам США из группы Mag 7 (в группу входят Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA и Tesla). Акции компаний упали в конце января, когда китайский стартап DeepSeek запустил ИИ-ассистента, который, по его словам, использует меньше данных и стоит вдвое дешевле, чем существующие сервисы. Это привело к рекордной однодневной однодневной потере почти 600 миллиардов долларов стоимости акций производителя ИИ-чипов Nvidia, одного из Mag 7.

Техногиганты США также теряют от торговой войны, развязанной Дональдом Трампом Fullscreen
Техногиганты США также теряют от торговой войны, развязанной Дональдом Трампом

Отдельное направление противостояния между США и Китаем — это доступ к полупроводникам и чипам. В начале января 2025 года стало известно, что США вводят еще более строгие ограничения на экспорт чипов и технологий искусственного интеллекта, чтобы сохранить передовые вычислительные разработки для собственных нужд и союзников, а также усложнить их доступ для Китая.

Важно
Китай ответил Трампу: пошлины на американские товары растут до 84%

Новые законы предусматривают введение глобальных лицензионных требований для определенных видов чипов с небольшими исключениями. И в соответствии с изменениями, Китай, Россия и Иран, подпадающие под эмбарго на поставки оружия, будут полностью лишены доступа к этим технологиям.

Экономика под угрозой: что будет следствием торговой войны США и Китая

По данным Международного валютного фонда, доля США и Китая в общей мировой экономике — 43%. Эксперты отметили: торговая война — это путь к замедлению роста не только экономик этих стран, но и других экономик мира. То есть фактическим следствием торговой войны США и Китая в случае ее длительного действия станет экономическая рецессия.

Важно
Нефтяной шторм: способно ли резкое падение цен на нефть повлиять на РФ и войну в Украине

"Если эта торговая война выйдет на большой масштаб, то никто не выиграет, а только проиграют, притом практически все. Как в кризис в те же 30-е годы 20-го века, когда тот кризис был глобальным, он касался не только Штатов, Европы, а и Советского Союза, Азиатских стран. Сейчас мир еще более глобализирован в плане торговли, движения товаров, финансов, поэтому удар может быть еще сильнее. Штатам возможно и удастся реализовать перенос производств к себе, сокращение дефицита торговли. Но будет вопрос, какой ценой это произошло. Плюс, скорее всего, следствием будет существенное сокращение роли доллара, как мировой валюты", — отмечает Иван Угляница.

Раскручивание спирали торговой войны угрожает стабильности доллара, как главной резервной валюты, говорят аналитики Fullscreen
Раскручивание спирали торговой войны угрожает стабильности доллара, как главной резервной валюты, говорят аналитики
Фото: Getty Images

Аналитик Алексей Кущ также считает, что торговая война стран однозначно приведет к негативным явлениям.

"В ближайшей перспективе в Китае — кризис перепроизводства, затаривание складов и дефляция. В США — дефицит ряда товаров, как было недавно с яйцами, и инфляция. И в Китае, и в США — резкое замедление темпов роста ВВП, но в Поднебесной тормозная полоса динамики роста длиннее (5%), а в США — короче (2,5%). В мире — резкое падение цен на сырье (нефть, металлы, агро). Разрушение глобальных цепочек добавочной стоимости. Демонтаж кооперационных технологических цепочек между странами. Замедление мировой торговли и темпов роста мирового ВВП. Кризис на финансовых рынках", — написал Алексей Кущ на своей странице в сети Facebook.

Кризис в крупнейших экономиках мира грозит падением цен на сырьевые товары, как на нефть и металлы, так и на зерно Fullscreen
Кризис в крупнейших экономиках мира грозит падением цен на сырьевые товары, как на нефть и металлы, так и на зерно
Фото: Иллюстративное фото

Сейчас эксперты рассматривают несколько сценариев, самый пессимистичный из которых указывает на затягивание противостояния между США и Китаем в течение всего 2025 года, что негативно повлияет на глобальную экономику и замедлит рост экономик. Другой сценарий — это выход Дональда Трампа на переговорный трек с правительством КНР и заключение соглашения между США и КНР до июня 2025 года. В таком случае потери экономик будут минимальны, а рынки, которые уже теряют из-за тарифных разборок, быстро восстановятся.

"Экономическое восстановление возможно только через достижение договоренности двух мощнейших стран мира — Китая и Америки. Это спасет глобальный мир от крупнейшей рецессии или депрессии уровня прошлого столетия", — отметил Андрей Шевчишин.