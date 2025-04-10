Президент США Дональд Трамп поднял пошлины для китайских товаров до 125%, в то время как Пекин ввел для американской продукции пошлину в размере 84%. Откуда корни экономической борьбы двух великих держав, придут ли к согласию лидеры стран и способна ли торговая война США и Китая разрушить стабильность глобальной экономики, исследовал Фокус.

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Экономический спор между США и Китаем продолжается и приобретает все признаки серьезной торговой войны. 9 апреля Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины на китайские товары до 125%, хотя еще во вторник 8 апреля пошлины составляли 104%. КНР не осталась в стороне и повысила пошлины для американских товаров до 84%. Пекин также наложил ограничения на 18 американских компаний, преимущественно в отраслях, связанных с обороной, добавив их к около 60 американских компаний, уже наказанных за тарифы Трампа. "Повышение пошлин США в отношении Китая является ошибкой на вершине ошибки, которая серьезно нарушает законные права и интересы Китая и серьезно подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему", — говорится в заявлении министерства финансов Китая. При этом, недавно президент США сообщил, что не беспокоится об эскалации с Китаем вне торговой войны, и что "в конечном итоге ожидает хорошую сделку для обоих". Что происходит между двумя крупнейшими мировыми игроками и как торговые отношения стран способны повлиять на другие экономики мира?

Торговый баланс: является ли китайский импорт предпосылкой решений Трампа по повышению пошлин

Экономические предпосылки конфликта между США и Китаем были, и они много лет накапливались. В частности, речь идет о дефиците торгового баланса. Торговля товарами между двумя государствами в прошлом году составила около 585 млрд долларов, но США импортировали из Китая гораздо больше продукции — на сумму 440 млрд долл., тогда как КНР импортировала из США на 145 млрд. долл. Дефицит торгового баланса с Китаем у США в прошлом году составил 295 млрд. долл.

Финансовый аналитик Иван Угляница считает, что пошлинами администрации Трампа вряд ли удастся уменьшить дефицит торгового баланса. "В общем, как по мне, то в так называемой политике, идеях текущей администрации практически отсутствует какая-то последовательная логика, их цели часто противоречат друг другу, инструментарий очень оторван от реалий, попытки какими-то переговорами, ручным режимом изменить тектонические вещи. Этими тарифными вещами нынешняя администрация Штатов пытается достичь минимум нулевого торгового баланса на двусторонней основе с каждой страной, что вообще абсурдная идея, а тем более опять-таки, учитывая инструментарий, которым это пытаются сделать", — говорит эксперт в комментарии Фокусу.

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В 2018 году, при прошлом правлении Дональда Трампа, уже были введены пошлины для КНР, тогда в Белом доме считали, что надо уменьшить торговый дефицит до 200 млрд. долл. Сейчас никаких цифр администрация президента Трампа не объявляла — до какого уровня они надеются уменьшить объем импорта из Китая. Однако понятно, что речь идет о сотнях миллиардов.

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По мнению Ивана Угляницы, торговый дефицит невозможно сократить в таких объемах, кроме как прямым запретом (на ввоз товаров), и то тогда эти товары просто появятся в США через другие страны (механизмом реэкспорта, — Фокус).

Введенные еще в 2018 году во время первой каденции Трампа (и срок действия этих тарифов был продлен уже при Джо Байдене) к товарам из КНР пошлины позволили Штатам снизить объем импорта из Китая от 21% общего объема импорта США до 13% (по итогам 2024 года). В целом зависимость США от продукции из КНР в последние годы уменьшалась, пишет издание ВВС. Однако в статье отметили: некоторые экспортные поставки китайских товаров в США были перенаправлены через страны Юго-Восточной Азии. Например, администрация Трампа ввела 30% тарифы на импортируемые из Китая солнечные панели в 2018 году. Но Министерство торговли США представило в 2023 году доказательства того, что китайские производители солнечных панелей переместили свои производственные мощности в такие государства, как Малайзия, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам, а затем отправляли готовую продукцию в США из этих стран, фактически избегая высоких пошлин.

Торговая война двух государств набирает обороты, но в США намекают на возможность сделки Фото: CNN

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин говорит, что Дональд Трамп использовал торговый баланс, как повод для начала противостояния с Китаем, однако на самом деле речь идет о более глобальных вещах, чем международная торговля.

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"Штатам и Китаю нужна сделка. Какой она будет — экономическая, геополитическая или о разделе мира и сфер влияния? Очень трудно сказать сейчас. Но Трамп использует для достижения этого соглашения пошлины. А этот дефицит в почти 300 миллиардов долларов в 24-м году — один из примеров рычага, которым Трамп пытается перевернуть политику, пытается "сбить" Китай. Впервые когда Трамп ввел тарифы для КНР, это вылилось в увеличение производства Китаем конечной продукции, то есть фактически пошлины обратили Китай на конечный продукт — смартфоны, ноутбуки, автомобили, самолеты. И сейчас Китай экспортирует конечный продукт, завоевывая весь мир своими товарами, в том числе и рынок США. Но в конце концов номинально эта история о торговом дефиците, а фактически — о мировом лидерстве, о сферах влияния, о Панамском канале, о доминировании доллара в мире", — отмечает в разговоре с Фокусом Андрей Шевчишин.

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Вопрос конкуренции в производстве товаров между США и Китаем накапливались долгие годы. Причем, США были крайне недовольны ростом доли продукции из КНР, и что Китаю удается несмотря на введение пошлин все равно наращивать экспорт в разных направлениях, в частности речь идет об одежде, бытовой электронике, солнечных батареях, автомобилестроении.

Но хуже всего, о чем всегда отмечали в Белом доме, — китайская так называемая технологическая революция базируется на шпионаже и кражах интеллектуальной собственности.

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Например, в отчете Управления торговли и производственной политики Белого дома, датированном 2018 годом, говорится: "Китай осуществляет две категории экономической агрессии: 1) приобретение ключевых технологий и интеллектуальной собственности из других стран, включая Соединенные Штаты 2) Захват новых высокотехнологичных отраслей, которые будут способствовать будущему экономическому росту и достижениям в оборонной промышленности. КНР стремится получить доступ к жемчужинам американских технологий и интеллектуальной собственности. Китайская промышленная политика стремится "внедрить, усвоить, поглотить и реинновацировать" технологии и интеллектуальную собственность со всего мира. Эта политика осуществляется через кражу интеллектуальной собственности, кибершпионаж, обход законов США об экспортном контроле, а также контрафакцию и пиратство".

Одна из предпосылок торговой войны — кибершпионаж и кража интеллектуальной собственности, которые осуществляют представители китайских корпораций Фото: Getty

В этом же отчете цитируется Офис директора Национальной разведки США: "Китайские актеры являются самыми активными и самыми стабильными в мире исполнителями экономического шпионажа".

Итак, борьба США с КНР имеет исторически предпосылкой не только наплыв китайских футболок и смартфонов на рынок Штатов, но и борьбу Штатов с агрессивной экономической политикой КНР и, в частности, с кражами интеллектуальной собственности.

Отдельные шоки компаниям США наносит появление китайского DeepSeek, считающегося одной из передовых технологий, и в январе 2025 года это добавило волнений американским техногигантам США из группы Mag 7 (в группу входят Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA и Tesla). Акции компаний упали в конце января, когда китайский стартап DeepSeek запустил ИИ-ассистента, который, по его словам, использует меньше данных и стоит вдвое дешевле, чем существующие сервисы. Это привело к рекордной однодневной однодневной потере почти 600 миллиардов долларов стоимости акций производителя ИИ-чипов Nvidia, одного из Mag 7.

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Отдельное направление противостояния между США и Китаем — это доступ к полупроводникам и чипам. В начале января 2025 года стало известно, что США вводят еще более строгие ограничения на экспорт чипов и технологий искусственного интеллекта, чтобы сохранить передовые вычислительные разработки для собственных нужд и союзников, а также усложнить их доступ для Китая.

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Новые законы предусматривают введение глобальных лицензионных требований для определенных видов чипов с небольшими исключениями. И в соответствии с изменениями, Китай, Россия и Иран, подпадающие под эмбарго на поставки оружия, будут полностью лишены доступа к этим технологиям.

Экономика под угрозой: что будет следствием торговой войны США и Китая

По данным Международного валютного фонда, доля США и Китая в общей мировой экономике — 43%. Эксперты отметили: торговая война — это путь к замедлению роста не только экономик этих стран, но и других экономик мира. То есть фактическим следствием торговой войны США и Китая в случае ее длительного действия станет экономическая рецессия.

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"Если эта торговая война выйдет на большой масштаб, то никто не выиграет, а только проиграют, притом практически все. Как в кризис в те же 30-е годы 20-го века, когда тот кризис был глобальным, он касался не только Штатов, Европы, а и Советского Союза, Азиатских стран. Сейчас мир еще более глобализирован в плане торговли, движения товаров, финансов, поэтому удар может быть еще сильнее. Штатам возможно и удастся реализовать перенос производств к себе, сокращение дефицита торговли. Но будет вопрос, какой ценой это произошло. Плюс, скорее всего, следствием будет существенное сокращение роли доллара, как мировой валюты", — отмечает Иван Угляница.

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Аналитик Алексей Кущ также считает, что торговая война стран однозначно приведет к негативным явлениям.

"В ближайшей перспективе в Китае — кризис перепроизводства, затаривание складов и дефляция. В США — дефицит ряда товаров, как было недавно с яйцами, и инфляция. И в Китае, и в США — резкое замедление темпов роста ВВП, но в Поднебесной тормозная полоса динамики роста длиннее (5%), а в США — короче (2,5%). В мире — резкое падение цен на сырье (нефть, металлы, агро). Разрушение глобальных цепочек добавочной стоимости. Демонтаж кооперационных технологических цепочек между странами. Замедление мировой торговли и темпов роста мирового ВВП. Кризис на финансовых рынках", — написал Алексей Кущ на своей странице в сети Facebook.

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Сейчас эксперты рассматривают несколько сценариев, самый пессимистичный из которых указывает на затягивание противостояния между США и Китаем в течение всего 2025 года, что негативно повлияет на глобальную экономику и замедлит рост экономик. Другой сценарий — это выход Дональда Трампа на переговорный трек с правительством КНР и заключение соглашения между США и КНР до июня 2025 года. В таком случае потери экономик будут минимальны, а рынки, которые уже теряют из-за тарифных разборок, быстро восстановятся.

"Экономическое восстановление возможно только через достижение договоренности двух мощнейших стран мира — Китая и Америки. Это спасет глобальный мир от крупнейшей рецессии или депрессии уровня прошлого столетия", — отметил Андрей Шевчишин.